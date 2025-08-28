Ofrecen múltiples oportunidades laborales para personas sin experiencia. Aplicar es gratis

Si está en busca de una oportunidad laboral y no cuenta con experiencia previa, esta puede ser la ocasión ideal. Varias empresas en distintas ciudades del país están ofreciendo vacantes abiertas para diferentes perfiles, con procesos de postulación virtuales y gratuitos.

Las ofertas incluyen cargos en call center, asesoría comercial, ventas, administración y retail, con opciones tanto para quienes desean iniciar su vida laboral como para aquellos que buscan estabilidad en compañías reconocidas.

Los salarios van desde $570.000 por empleos de fin de semana hasta $2.000.000 en cargos administrativos, además de beneficios adicionales como auxilios, bonificaciones, comisiones e incluso contratos a término indefinido.

A continuación, encontrará algunas de las oportunidades más destacadas en Medellín, Bogotá, Cali y Barbosa, junto con el enlace directo para inscribirse en cada una.

Call center español Solo Medellín

Salario: $1.500.000

La empresa invita a formar parte del equipo como agente de call center en español en Medellín, una oportunidad única para integrarse a un entorno dinámico y en crecimiento. Se buscan personas apasionadas por el servicio al cliente que deseen marcar la diferencia atendiendo a clientes LATAM desde la primera línea de soporte.

En este rol, la persona seleccionada será responsable de brindar atención al cliente, guiando el proceso de pago en transacciones comerciales, manejando disputas y reclamaciones, y asegurando la seguridad de las cuentas. Con un salario competitivo y un horario flexible dentro de un turno de 12 horas, esta posición es ideal para quienes buscan estabilidad laboral en una ubicación conveniente.

Responsabilidades:

Manejar interacciones por voz, chat, correo electrónico y web.

Atender principalmente chats, representando un 40% del volumen total.

Realizar llamadas telefónicas cuando sea necesario (40%).

Gestionar correos electrónicos y formularios web (20%).

Asistir y guiar a los clientes en la plataforma web y operaciones generales.

Proveer soporte a clientes hispanohablantes.

Requerimientos:

Experiencia previa en atención al cliente o call center.

Conocimientos básicos de informática (uso de computador, herramientas de Microsoft y SharePoint).

Disponibilidad para trabajar de manera 100% presencial en Medellín.

Auxiliar administrativa Bogotá

Salario: $2.000.000

Funciones:

Elaborar documentos, correspondencia, actos administrativos, cartas comerciales y dar respuesta a los mismos de acuerdo con lineamientos de la organización y procedimientos técnicos.

Gestionar solicitudes para concertar entrevistas, citas, reuniones, actividades y viajes.

Atender clientes siguiendo protocolos de servicio.

Recepcionar, clasificar y distribuir comunicaciones conforme a los procedimientos de la organización.

Aplicar los procedimientos técnicos establecidos de acuerdo con las políticas de la organización.

Desempeñar funciones afines.

Conocimientos:

Servicios de oficina y administrativos.

Servicio al cliente.

Destrezas:

Trabajo en equipo.

Horario: lunes a jueves de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Contrato: término fijo.

Salario: $2.000.000

Operador de tienda – fines de semana Barbosa

Salario: $570.000

Tiendas ARA busca operador de tienda para laborar los fines de semana en Barbosa, Antioquia. Se requieren personas con experiencia en ventas y pasión por el servicio al cliente, comprometidas y con ganas de crecer en un entorno dinámico.

Ofrecen:

Contrato a término indefinido.

Auxilio de alimentación.

Afiliación al fondo de empleados.

Oportunidades de desarrollo.

Funciones principales:

Atención y asesoría al cliente.

Manejo de caja.

Surtido de productos.

Control de inventario.

Apoyo en promociones.

Mantenimiento del orden en la tienda.

Auxiliar de ventas temporada – Cali (Studio F)

Salario: $1.423.500

STF GROUP, hogar de reconocidas marcas como Studio F, Ela y STF MAN, se encuentra en búsqueda de auxiliares de ventas temporada en Cali. Se ofrece la oportunidad de hacer parte de un equipo dinámico, con posibilidades de crecer en el mundo del retail.

Ofrecen:

Horarios en turnos de apertura, cierre o intermedio.

Salario base de $1.423.500 más prestaciones de ley y bonificaciones.

Contrato por obra o labor, con posibilidad de continuar después de la temporada.

Beneficios adicionales: descuentos en las marcas, plan carrera, formación constante y asignación al punto de venta más cercano al lugar de residencia.

Responsabilidades:

Brindar apoyo comercial y operativo en el punto de venta.

Mantener orden, limpieza y correcta exhibición de productos.

Colaborar con el equipo de ventas para cumplir metas grupales.

Garantizar una excelente experiencia de compra para los clientes.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con descanso compensatorio.

Actitud positiva, proactiva y disposición al aprendizaje. No se requiere experiencia laboral.

Asesor comercial – Medellín

Salario: $1.423.500

Importante empresa se encuentra en búsqueda de asesores comerciales con o sin experiencia en atención al cliente, ventas y/o asesoría.

Formación académica: bachiller, técnico o tecnólogo.

Horario: rotativo (mañana o tarde), de lunes a domingo con día compensatorio.

Salario: $1.423.500 + auxilio de transporte + comisiones + prestaciones de ley.

La empresa brinda un bono no prestacional de $145.000 por antigüedad después de tres meses.

Pagos los días 5 y 20 de cada mes.

Asesor comercial – CC Titán Plaza (Bogotá)

Salario: $1.423.500

Se buscan asesores comerciales para la tienda de ropa Stirpe ubicada en el centro comercial Titán Plaza en Bogotá.

Perfil: personas apasionadas por las ventas, con excelentes habilidades comerciales, persuasivas, actitud positiva y disposición para aprender.

Ofrecen:

Salario base de $1.423.500 + $200.000 de auxilio de transporte + prestaciones de ley.

Pagos quincenales.

Comisiones sin techo, incentivos y premios.

Recargos dominicales.

Contrato a término fijo.

Oportunidades de ascenso y crecimiento profesional.

Operario(a) de punto de venta – Hamburguesas El Corral (Bogotá zona norte)

Salario: $1.423.500 a $1.700.000

Alimentos al Consumidor, unidad de negocio del Grupo Nutresa y operador de reconocidas marcas como Hamburguesas El Corral, Papa John’s, Leños & Carbón, Beer Station y El Corral Gourmet, busca operarios de punto de venta en Bogotá, zona norte.

Requisitos:

Ser mínimo de noveno grado, bachiller o técnico.

Con o sin experiencia.

Funciones principales:

Atención al cliente con actitud positiva.

Preparación de alimentos con altos estándares de calidad.

Manejo básico de dinero.

Aseo y organización del punto de venta.

Ofrecen:

Horarios rotativos de domingo a domingo (apertura, partido o cierre), con un día de descanso entre semana.

Salario: mínimo legal vigente + prestaciones de ley.

Tipo de contrato: indefinido y vinculación directa con la empresa.

Beneficios: