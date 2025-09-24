Ofertas de empleo con sueldos de hasta $5 millones en Colombia

Si desea un trabajo con un excelente salario, tome nota, porque el mercado laboral en Colombia continúa ofreciendo oportunidades para diferentes perfiles, y hoy varias compañías están publicando ofertas de empleo con sueldos que alcanzan hasta los $5 millones.

Este tipo de empleos representan no solo la posibilidad de acceder a mejores ingresos, sino también de proyectarse en carreras con estabilidad y crecimiento. Las empresas buscan tanto profesionales con amplia trayectoria como talentos en formación que deseen consolidarse en sus campos de trabajo.

A través de Semana Empleos, los interesados pueden consultar estas convocatorias y aplicar de forma gratuita y 100 % virtual.

La plataforma reúne más de 110.000 ofertas activas en todo el país, lo que la convierte en una herramienta confiable para conectar con oportunidades que se ajusten a distintos perfiles.

Si busca un empleo bien remunerado y con proyección, este es el momento para dar el paso. A continuación, encontrará algunas de las ofertas más destacadas con sueldos de hasta $5 millones, junto con el enlace directo para postularse.

Administrador punto de venta Bogotá

Salario: $ 5.000.000 a $ 6.000.000

En reconocido almacén de repuestos en Bogotá se encuentra abierta la búsqueda de un profesional en administración de empresas, administración comercial o afines, con mínimo 3 años de experiencia liderando equipos comerciales, haciendo seguimiento a novedades de personal y atendiendo clientes críticos, entre otras funciones.

Esta persona supervisa y garantiza la efectiva operación del almacén y el funcionamiento del equipo de trabajo, con el fin de lograr la satisfacción de los clientes y el cumplimiento de las metas propuestas. Además, realiza gestión comercial y de ventas, gestión de bodega, logística y despachos, así como administración operativa.

Gerente de relación con empresas Pyme Neiva

Salario: $ 6.000.000 a $ 6.200.000

Se requiere un gerente de relación con empresas pyme altamente motivado para liderar el desarrollo e implementación de estrategias comerciales en el sector empresarial.

Como manager de relaciones corporativas, la persona seleccionada será responsable de gestionar las relaciones con clientes corporativos clave e identificar nuevas oportunidades de negocio para expandir la cartera.

La capacidad para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas por la dirección será fundamental

Si se cuenta con pasión por construir relaciones duraderas y un historial comprobado en la identificación de oportunidades de negocio, esta es una invitación para unirse al equipo.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias comerciales para el sector empresas.

Gestionar la relación con clientes corporativos clave.

Identificar oportunidades de negocio y expandir la cartera de clientes.

Garantizar el cumplimiento de las metas establecidas por la dirección.

Requerimientos:

Título en Administración de Empresas Economía o campos relacionados.

Experiencia previa en gestión de relaciones con clientes corporativos.

Habilidades comprobadas en el desarrollo de estrategias comerciales.

Excelentes capacidades de comunicación y negociación

Gestor de recursos - Iniciativas y clientes Bogotá

Salario: $ 5.816.800

Compensar se encuentra en la búsqueda de un gestor o gestora de recursos con visión estratégica, capacidad de análisis y orientación a la mejora continua. Se busca una persona que aporte a la eficiencia operativa mediante la optimización de recursos y procesos, con apertura a nuevas formas de trabajo que impulsen la transformación y sostenibilidad del servicio.

Requisitos

Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o afines.

Mínimo 2 años de experiencia en gestión administrativa y de recursos.

Deseable Manejo de plataformas, Payton, Databricks.- Azure - Knime

Nivel del Excel Avanzado

Responsabilidades principales

Dar solución de manera efectiva y oportuna a los requerimientos de los clientes y usuarios, de acuerdo con los parámetros del servicio, asegurando así el cumplimiento de la promesa de valor al cliente.

Asegurar la oportunidad y calidad de la facturación de los servicios y mediante el control a la gestión de ajuste reportado, permitiendo obtener información confiable para la gestión.

Gestionar y coordinar con las diferentes líneas de negocio la implementación de lineamientos y procedimientos, con el fin de identificar e impulsar estrategias y oportunidades de mejora en la operación.

Condiciones contractuales

• Salario: $5.816.800 mensuales +prestaciones de ley

• Contrato Fijo directo con Compensar, con posibilidad de renovación.

• Lugar de trabajo: Av. 68 con posibilidad de realizar visitas a sedes.

• Horario: 44 horas semanales, de lunes a sábado.

Ejecutivo comercial en construcción - Medellín

Salario: $ 5.000.000 a $ 5.500.000

Se busca un ejecutivo comercial para el sector de la construcción en Medellín, enfocado en ventas técnicas de productos como mampostería, concreto y acabados arquitectónicos. Como consultor comercial, la persona seleccionada será responsable de consolidar y expandir la participación en el mercado de Antioquia, trabajando directamente con constructoras, arquitectos y distribuidores. Se ofrece contrato indefinido con salario competitivo y un esquema atractivo de comisiones. Además, se brinda un excelente ambiente laboral, seguro de vida y alianzas educativas.

Responsabilidades:

Consolidar y expandir participación comercial en Antioquia

Gestión comercial con constructoras arquitectos y distribuidores

Especificación de productos y acompañamiento técnico-comercial en obra

Cierre de negocios por proyecto

Manejo de CRM pipeline de oportunidades y seguimiento postventa

Ejecución de estrategias de posicionamiento técnico

Requerimiento:

Formación profesional en Arquitectura Ingeniería Civil Construcción o afines

Mínimo 5 años de experiencia en ventas técnicas en el sector construcción

Carro propio

Residencia en Medellín o alrededores

Líder de software y nuevas tecnologías

Salario: 4.884.000

Se encuentra abierta la búsqueda de un líder de software y nuevas tecnologías para dirigir y gestionar proyectos innovadores de desarrollo e implementación de software y transformación digital. Como jefe de innovación tecnológica, la persona seleccionada será responsable de apoyar en la definición de estándares y políticas corporativas y garantizar la eficacia de los sistemas de información.

La organización se destaca por su cultura de innovación y ofrece un entorno de trabajo dinámico donde se podrá liderar el cambio y aportar al crecimiento continuo de la empresa. Esta es una oportunidad única para quienes deseen dejar su marca en el futuro tecnológico de la organización.

Responsabilidades:

Liderar y gestionar proyectos de desarrollo e implementación de software.

Definir estándares y políticas corporativas de gestión de proyectos.

Diseñar arquitecturas de software y arquitectura de datos para BI.

Coordinar el soporte mantenimiento y actualización de sistemas.

Asegurar la disponibilidad integridad y confidencialidad de la información.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería informática computación sistemas telecomunicaciones industrial o afines.

Maestría o especialización en ingeniería de software o procesos de desarrollo de software o Certificación PMP.

Tres años de experiencia como coordinador o líder de proyectos de tecnología.

Experiencia como coordinador de desarrollo de mesa de servicio o arquitecto de software.

Médico central de referencia - Cali Valle

Salario: $ 5.000.000 a $ 5.400.000

EPS Servicio Occidental de Salud requiere un médico o médica con especialización en auditoría en salud, administración, gerencia en salud o áreas afines.

Propósito del cargo:

Asegurar el seguimiento y control del adecuado desarrollo de las actividades clínicas y administrativas relacionadas con el proceso de atención en salud, garantizando una atención oportuna, segura y de alta calidad, conforme a la normatividad vigente y a los compromisos contractuales establecidos con las IPS responsables de la atención.

Requisitos:

Título profesional en Medicina.

Especialización en Auditoría en Salud, Administración, Gerencia en Salud o áreas afines.

Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares, en auditoría concurrente, revisión de cuentas médicas y servicios de salud.

Condiciones laborales:

Horario: Turnos rotativos 3 turnos rotativos de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.; 2:00 p.m. a 10:00 p.m. y de 10:00 p.m. a 6:00 a.m.

Contratación directa con la empresa.

Beneficios: