Ofertas laborales en Bogotá con sueldos superiores a $4 millones
Juliana Flórez
La capital colombiana se consolida como uno de los principales centros de contratación del país y actualmente hay vacantes que superan los $4 millones de salario mensual. Estas oportunidades se encuentran en sectores como tecnología, finanzas, salud, ingeniería, logística y más, ideales para profesionales con experiencia y perfiles especializados.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a la opción que mejor se alinee con sus expectativas laborales y de crecimiento profesional. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y se puede realizar de manera virtual.
Gestor de sedes – Compensar
Salario: $ 5.842.500
Tipo de contrato: Término fijo
En Compensar, están en la búsqueda de un gestor de sede con experiencia en la administración de sedes que presten servicios de bienestar, apalancando estrategias innovadoras que respondan a las necesidades del cliente.
Responsabilidades:
- Coordinar y asegurar la operación de las sedes, cumpliendo con el adecuado funcionamiento de las instalaciones y el desarrollo de los servicios.
- Cumplir y apalancar los retos estratégicos establecidos por la organización.
- Gestionar y controlar el uso de recursos físicos y tecnológicos, articulando con los procesos de apoyo de la organización.
- Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad.
- Optimizar los egresos y maximizar los ingresos de la sede, para una mejor eficiencia en los resultados.
- Liderar y apalancar el desarrollo de los colaboradores, logrando de esta manera las metas estratégicas de la organización.
Requerimientos:
- Profesional en carreras administrativas, Ingeniería Industrial o afines del cargo.
- Mínimo (2) dos años de experiencia en administración de personal, manejo de recursos físicos e instalaciones y atención al cliente.
- Disponibilidad para trabajar en jornadas rotativas de domingo a domingo (44 horas semanales).
Business Banker (Pyme) - Scotiabank Colpatria
Salario: $ 4.300.000 a $ 4.800.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En este rol, tendrá la oportunidad de asegurar el cumplimiento de metas, crecer en volúmenes, rentabilizar y profundizar relaciones con clientes.
Responsabilidades:
- Gestión del portafolio de clientes Pyme asignado.
- Cumplir y superar las metas de crecimiento en volúmenes y rentabilidad.
- Profundizar relaciones con clientes mediante la venta consultiva.
- Asegurar el mantenimiento y satisfacción del 100% de las solicitudes de clientes asignados.
- Adquisición de nuevos clientes y expansión del portafolio.
Requerimientos:
- Profesional en Administración de Empresas, Contaduría, Finanzas, Economía o Ingeniería Industrial.
- Más de 2 años de experiencia en cargos comerciales del sector financiero.
- Conocimientos en productos bancarios y venta consultiva.
- Especialización en temas financieros y de inversión.
- Sólidos conocimientos de economía global y local, mercados y tendencias.
Coordinador de impuestos – Farmatodo
Salario: 6.000.000 a 8.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En esta posición, desempeñará un papel crucial en la sostenibilidad financiera y la reputación corporativa de Farmatodo, colaborando estrechamente con las áreas contables, financieras y legales.
Responsabilidades:
- Planificar y coordinar los procesos de gestión tributaria.
- Supervisar la preparación y revisión de declaraciones fiscales.
- Atender auditorías tributarias y gestionar riesgos fiscales.
- Proponer estrategias de optimización tributaria.
- Coordinar con contabilidad finanzas y legal para el cumplimiento normativo.
- Elaborar reportes e informes tributarios para la gerencia.
Requerimientos:
- Formación profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Economía o Administración.
- Especialización en Derecho Tributario o Gerencia Financiera (preferible).
- 4 a 6 años de experiencia en gestión tributaria en el sector retail.
- Conocimiento en régimen tributario colombiano, NIIF y retención en la fuente.
- Dominio de Excel avanzado y software ERP (SAP Oracle).
Team leader producción - Coca Cola Femsa
Salario: $ 6.000.000 a $ 6.600.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En Coca Cola Femsa se encuentran en la búsqueda de un/a team leader, en la ciudad de Bogotá, quien se encargará de administrar el proceso de producción garantizando la disponibilidad de producto semielaborado y terminado, con altos estándares de calidad e inocuidad, de manera oportuna y al menor costo, guiado por la cultura organizacional, por las normas y políticas de la organización asegurando procesos seguros y ambientalmente responsables.
Responsabilidades:
- Desarrollar iniciativas y proyectos de mejora en los procesos de la planta y documentar en la herramienta establecida por la compañía.
- Garantizar la calidad e inocuidad de los procesos.
- Garantizar la disponibilidad de producto en la cantidad solicitada y en el menor tiempo posible.
- Garantizar la mejor utilización de los recursos, mediante el uso racional y eficiente de los mismos.
- Garantizar el almacenamiento y manejo de Sustancias Químicas de los proveedores y el personal a su cargo, de acuerdo con las normas y requisitos de la compañía.
Requerimientos:
- Profesionales en Ingeniería Química, de Alimentos, Mecánica, Industrial o afines.
- Experiencia en procesos de envasado en industria de alimentos o bebidas (deseable).
- Conocimiento en buenas prácticas de manufactura, seguridad alimentaria (ISO 9001), Sistema integral de calidad.
- Manejo de Excel (intermedio/avanzado), SAP y Power BI (deseables).
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.