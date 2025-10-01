EMPLEO
Octubre llega con empleo: conozca las vacantes disponibles
El inicio de mes trae buenas noticias para quienes buscan nuevas oportunidades laborales.
Juliana Flórez
Actualmente, en diferentes regiones del país, se están ofreciendo más de 100 mil vacantes en sectores que requieren con urgencia talento para fortalecer sus equipos y avanzar en sus proyectos.
Estas ofertas abarcan perfiles de distintos niveles de experiencia y formación, lo que amplía las posibilidades para que más personas encuentren un empleo estable y alineado con sus aspiraciones.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas activas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Analista de gestión de inventarios y activos – Medellín
Empresa: Prebel
Salario: $ 3.767.788
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es fundamental para asegurar la adecuada gestión y verificación de los procesos, políticas y controles relacionados con inventarios y activos físicos.
Responsabilidades:
- Acompañar el diseño, implementación y mejora de procesos para la gestión de inventarios y activos fijos.
- Supervisar y seguir el cumplimiento de políticas, lineamientos y procedimientos.
- Realizar revisiones periódicas tanto documentales como físicas.
- Analizar desviaciones e inconsistencias en el manejo de inventarios y activos fijos.
- Reportar periódicamente los resultados de las verificaciones al jefe inmediato y áreas responsables.
Requerimientos:
- Profesional en administración de empresas, contaduría pública, ingeniería industrial o carreras afines.
- 2 años de experiencia en gestión de procesos, auditoría o inventarios.
- Conocimiento en control interno, auditoría, gestión por procesos, gestión de inventarios y activos.
Coordinador médico – Bogotá D.C.
Empresa: Compensar
Salario: $ 8.926.600
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es un profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y tiene más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.
Responsabilidades:
- Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.
- Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.
- Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.
- Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.
- Realizar análisis de informes y proponer acciones de mejora.
- Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.
- Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.
Requerimientos:
- Profesional en Medicina con Especialización en Ciencias Administrativas o Salud.
- Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.
- Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.
- Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.
- Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.
Auxiliar de farmacia – Cali
Empresa: Medipiel
Salario: $ 1.550.000 a $ 2.200.000
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Le apasiona el mundo farmacéutico y quiere marcar la diferencia en la vida de las personas? ¡Esta es su oportunidad! Medipiel está buscando un auxiliar de farmacia comprometido, entusiasta y con ganas de crecer.
Responsabilidades:
- Conocer acertadamente los productos y servicios de la organización.
- Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades.
- Apoyar en recepción, almacenamiento, dispensación y/o facturación.
- Revisar fechas de vencimiento y realizar inventarios asignados.
- Dispensar fórmulas médicas sin variaciones.
- Realizar arqueo de caja si es asignado para ello.
Requerimientos:
- Técnico en auxiliar de farmacia (titulado).
- Mínimo 1 año de experiencia en regencia de farmacia en área comercial.
- Conocimientos en Paquete Office.
Jefe de zona sector moda – Bogotá D.C.
Empresa: Cazta Comercial
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como el próximo jefe de zona, será clave en asegurar que las tiendas no solo alcancen sino que superen sus objetivos de ventas y operativos.
Responsabilidades:
- Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas e indicadores en tiendas asignadas.
- Realizar acompañamiento en la gestión de actividades propias y activación de marcas.
- Administrar el personal y procesos trasversales de las tiendas.
- Seguir y optimizar inventarios para minimizar sobre stocks.
- Mantener comunicación fluida con áreas como marketing, compras y logística.
- Liderar y capacitar al equipo de ventas para alinear objetivos comerciales.
- Asegurar la eficiencia en la operación de las tiendas.
- Gestionar el control de caja y aplicación de políticas de servicio al cliente.
Requerimientos:
- Profesional en Administración de Empresas, Mercadeo o afines.
- Experiencia de al menos 3 años liderando equipos comerciales.
- Conocimiento en manejo de presupuestos de ventas y KPI.
- Experiencia en sector textil o retail preferiblemente
- Disponibilidad para viajar ocasionalmente a otras ciudades.
- Inglés intermedio deseable (B1).
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.