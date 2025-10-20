Ofertas laborales con sueldos de hasta $4 millones: consulte cómo postularse

Si está buscando un empleo bien remunerado, esta puede ser su oportunidad. Varias empresas tienen abiertas vacantes con salarios superiores a los 4 millones de pesos, y lo mejor es que todo el proceso de aplicación se realiza de forma virtual, sin necesidad de desplazamientos.

Aplicar a estas vacantes es muy sencillo, tan solo deberá ingresar a Semana Empleos, buscar la que más se adapte a su perfil y postular.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Encontrará el enlace para aplicar al final de cada una.

Médico(a) general Manizales

Salario: $ 5.777.000 a 6.000.000

En este momento una de las empresas del grupo Zentria se encuentra en selección de personal para el rol de médico general.

Objetivo del cargo:

Apoyar al médico especialista y al personal de enfermería en el manejo del paciente, brindando una atención cálida, humana y segura, garantizando el buen trato y el respeto por la privacidad del paciente.

Competencias:

Comunicación asertiva, proactividad, orientación a resultados, trabajo en equipo, planificación y trabajo bajo presión.

Actividades y/o funciones:

Apoyar al médico especialista y al personal de enfermería en el manejo del paciente brindando una atención cálida, humana y segura, garantizando el buen trato y el respeto por la privacidad del paciente.

Apoyar en reanimaciones cardio-cerebro pulmonares en el servicio, bajo los protocolos estipulados por el servicio.

Atender al paciente en la consulta externa y otros servicios ambulatorios donde sea requerido, para apoyar el diagnóstico y tratamiento dado por el especialista.

Apoyar en reanimaciones cardio-cerebro pulmonares en el servicio de hospitalización.

Hacer valoración inicial y diaria de los pacientes al momento del ingreso u hospitalizados.

Realizar procedimientos invasivos de baja complejidad como paso de sonda nasogástrica y vesical, en caso de antecedentes que dificulten el paso de estas (estenosis esofágica, posquirúrgicos, mujeres, hematuria).

Formulación de líquidos endovenosos según requerimientos de enfermería para difusión de medicamentos líquidos de base.

Requisitos

Tiempo de experiencia: mínimo la realización del servicio social obligatorio, preferiblemente un año en el ejercicio profesional.

Formación académica: medicina general

Cursos o certificaciones:

Rcp básico y avanzado, atención a víctimas de violencia sexual, atención a víctimas de ataques con agentes químicos, gestión del duelo, donación de órganos, manejo del dolor y cuidados paliativos Ataque con agentes químicos.

Conocimientos:

Conocimiento de resucitación cerebro cardiopulmonar. Normas de bioseguridad. Ética profesional. Historia clínica electrónica. Cuidado de paciente crítico. Manuales, protocolos, procedimientos. Manejo de líneas invasivas, entre otros.

Coordinador de negociaciones Cali

Salario: 5.840.000

Se busca el mejor talento para ocupar la posición de coordinador de negociaciones Cali - Constructora Bolívar quien se encargará de gestionar el proceso de administración de contratistas para garantizar que las obras cuenten con los materiales, equipos y mano de obra requeridos desde el inicio hasta la finalización del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones, calidad, precio y oportunidad, de acuerdo con las políticas definidas por la compañía para dar cumplimiento a los indicadores financieros.

Funciones:

1. Realizar procesos de invitaciones a cotizar, a todo costo y mano de obra, garantizando el cumplimiento de las políticas establecidas por la organización.

2. Seguimiento y gestión de programaciones de compras y contratos.

3. Responsable de la gestión documental de los procesos de invitación a cotizar y mano de obra para garantizar la calidad de adjudicación y contratación.

Químico farmacéutico Bogotá

Salario: 4.500.000 a 5.500.000

En colombiana de trasplantes se busca integrar al equipo de farmacia un(a) químico farmacéutico, cuya misión será aportar al mejoramiento de la calidad en la atención de pacientes trasplantados —hospitalarios y ambulatorios—, reduciendo riesgos de morbimortalidad asociados a interacciones medicamentosas y garantizando el uso seguro y eficiente de los recursos de la compañía.

Perfil requerido

Formación académica: Profesional en Química Farmacéutica.

Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia certificada en manejo de medicamentos de alto costo y control especial.

Responsabilidades principales

Supervisar y controlar los procesos del área de farmacia.

Elaborar y apoyar informes, indicadores de gestión y auditorías.

Participar en auditorías internas y externas.

Gestionar compras de insumos y medicamentos.

Asistir y participar en el comité de farmacia y otros comités institucionales.

Capacitar al personal del área farmacéutica.

Gestionar requerimientos de laboratorio para pacientes trasplantados.

Cumplir con las funciones asignadas por el jefe inmediato.

Condiciones laborales

Tipo de contrato: término indefinido, directamente con Colombiana de Trasplantes.

Cláusula de exclusividad: Sí.

Modalidad: presencial.

Salario: $4.500.000 COP mensuales + variable.

Analista de mercadeo inmobiliario Medellín

Salario: 4.297.000

En Grupo Éxito se busca un analista de mercadeo inmobiliario cuyo propósito en el cargo será garantizar que cada centro comercial del portafolio Viva ejecute la estrategia de marca, comunicación, experiencia y relacionamiento con coherencia, eficiencia y alineada a los objetivos del negocio local y corporativo.

Su misión es conectar la visión corporativa con la realidad regional, traduce estrategias nacionales en planes locales y acompaña al equipo de cada centro comercial en la ejecución, medición y optimización de sus acciones de marketing, eventos, pauta y relacionamiento con aliados; así como la correcta y óptima inversión del presupuesto de mercadeo.

Funciones específicas

Actuar como consultor estratégico y aliado operativo de los equipos de mercadeo en sitio

Garantizar la alineación de sus activos del portafolio con el plan estratégico anual de Viva y su PAC

Desarrollar junto con los equipos locales planes tácticos, adaptados al contexto de cada ciudad, así como a sus retos de negocio

Apoyar la implementación de campañas comerciales y experienciales, asegurando coherencia con el ADN de marca Viva

Acompañar la planeación mensual y ejecución presupuestal del área de mercadeo local, optimizando inversión y asegurando cumplimiento de las políticas de la compañía

Ser enlace operativo entre el equipo central, el ecosistema de agencias y los equipos locales, garantizando correcta implementación de campañas y asegurando el flujo oportuno de briefs, aprobaciones y materiales para cada campaña

Monitorear los indicadores clave de mercadeo local: tráfico, ventas, ejecución de pac, redes locales, registros en Línea Viva, NPS y satisfacción del visitante

Identificar tendencia, oportunidades y posibles aliados estratégicos que aporten al posicionamiento local

Analizar resultados y acompañar en el reporting mensual a los Centros comerciales, con una mirada analítica y hallazgos de valor de la gestión mensual de mercadeo

Experiencia: 3 o 4 años en la creación, adaptación y ejecución de planes de marketing. Manejo de medios digitales y tradicionales, planeación y ejecución de eventos que generen tráfico y engagement en centros comerciales, experiencia en negociación y gestión de relaciones con marcas, proveedores, aliados comerciales y comunidad.