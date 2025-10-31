Ofertas de empleo en Bogotá: revise las vacantes activas esta semana

Bogotá concentra una de las mayores ofertas de empleo del país, con vacantes disponibles en sectores como servicios, tecnología, comercio, educación, salud, logística y atención al cliente. Este panorama refleja el dinamismo económico de la capital y las oportunidades que siguen surgiendo para personas con distintos niveles de formación.

Es por eso, que actualmente, empresas locales y multinacionales están contratando talento a término indefinido, lo que amplía las opciones tanto para quienes buscan estabilidad. A continuación, encontrará una muestra de las vacantes más recientes disponibles en la ciudad.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades laborales, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y puede realizarse de manera virtual.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Oportunidad única en Bogotá: Vacantes disponibles para todos los perfiles. | Foto: Stock / Magneto

Analista de datos

Empresa: ChevyPlan

Salario: 3.640.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es vital para el dimensionamiento de la fuerza de trabajo y la gestión de retenciones, así como para el seguimiento de incidentes de marcación.

Responsabilidades:

Evaluar y analizar datos para identificar tendencias y comportamientos.

Realizar el dimensionamiento de la fuerza de trabajo para campañas.

Segmentar la información para la gestión de retenciones.

Seguimiento de incidentes de marcación.

Generar informes precisos y oportunos para la dirección.

Requerimientos:

Título profesional en ingenierías.

Al menos dos años de experiencia manejando bases de datos en contact center.

Manejo avanzado de Excel.

Conocimiento en herramientas de manejo de datos.

Financial data specialist

Empresa: Habi

Salario: 5.000.000 a 6.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasiona el mundo de los datos y las finanzas? Habi está en busca de un(a) ingeniero de datos financieros que se una a su equipo y lleve sus procesos de datos al siguiente nivel.

Responsabilidades:

Diseñar y desarrollar pipelines de datos financieros (ETLs/ELTs) para asegurar calidad y consistencia.

Colaborar con Finanzas, Data y Producto para traducir necesidades de negocio en soluciones de datos.

Garantizar la calidad y validación de la información financiera.

Crear y mantener modelos de datos y dashboards para análisis financieros.

Documentar procesos y estructuras de datos para la escalabilidad del equipo.

Monitorear la performance y confiabilidad de flujos de datos proponiendo mejoras continuas.

Realizar mantenimiento proactivo de tablas existentes para asegurar consistencia de información.

Requerimientos:

1.5 a 2.5 años de experiencia en ingeniería de datos o roles similares.

Conocimientos sólidos en SQL, modelado de datos y herramientas de integración.

Experiencia con herramientas de visualización y BI.

Conocimiento intermedio de Python para transformación de datos.

Comprensión de métricas financieras y estructuras contables.

Capacidad analítica y orientación a impacto.

Habilidad para comunicar hallazgos técnicos a equipos no técnicos.

Gerente de diseño de experiencia

Empresa: Emtelco

Salario: 14.343.984

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es apasionado(a) por mejorar la experiencia del cliente y liderar equipos creativos? ¡Únase al equipo como gerente de diseño de experiencia!

Responsabilidades:

Coordinar el equipo de diseño y experiencia de usuario.

Diseñar soluciones atractivas y útiles para clientes.

Estudiar y entender necesidades de los usuarios.

Generar conocimiento para cocrear mejores experiencias.

Aplicar innovación rutinaria y disrupción en operaciones.

Requerimientos:

Especialización en áreas como Innovación o Alta Gerencia.

Seis años de experiencia en diseño de experiencia del cliente en empresas con más de 500 empleados.

Conocimiento en diseño de CX y administración de operaciones de servicio.

Experiencia en sector de contact center o BPO.

Asesor comercial microcrédito

Empresa: Mibanco

Salario: A convenir

En Mibanco, el banco especializado en microfinanzas del Grupo Credicorp se encuentra en búsqueda de una persona apasionada por el logro de metas, que le guste trabajar con los pequeños empresarios del país.

Responsabilidades:

Gestionar la cartera de clientes a través de la captación, evaluación y recuperación de créditos.

Poner en práctica estrategias efectivas de fidelización de clientes, con el fin de incrementar las colocaciones del Banco, el número de clientes y la calidad de la cartera.

Requerimientos:

Técnico, Tecnólogo o Profesional de carreras de Administración, Ingeniería Industrial, Economía, Contabilidad, entre otras.

Experiencia laboral mínima de 1 año en entidades de microcrédito, desempeñando el cargo de asesor comercial externo.