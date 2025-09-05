Ofertas laborales en Bogotá con sueldos superiores a $4 millones

La capital colombiana se consolida como uno de los principales centros de contratación del país y actualmente hay vacantes que superan los $4 millones de salario mensual. Estas oportunidades se encuentran en sectores como tecnología, finanzas, salud, ingeniería, logística y más, ideales para profesionales con experiencia y perfiles especializados.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a la opción que mejor se alinee con sus expectativas laborales y de crecimiento profesional. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y se puede realizar de manera virtual.

Gestor de sedes – Compensar

Salario: $ 5.842.500

Tipo de contrato: Término fijo

En Compensar, están en la búsqueda de un gestor de sede con experiencia en la administración de sedes que presten servicios de bienestar, apalancando estrategias innovadoras que respondan a las necesidades del cliente.

Responsabilidades:

Coordinar y asegurar la operación de las sedes, cumpliendo con el adecuado funcionamiento de las instalaciones y el desarrollo de los servicios.

Cumplir y apalancar los retos estratégicos establecidos por la organización.

Gestionar y controlar el uso de recursos físicos y tecnológicos, articulando con los procesos de apoyo de la organización.

Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad.

Optimizar los egresos y maximizar los ingresos de la sede, para una mejor eficiencia en los resultados.

Liderar y apalancar el desarrollo de los colaboradores, logrando de esta manera las metas estratégicas de la organización.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas, Ingeniería Industrial o afines del cargo.

Mínimo (2) dos años de experiencia en administración de personal, manejo de recursos físicos e instalaciones y atención al cliente.

Disponibilidad para trabajar en jornadas rotativas de domingo a domingo (44 horas semanales).

Business Banker (Pyme) - Scotiabank Colpatria

Salario: $ 4.300.000 a $ 4.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, tendrá la oportunidad de asegurar el cumplimiento de metas, crecer en volúmenes, rentabilizar y profundizar relaciones con clientes.

Responsabilidades:

Gestión del portafolio de clientes Pyme asignado.

Cumplir y superar las metas de crecimiento en volúmenes y rentabilidad.

Profundizar relaciones con clientes mediante la venta consultiva.

Asegurar el mantenimiento y satisfacción del 100% de las solicitudes de clientes asignados.

Adquisición de nuevos clientes y expansión del portafolio.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Contaduría, Finanzas, Economía o Ingeniería Industrial.

Más de 2 años de experiencia en cargos comerciales del sector financiero.

Conocimientos en productos bancarios y venta consultiva.

Especialización en temas financieros y de inversión.

Sólidos conocimientos de economía global y local, mercados y tendencias.

Coordinador de impuestos – Farmatodo

Salario: 6.000.000 a 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En esta posición, desempeñará un papel crucial en la sostenibilidad financiera y la reputación corporativa de Farmatodo, colaborando estrechamente con las áreas contables, financieras y legales.

Responsabilidades:

Planificar y coordinar los procesos de gestión tributaria.

Supervisar la preparación y revisión de declaraciones fiscales.

Atender auditorías tributarias y gestionar riesgos fiscales.

Proponer estrategias de optimización tributaria.

Coordinar con contabilidad finanzas y legal para el cumplimiento normativo.

Elaborar reportes e informes tributarios para la gerencia.

Requerimientos:

Formación profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Economía o Administración.

Especialización en Derecho Tributario o Gerencia Financiera (preferible).

4 a 6 años de experiencia en gestión tributaria en el sector retail.

Conocimiento en régimen tributario colombiano, NIIF y retención en la fuente.

Dominio de Excel avanzado y software ERP (SAP Oracle).

Team leader producción - Coca Cola Femsa

Salario: $ 6.000.000 a $ 6.600.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Coca Cola Femsa se encuentran en la búsqueda de un/a team leader, en la ciudad de Bogotá, quien se encargará de administrar el proceso de producción garantizando la disponibilidad de producto semielaborado y terminado, con altos estándares de calidad e inocuidad, de manera oportuna y al menor costo, guiado por la cultura organizacional, por las normas y políticas de la organización asegurando procesos seguros y ambientalmente responsables.

Responsabilidades:

Desarrollar iniciativas y proyectos de mejora en los procesos de la planta y documentar en la herramienta establecida por la compañía.

Garantizar la calidad e inocuidad de los procesos.

Garantizar la disponibilidad de producto en la cantidad solicitada y en el menor tiempo posible.

Garantizar la mejor utilización de los recursos, mediante el uso racional y eficiente de los mismos.

Garantizar el almacenamiento y manejo de Sustancias Químicas de los proveedores y el personal a su cargo, de acuerdo con las normas y requisitos de la compañía.

Requerimientos:

Profesionales en Ingeniería Química, de Alimentos, Mecánica, Industrial o afines.

Experiencia en procesos de envasado en industria de alimentos o bebidas (deseable).

Conocimiento en buenas prácticas de manufactura, seguridad alimentaria (ISO 9001), Sistema integral de calidad.

Manejo de Excel (intermedio/avanzado), SAP y Power BI (deseables).