Octubre llega con empleo: conozca las vacantes disponibles

Actualmente, en diferentes regiones del país, se están ofreciendo más de 100 mil vacantes en sectores que requieren con urgencia talento para fortalecer sus equipos y avanzar en sus proyectos.

Estas ofertas abarcan perfiles de distintos niveles de experiencia y formación, lo que amplía las posibilidades para que más personas encuentren un empleo estable y alineado con sus aspiraciones.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas activas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: 123RF

Analista de gestión de inventarios y activos – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 3.767.788

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental para asegurar la adecuada gestión y verificación de los procesos, políticas y controles relacionados con inventarios y activos físicos.

Responsabilidades:

Acompañar el diseño, implementación y mejora de procesos para la gestión de inventarios y activos fijos.

Supervisar y seguir el cumplimiento de políticas, lineamientos y procedimientos.

Realizar revisiones periódicas tanto documentales como físicas.

Analizar desviaciones e inconsistencias en el manejo de inventarios y activos fijos.

Reportar periódicamente los resultados de las verificaciones al jefe inmediato y áreas responsables.

Requerimientos:

Profesional en administración de empresas, contaduría pública, ingeniería industrial o carreras afines.

2 años de experiencia en gestión de procesos, auditoría o inventarios.

Conocimiento en control interno, auditoría, gestión por procesos, gestión de inventarios y activos.

Coordinador médico – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: $ 8.926.600

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y tiene más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.

Responsabilidades:

Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.

Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.

Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.

Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.

Realizar análisis de informes y proponer acciones de mejora.

Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.

Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.

Requerimientos:

Profesional en Medicina con Especialización en Ciencias Administrativas o Salud.

Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.

Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.

Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.

Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.

Auxiliar de farmacia – Cali

Empresa: Medipiel

Salario: $ 1.550.000 a $ 2.200.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasiona el mundo farmacéutico y quiere marcar la diferencia en la vida de las personas? ¡Esta es su oportunidad! Medipiel está buscando un auxiliar de farmacia comprometido, entusiasta y con ganas de crecer.

Responsabilidades:

Conocer acertadamente los productos y servicios de la organización.

Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades.

Apoyar en recepción, almacenamiento, dispensación y/o facturación.

Revisar fechas de vencimiento y realizar inventarios asignados.

Dispensar fórmulas médicas sin variaciones.

Realizar arqueo de caja si es asignado para ello.

Requerimientos:

Técnico en auxiliar de farmacia (titulado).

Mínimo 1 año de experiencia en regencia de farmacia en área comercial.

Conocimientos en Paquete Office.

Jefe de zona sector moda – Bogotá D.C.

Empresa: Cazta Comercial

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como el próximo jefe de zona, será clave en asegurar que las tiendas no solo alcancen sino que superen sus objetivos de ventas y operativos.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas e indicadores en tiendas asignadas.

Realizar acompañamiento en la gestión de actividades propias y activación de marcas.

Administrar el personal y procesos trasversales de las tiendas.

Seguir y optimizar inventarios para minimizar sobre stocks.

Mantener comunicación fluida con áreas como marketing, compras y logística.

Liderar y capacitar al equipo de ventas para alinear objetivos comerciales.

Asegurar la eficiencia en la operación de las tiendas.

Gestionar el control de caja y aplicación de políticas de servicio al cliente.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Mercadeo o afines.

Experiencia de al menos 3 años liderando equipos comerciales.

Conocimiento en manejo de presupuestos de ventas y KPI.

Experiencia en sector textil o retail preferiblemente

Disponibilidad para viajar ocasionalmente a otras ciudades.

Inglés intermedio deseable (B1).