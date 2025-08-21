Ofertas laborales en Villavicencio: estas son las vacantes activas

Villavicencio continúa consolidándose como un punto estratégico para el empleo en el oriente colombiano. Su dinamismo económico ha impulsado la apertura de nuevas vacantes en sectores clave, lo que representa una oportunidad para quienes buscan estabilidad y crecimiento profesional en la región.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y aplique a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito.

Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images

Auxiliar administrativo

Empresa: Coéxito S.A.S

Salario: $ 1.585.248

Tipo de contrato: término fijo

Este rol es ideal para aquellos que poseen habilidades en la gestión administrativa y financiera, desempeñando un papel crucial en el éxito de las operaciones diarias.

Responsabilidades:

Apoyar en la gestión de documentos y archivos.

Facilitar la atención al cliente interno y externo.

Colaborar en la planificación y coordinación de actividades administrativas.

Asistir en la elaboración de informes administrativos.

Contribuir al control y seguimiento de inventarios.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en carreras administrativas, financieras o comerciales.

Mínimo 6 meses de experiencia en cargos similares como asistente administrativo.

Conocimiento básico de herramientas ofimáticas.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Excelentes habilidades de comunicación.

Residente senior acabados

Empresa: Amarilo

Salario: $ 6.000.000

Tipo de contrato: temporal

Únase al equipo en Villavicencio como residente senior de acabados, donde tendrá la oportunidad de aportar su experiencia y habilidades para coordinar y supervisar los procesos de acabados de obra.

Responsabilidades:

Coordinar los procesos de acabados de obra.

Programar y verificar actividades de acabados.

Asegurar el cumplimiento de tiempos y costos establecidos.

Supervisar la calidad de los acabados finales.

Comunicar avances y reportes a la dirección y gerencia.

Requerimientos:

Profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil o Administración y Construcción Arquitectónica.

Mínimo 2 años de experiencia en acabados de construcción.

Habilidad para coordinar y supervisar equipos de trabajo.

Conocimiento de lineamientos de calidad y seguridad en obra.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos.

Médico(a) general - Consulta externa

Empresa: Zentria

Salario: $ 4.475.000

Tipo de contrato: temporal

El objetivo del cargo será garantizar la prestación del servicio de acuerdo con lo establecido en el modelo de atención integral, para todas las etapas del ciclo de atención, cumpliendo con las guías de práctica clínica basadas en la evidencia establecidas por la institución y los procesos estandarizados diseñados para tal fin, con el objeto dar respuesta a los atributos de calidad del servicio de excelencia.

Responsabilidades:

Realizar la anamnesis y valoración del paciente, en forma oportuna, integrada, y pertinente, Realizando la nota de ingreso a pacientes procedentes, ya sea de otros servicios de la clínica y/o externos.

Realizar el plan de tratamiento y cuidado a seguir que incluya las órdenes médicas, el uso oportuno de interconsultas, juntas médicas, así como identificar las necesidades de educación del paciente y su familia, finalizando con el suministro de la información en forma asertiva y dejar constancia en el registro clínico.

Realizar procedimientos y ayudantías quirúrgicas, ordenadas en forma oportuna, integrada, y pertinente, dejando constancia en el registro clínico.

Planificar, organizar, ejecutar y evaluar protocolos educativos de intervención de las enfermedades.

Presentar estadísticas los 5 primeros días de cada mes acerca de los pacientes atendidos en la unidad.

Requerimientos:

Tiempo de experiencia: un año de experiencia en el sector salud en consulta externa.

Formación académica: médico general.

Supervisor de punto de venta

Empresa: Essity

Salario: a convenir

Tipo de contrato: término indefinido

En este rol, garantizará una ejecución impecable en los puntos de venta a su cargo, asegurando la implementación de los fundamentales de la venta, capital de trabajo y reciprocidades de las inversiones.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del modelo ‘Choca esos 5’ mediante supervisión y formación en puntos de venta.

Monitorear y retroalimentar sobre el mercado y competencia para detectar oportunidades de venta.

Acompañar el proceso de venta en tiendas y gestionar presupuestos mensuales.

Definir y hacer seguimiento al plan de trabajo comercial de cada punto de venta.

Requerimientos:

Tecnólogo en Administración de Negocios o áreas afines.

Experiencia de 2 a 5 años en cargos de consumo masivo.

Conocimientos en procesos administrativos y análisis de información.

Deseable contar con medio de transporte como Moto.

Conocimiento de la zona de Villavicencio.