Suscribirse

EMPLEO

Octubre llega con empleo: conozca las vacantes disponibles

El inicio de mes trae buenas noticias para quienes buscan nuevas oportunidades laborales.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

2 de octubre de 2025, 12:19 a. m.
Vacantes de Empleo en Colombia mejor remunerados.
Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Actualmente, en diferentes regiones del país, se están ofreciendo más de 100 mil vacantes en sectores que requieren con urgencia talento para fortalecer sus equipos y avanzar en sus proyectos.

Estas ofertas abarcan perfiles de distintos niveles de experiencia y formación, lo que amplía las posibilidades para que más personas encuentren un empleo estable y alineado con sus aspiraciones.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas activas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Los ejecutivos deben fortalecer habilidades específicas para los entornos cambiantes de hoy: agilidad de aprendizaje e inteligencia emocional son algunas de ellas.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: 123RF

Analista de gestión de inventarios y activos – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 3.767.788

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental para asegurar la adecuada gestión y verificación de los procesos, políticas y controles relacionados con inventarios y activos físicos.

Responsabilidades:

  • Acompañar el diseño, implementación y mejora de procesos para la gestión de inventarios y activos fijos.
  • Supervisar y seguir el cumplimiento de políticas, lineamientos y procedimientos.
  • Realizar revisiones periódicas tanto documentales como físicas.
  • Analizar desviaciones e inconsistencias en el manejo de inventarios y activos fijos.
  • Reportar periódicamente los resultados de las verificaciones al jefe inmediato y áreas responsables.

Requerimientos:

  • Profesional en administración de empresas, contaduría pública, ingeniería industrial o carreras afines.
  • 2 años de experiencia en gestión de procesos, auditoría o inventarios.
  • Conocimiento en control interno, auditoría, gestión por procesos, gestión de inventarios y activos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador médico – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: $ 8.926.600

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y tiene más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.

Responsabilidades:

  • Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.
  • Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.
  • Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.
  • Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.
  • Realizar análisis de informes y proponer acciones de mejora.
  • Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.
  • Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.

Requerimientos:

  • Profesional en Medicina con Especialización en Ciencias Administrativas o Salud.
  • Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.
  • Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.
  • Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.
  • Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: ¿Vive en Bogotá y busca trabajo? Estas vacantes son para usted

Auxiliar de farmacia – Cali

Empresa: Medipiel

Salario: $ 1.550.000 a $ 2.200.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasiona el mundo farmacéutico y quiere marcar la diferencia en la vida de las personas? ¡Esta es su oportunidad! Medipiel está buscando un auxiliar de farmacia comprometido, entusiasta y con ganas de crecer.

Responsabilidades:

  • Conocer acertadamente los productos y servicios de la organización.
  • Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades.
  • Apoyar en recepción, almacenamiento, dispensación y/o facturación.
  • Revisar fechas de vencimiento y realizar inventarios asignados.
  • Dispensar fórmulas médicas sin variaciones.
  • Realizar arqueo de caja si es asignado para ello.

Requerimientos:

  • Técnico en auxiliar de farmacia (titulado).
  • Mínimo 1 año de experiencia en regencia de farmacia en área comercial.
  • Conocimientos en Paquete Office.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Jefe de zona sector moda – Bogotá D.C.

Empresa: Cazta Comercial

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como el próximo jefe de zona, será clave en asegurar que las tiendas no solo alcancen sino que superen sus objetivos de ventas y operativos.

Responsabilidades:

  • Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas e indicadores en tiendas asignadas.
  • Realizar acompañamiento en la gestión de actividades propias y activación de marcas.
  • Administrar el personal y procesos trasversales de las tiendas.
  • Seguir y optimizar inventarios para minimizar sobre stocks.
  • Mantener comunicación fluida con áreas como marketing, compras y logística.
  • Liderar y capacitar al equipo de ventas para alinear objetivos comerciales.
  • Asegurar la eficiencia en la operación de las tiendas.
  • Gestionar el control de caja y aplicación de políticas de servicio al cliente.

Requerimientos:

  • Profesional en Administración de Empresas, Mercadeo o afines.
  • Experiencia de al menos 3 años liderando equipos comerciales.
  • Conocimiento en manejo de presupuestos de ventas y KPI.
  • Experiencia en sector textil o retail preferiblemente
  • Disponibilidad para viajar ocasionalmente a otras ciudades.
  • Inglés intermedio deseable (B1).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ministro de Defensa reconoció que el país no está en la capacidad de producir todas las armas que necesita

2. Titular de Atlético Nacional alborota el avispero con última declaración: ¿pulla para Javier Gandolfi?

3. Alerta atómica: descubren grave falla en el sarcófago de protección del reactor de Chernóbil

4. Con el lanzamiento más veloz en la historia de los ‘playoffs’ de las Grandes Ligas, San Diego sigue vivo

5. Envían a la cárcel a tres personas señaladas de infiltrar el esquema de seguridad del presidente Gustavo Petro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo Sí HayVacantes de empleo en ColombiaOportunidad laboralEmpleo en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.