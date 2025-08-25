EMPLEO
Ofertas laborales con contratación inmediata: aplique hoy mismo
El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El trabajo con contratación inmediata es clave porque permite a las empresas cubrir vacantes sin demoras, mantener la continuidad operativa y asegurar talento estratégico antes que la competencia. Para los profesionales, representa la posibilidad de incorporarse pronto al mercado laboral, generar ingresos, adquirir experiencia y fortalecer su perfil.
Entendiendo esta importancia, actualmente, hay múltiples oportunidades con esta característica. A continuación, le presentamos algunas vacantes destacadas. Si desea conocer más, ingrese a este enlace, complete su perfil profesional y postúlese a las ofertas que más le interesen. Recuerde que el proceso es totalmente gratuito.
Asesor de repuestos – Cali
Empresa: Autolarte
Salario: $ 1.800.000 a $ 2.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si tiene pasión por el mundo automotriz y experiencia en ventas, esta es su oportunidad para crecer profesionalmente.
Responsabilidades:
- Asesorar a los clientes sobre repuestos automotrices.
- Gestionar cotizaciones y pedidos.
- Mantener actualizada la base de datos de clientes.
- Colaborar con el equipo para alcanzar objetivos de ventas.
Requerimientos:
- Técnico o tecnólogo en áreas comerciales o afines.
- Mínimo 2 años de experiencia en venta de repuestos del sector automotriz.
- Excelentes habilidades comunicativas.
- Orientación al cliente.
Analista de contabilidad corporativa – Medellín
Empresa: Crepes & Waffles
Salario: $ 2.900.000 a $ 2.931.000
Tipo de contrato: Término fijo
En este rol, será responsable de asesorar a líderes de puntos de venta y centros de solución sobre retenciones de impuestos y requisitos legales de facturación.
Responsabilidades:
- Asesorar a líderes sobre retenciones de impuestos.
- Revisar procesos de descuentos bajo NIIF.
- Realizar reclasificaciones contables bajo NIIF.
- Verificar la elaboración diaria de documentos.
- Auditar cuentas por pagar vs. documentos físicos.
- Gestionar y archivar documentos del CS contabilidad.
- Realizar conciliaciones bancarias mensuales.
- Controlar la seguridad de la información contable.
- Revisar y aprobar órdenes de pago de nómina.
Requerimientos:
- Título profesional en Contaduría o afines.
- Experiencia mínima de 3 años en roles similares.
- Conocimiento avanzado de NIIF.
- Habilidades en auditoría interna.
- Dominio de software contable.
Analista de soporte y transferencia tecnológica - Medellín
Empresa: Prebel
Salario: $ 3.543.567
Tipo de contrato: Término indefinido
Como analista de soporte y transferencia tecnológica será el encargado de transferir, revisar y crear parámetros de fabricación, garantizando que los productos cumplan con los estándares de calidad, costo y tiempo.
Responsabilidades:
- Transferir y revisar parámetros de fabricación y productos terminados.
- Garantizar la correcta implementación de productos de terceros en el proceso.
- Contribuir al desempeño de materiales de empaque diseñados por el cliente.
- Definir especificaciones técnicas de insumos y productos.
- Asegurar el correcto funcionamiento de productos en la producción.
- Documentar el desarrollo de productos en el sistema ERP SAP.
- Elaborar y controlar planes de obsolescencia.
- Participar en auditorías y mejoras continuas del proceso.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Mecánica, Diseño de Producto o afines.
- Nivel intermedio de inglés.
- 1 año de experiencia en desarrollo de productos, transferencia tecnológica o áreas similares.
Enfermero/a UCI – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es un profesional en enfermería, con diplomado en cuidado crítico, mínimo 2 años de experiencia en el manejo de pacientes críticos en instituciones de tercer y cuarto nivel de complejidad, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Proporcionar atención especializada a pacientes en la UCI.
- Monitorear y evaluar el estado de los pacientes críticamente enfermos.
- Colaborar con el equipo médico para planificar y ejecutar planes de cuidado.
- Garantizar un trato humanizado a pacientes y familiares.
- Documentar y actualizar registros médicos de forma precisa.
Requerimientos:
- Título profesional en Enfermería.
- Mínimo 2 años de experiencia en manejo de pacientes críticos.
- Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel de complejidad.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
- Orientación al detalle y pasión por el servicio.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.