Ofertas laborales con contratación inmediata: aplique hoy mismo

El trabajo con contratación inmediata es clave porque permite a las empresas cubrir vacantes sin demoras, mantener la continuidad operativa y asegurar talento estratégico antes que la competencia. Para los profesionales, representa la posibilidad de incorporarse pronto al mercado laboral, generar ingresos, adquirir experiencia y fortalecer su perfil.

Entendiendo esta importancia, actualmente, hay múltiples oportunidades con esta característica. A continuación, le presentamos algunas vacantes destacadas.

Asesor de repuestos – Cali

Empresa: Autolarte

Salario: $ 1.800.000 a $ 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene pasión por el mundo automotriz y experiencia en ventas, esta es su oportunidad para crecer profesionalmente.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes sobre repuestos automotrices.

Gestionar cotizaciones y pedidos.

Mantener actualizada la base de datos de clientes.

Colaborar con el equipo para alcanzar objetivos de ventas.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en áreas comerciales o afines.

Mínimo 2 años de experiencia en venta de repuestos del sector automotriz.

Excelentes habilidades comunicativas.

Orientación al cliente.

Analista de contabilidad corporativa – Medellín

Empresa: Crepes & Waffles

Salario: $ 2.900.000 a $ 2.931.000

Tipo de contrato: Término fijo

En este rol, será responsable de asesorar a líderes de puntos de venta y centros de solución sobre retenciones de impuestos y requisitos legales de facturación.

Responsabilidades:

Asesorar a líderes sobre retenciones de impuestos.

Revisar procesos de descuentos bajo NIIF.

Realizar reclasificaciones contables bajo NIIF.

Verificar la elaboración diaria de documentos.

Auditar cuentas por pagar vs. documentos físicos.

Gestionar y archivar documentos del CS contabilidad.

Realizar conciliaciones bancarias mensuales.

Controlar la seguridad de la información contable.

Revisar y aprobar órdenes de pago de nómina.

Requerimientos:

Título profesional en Contaduría o afines.

Experiencia mínima de 3 años en roles similares.

Conocimiento avanzado de NIIF.

Habilidades en auditoría interna.

Dominio de software contable.

Analista de soporte y transferencia tecnológica - Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 3.543.567

Tipo de contrato: Término indefinido

Como analista de soporte y transferencia tecnológica será el encargado de transferir, revisar y crear parámetros de fabricación, garantizando que los productos cumplan con los estándares de calidad, costo y tiempo.

Responsabilidades:

Transferir y revisar parámetros de fabricación y productos terminados.

Garantizar la correcta implementación de productos de terceros en el proceso.

Contribuir al desempeño de materiales de empaque diseñados por el cliente.

Definir especificaciones técnicas de insumos y productos.

Asegurar el correcto funcionamiento de productos en la producción.

Documentar el desarrollo de productos en el sistema ERP SAP.

Elaborar y controlar planes de obsolescencia.

Participar en auditorías y mejoras continuas del proceso.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Mecánica, Diseño de Producto o afines.

Nivel intermedio de inglés.

1 año de experiencia en desarrollo de productos, transferencia tecnológica o áreas similares.

Enfermero/a UCI – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un profesional en enfermería, con diplomado en cuidado crítico, mínimo 2 años de experiencia en el manejo de pacientes críticos en instituciones de tercer y cuarto nivel de complejidad, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Proporcionar atención especializada a pacientes en la UCI.

Monitorear y evaluar el estado de los pacientes críticamente enfermos.

Colaborar con el equipo médico para planificar y ejecutar planes de cuidado.

Garantizar un trato humanizado a pacientes y familiares.

Documentar y actualizar registros médicos de forma precisa.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo 2 años de experiencia en manejo de pacientes críticos.

Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel de complejidad.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Orientación al detalle y pasión por el servicio.