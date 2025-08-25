Suscribirse

Ofertas laborales con contratación inmediata: aplique hoy mismo

El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

25 de agosto de 2025, 7:27 p. m.
Una joven habla por teléfono inteligente mientras usa una laptop
Oportunidades abiertas para todos los perfiles. | Foto: Getty Images

El trabajo con contratación inmediata es clave porque permite a las empresas cubrir vacantes sin demoras, mantener la continuidad operativa y asegurar talento estratégico antes que la competencia. Para los profesionales, representa la posibilidad de incorporarse pronto al mercado laboral, generar ingresos, adquirir experiencia y fortalecer su perfil.

Entendiendo esta importancia, actualmente, hay múltiples oportunidades con esta característica. A continuación, le presentamos algunas vacantes destacadas. Si desea conocer más, ingrese a este enlace, complete su perfil profesional y postúlese a las ofertas que más le interesen. Recuerde que el proceso es totalmente gratuito.

Mujer trabajando en una oficina.
El mercado laboral se ha venido recuperando, por esta razón día a día se publican nuevas vacantes actualizadas. | Foto: Getty Images

Asesor de repuestos – Cali

Empresa: Autolarte

Salario: $ 1.800.000 a $ 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene pasión por el mundo automotriz y experiencia en ventas, esta es su oportunidad para crecer profesionalmente.

Responsabilidades:

  • Asesorar a los clientes sobre repuestos automotrices.
  • Gestionar cotizaciones y pedidos.
  • Mantener actualizada la base de datos de clientes.
  • Colaborar con el equipo para alcanzar objetivos de ventas.

Requerimientos:

  • Técnico o tecnólogo en áreas comerciales o afines.
  • Mínimo 2 años de experiencia en venta de repuestos del sector automotriz.
  • Excelentes habilidades comunicativas.
  • Orientación al cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de contabilidad corporativa – Medellín

Empresa: Crepes & Waffles

Salario: $ 2.900.000 a $ 2.931.000

Tipo de contrato: Término fijo

En este rol, será responsable de asesorar a líderes de puntos de venta y centros de solución sobre retenciones de impuestos y requisitos legales de facturación.

Responsabilidades:

  • Asesorar a líderes sobre retenciones de impuestos.
  • Revisar procesos de descuentos bajo NIIF.
  • Realizar reclasificaciones contables bajo NIIF.
  • Verificar la elaboración diaria de documentos.
  • Auditar cuentas por pagar vs. documentos físicos.
  • Gestionar y archivar documentos del CS contabilidad.
  • Realizar conciliaciones bancarias mensuales.
  • Controlar la seguridad de la información contable.
  • Revisar y aprobar órdenes de pago de nómina.

Requerimientos:

  • Título profesional en Contaduría o afines.
  • Experiencia mínima de 3 años en roles similares.
  • Conocimiento avanzado de NIIF.
  • Habilidades en auditoría interna.
  • Dominio de software contable.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Miles de vacantes activas esperan por usted: conózcalas aquí

Analista de soporte y transferencia tecnológica - Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 3.543.567

Tipo de contrato: Término indefinido

Como analista de soporte y transferencia tecnológica será el encargado de transferir, revisar y crear parámetros de fabricación, garantizando que los productos cumplan con los estándares de calidad, costo y tiempo.

Responsabilidades:

  • Transferir y revisar parámetros de fabricación y productos terminados.
  • Garantizar la correcta implementación de productos de terceros en el proceso.
  • Contribuir al desempeño de materiales de empaque diseñados por el cliente.
  • Definir especificaciones técnicas de insumos y productos.
  • Asegurar el correcto funcionamiento de productos en la producción.
  • Documentar el desarrollo de productos en el sistema ERP SAP.
  • Elaborar y controlar planes de obsolescencia.
  • Participar en auditorías y mejoras continuas del proceso.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería Mecánica, Diseño de Producto o afines.
  • Nivel intermedio de inglés.
  • 1 año de experiencia en desarrollo de productos, transferencia tecnológica o áreas similares.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Enfermero/a UCI – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un profesional en enfermería, con diplomado en cuidado crítico, mínimo 2 años de experiencia en el manejo de pacientes críticos en instituciones de tercer y cuarto nivel de complejidad, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Proporcionar atención especializada a pacientes en la UCI.
  • Monitorear y evaluar el estado de los pacientes críticamente enfermos.
  • Colaborar con el equipo médico para planificar y ejecutar planes de cuidado.
  • Garantizar un trato humanizado a pacientes y familiares.
  • Documentar y actualizar registros médicos de forma precisa.

Requerimientos:

  • Título profesional en Enfermería.
  • Mínimo 2 años de experiencia en manejo de pacientes críticos.
  • Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel de complejidad.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
  • Orientación al detalle y pasión por el servicio.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

