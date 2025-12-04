Ofertas laborales en Cali: aplique gratis a las vacantes activas

La capital vallecaucana registró una tasa de desempleo de 8,5 % en el trimestre agosto–octubre de 2025, la más baja para este periodo en los últimos 19 años. Este resultado marca nueve trimestres consecutivos de reducción, impulsados por el fortalecimiento del comercio, los servicios, la industria y la expansión de nuevas operaciones empresariales en la región.

En respuesta a esta dinámica positiva, distintas organizaciones locales y nacionales están adelantando procesos de selección para cubrir cargos operativos, técnicos y profesionales. Las oportunidades incluyen roles para personas con y sin experiencia, modalidades presenciales e híbridas, y posibilidades de crecimiento.

Este panorama convierte a Cali en un escenario favorable para quienes buscan iniciar su vida laboral, cambiar de empleo o proyectar su carrera en sectores que continúan creciendo y demandando talento humano capacitado.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo. A continuación le presentamos algunas de las oportunidades abiertas.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Oportunidades disponibles para diversos perfiles. | Foto: Stock

Vendedor – Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasiona la venta y el servicio al cliente? En Homecenter Cali Sur están buscando un vendedor lleno de energía y entusiasmo para unirse a su equipo.

Responsabilidades:

Brindar asesoría completa en productos y proyectos para el hogar.

Garantizar una presentación adecuada de las áreas a cargo.

Utilizar canales de venta y herramientas digitales para potenciar las ventas.

Fidelizar a los clientes a través de una experiencia de compra memorable.

Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Habilidades de comunicación efectiva.

Conocimientos en el uso de herramientas digitales para la venta.

Actitud de servicio al cliente.

Auxiliar administrativo/a – Magneto Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol implica una variedad de tareas que incluyen la gestión de documentos, atención al cliente y colaboradores, manejo de correspondencia y apoyo en la organización de actividades internas.

Responsabilidades:

Gestionar y recibir documentos.

Proporcionar información y asistencia a clientes y empleados.

Realizar tareas de recepción y atención al público.

Colaborar con otras áreas en proyectos y actividades administrativas.

Mantener la oficina en las condiciones óptimas.

Requerimientos:

Técnico en administración o afines.

Experiencia previa en un puesto administrativo (preferible).

Conocimientos básicos de herramientas informáticas (Microsoft Office, Google Suite).

Habilidades de organización y servicio al cliente.

Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.

Actitud proactiva y capacidad para resolver problemas.

Conductores – Bimbo

Salario: 1.734.000 a 2.300.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene al menos 18 meses de experiencia como repartidor en empresas de consumo masivo, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Realizar la entrega de productos en la ruta asignada.

Asegurar la carga y descarga segura de los productos.

Mantener el vehículo en condiciones óptimas de funcionamiento.

Cumplir con las normas de tránsito y seguridad vial.

Reportar cualquier incidente o problema durante la entrega.

Ofrecer un excelente servicio al cliente durante la entrega.

Requerimientos:

Licencia C1 o C2 vigente con al menos 18 meses desde su expedición.

Experiencia mínima de 18 meses en conducción en empresas de consumo masivo.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado desde las 6:00 am.

No tener comparendos ni acuerdos de pago pendientes.

Gestor inversiones y gestión patrimonial – Protección

Salario: 6.000.000 a 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será diseñar, desarrollar y ejecutar estrategias para atraer y desarrollar clientes del segmento, mediante la asesoría experta pensional, financiera y tributaria para la venta de productos voluntarios y demás requeridos por el negocio.

Responsabilidades:

Analizar, diseñar y desarrollar estrategias comerciales para la atracción de clientes nuevos dentro del segmento asignado, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de negocio definidos por la compañía.

Prospectar en su cartera las oportunidades para el incremento y la permanencia de los aportes al fondo de pensiones voluntarias, así como los demás productos asignados.

Analizar y desarrollar estrategias de venta para el portafolio de productos voluntarios y demás requeridos por el negocio, con especial énfasis en el crecimiento de clientes actuales y de nuevos afiliados a productos.

Realizar la venta cruzada para los afiliados en el portafolio de productos definidos para el cargo.

Desarrollar el modelo de la asesoría experta y planeación financiera, pensional, tributaria y de aliados estratégicos, utilizando el modelo de metodología comercial y el uso adecuado de las herramientas para nuestros clientes.

Realizar la cobertura, perfilamiento y conveniencia de su cartera establecida desde la oferta al segmento de clientes que atiende, principalmente por medio de visita al afiliado.

Realizar gestiones de acompañamiento asignadas: reasesoría, reconstrucción de historia laboral y actualización de información del cliente.

Requerimientos:

Profesional en áreas administrativas, financieras, económicas o afines, con experiencia de 1 año en la comercialización de productos o servicios financieros, con conocimientos en actualidad de mercado, conocimientos tributarios para personas naturales y empresas.

Conocimientos en instrumentos financieros, mercado de valores y macroeconomía.

Debe estar certificado ante AMV como asesor financiero.