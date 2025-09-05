Suscribirse

Ofertas laborales en Bogotá con sueldos superiores a $4 millones

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

5 de septiembre de 2025, 11:07 p. m.
Empresas buscan trabajadores con diferentes habilidades y ofrecen buenos sueldos.
Empresas buscan trabajadores con diferentes habilidades y ofrecen sueldos superiores a 4 millones.

La capital colombiana se consolida como uno de los principales centros de contratación del país y actualmente hay vacantes que superan los $4 millones de salario mensual. Estas oportunidades se encuentran en sectores como tecnología, finanzas, salud, ingeniería, logística y más, ideales para profesionales con experiencia y perfiles especializados.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a la opción que mejor se alinee con sus expectativas laborales y de crecimiento profesional. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y se puede realizar de manera virtual.

Gestor de sedes – Compensar

Salario: $ 5.842.500

Tipo de contrato: Término fijo

En Compensar, están en la búsqueda de un gestor de sede con experiencia en la administración de sedes que presten servicios de bienestar, apalancando estrategias innovadoras que respondan a las necesidades del cliente.

Responsabilidades:

  • Coordinar y asegurar la operación de las sedes, cumpliendo con el adecuado funcionamiento de las instalaciones y el desarrollo de los servicios.
  • Cumplir y apalancar los retos estratégicos establecidos por la organización.
  • Gestionar y controlar el uso de recursos físicos y tecnológicos, articulando con los procesos de apoyo de la organización.
  • Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad.
  • Optimizar los egresos y maximizar los ingresos de la sede, para una mejor eficiencia en los resultados.
  • Liderar y apalancar el desarrollo de los colaboradores, logrando de esta manera las metas estratégicas de la organización.

Requerimientos:

  • Profesional en carreras administrativas, Ingeniería Industrial o afines del cargo.
  • Mínimo (2) dos años de experiencia en administración de personal, manejo de recursos físicos e instalaciones y atención al cliente.
  • Disponibilidad para trabajar en jornadas rotativas de domingo a domingo (44 horas semanales).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Business Banker (Pyme) - Scotiabank Colpatria

Salario: $ 4.300.000 a $ 4.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, tendrá la oportunidad de asegurar el cumplimiento de metas, crecer en volúmenes, rentabilizar y profundizar relaciones con clientes.

Responsabilidades:

  • Gestión del portafolio de clientes Pyme asignado.
  • Cumplir y superar las metas de crecimiento en volúmenes y rentabilidad.
  • Profundizar relaciones con clientes mediante la venta consultiva.
  • Asegurar el mantenimiento y satisfacción del 100% de las solicitudes de clientes asignados.
  • Adquisición de nuevos clientes y expansión del portafolio.

Requerimientos:

  • Profesional en Administración de Empresas, Contaduría, Finanzas, Economía o Ingeniería Industrial.
  • Más de 2 años de experiencia en cargos comerciales del sector financiero.
  • Conocimientos en productos bancarios y venta consultiva.
  • Especialización en temas financieros y de inversión.
  • Sólidos conocimientos de economía global y local, mercados y tendencias.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador de impuestos – Farmatodo

Salario: 6.000.000 a 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En esta posición, desempeñará un papel crucial en la sostenibilidad financiera y la reputación corporativa de Farmatodo, colaborando estrechamente con las áreas contables, financieras y legales.

Responsabilidades:

  • Planificar y coordinar los procesos de gestión tributaria.
  • Supervisar la preparación y revisión de declaraciones fiscales.
  • Atender auditorías tributarias y gestionar riesgos fiscales.
  • Proponer estrategias de optimización tributaria.
  • Coordinar con contabilidad finanzas y legal para el cumplimiento normativo.
  • Elaborar reportes e informes tributarios para la gerencia.

Requerimientos:

  • Formación profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Economía o Administración.
  • Especialización en Derecho Tributario o Gerencia Financiera (preferible).
  • 4 a 6 años de experiencia en gestión tributaria en el sector retail.
  • Conocimiento en régimen tributario colombiano, NIIF y retención en la fuente.
  • Dominio de Excel avanzado y software ERP (SAP Oracle).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Team leader producción - Coca Cola Femsa

Salario: $ 6.000.000 a $ 6.600.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Coca Cola Femsa se encuentran en la búsqueda de un/a team leader, en la ciudad de Bogotá, quien se encargará de administrar el proceso de producción garantizando la disponibilidad de producto semielaborado y terminado, con altos estándares de calidad e inocuidad, de manera oportuna y al menor costo, guiado por la cultura organizacional, por las normas y políticas de la organización asegurando procesos seguros y ambientalmente responsables.

Responsabilidades:

  • Desarrollar iniciativas y proyectos de mejora en los procesos de la planta y documentar en la herramienta establecida por la compañía.
  • Garantizar la calidad e inocuidad de los procesos.
  • Garantizar la disponibilidad de producto en la cantidad solicitada y en el menor tiempo posible.
  • Garantizar la mejor utilización de los recursos, mediante el uso racional y eficiente de los mismos.
  • Garantizar el almacenamiento y manejo de Sustancias Químicas de los proveedores y el personal a su cargo, de acuerdo con las normas y requisitos de la compañía.

Requerimientos:

  • Profesionales en Ingeniería Química, de Alimentos, Mecánica, Industrial o afines.
  • Experiencia en procesos de envasado en industria de alimentos o bebidas (deseable).
  • Conocimiento en buenas prácticas de manufactura, seguridad alimentaria (ISO 9001), Sistema integral de calidad.
  • Manejo de Excel (intermedio/avanzado), SAP y Power BI (deseables).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Trabajo Sí Hay

