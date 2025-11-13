Oportunidades de empleo en Casanare: vacantes abiertas en distintos sectores

El mercado laboral en Casanare se encuentra en expansión. Actualmente, hay más de 1.500 vacantes disponibles en el departamento, una cifra que refleja el fortalecimiento de la economía regional y el aumento de la inversión en sectores estratégicos.

Los sectores con mayor demanda son la ingeniería, el derecho y el comercio, áreas que continúan generando empleo gracias a proyectos de infraestructura, asesoría jurídica y desarrollo empresarial. También se registran oportunidades en campos administrativos, operativos y técnicos, lo que amplía las posibilidades para bachilleres, tecnólogos y profesionales que buscan estabilidad en la región.

¿Cómo postularse?

Las oportunidades están disponibles para diferentes perfiles y niveles de experiencia. Si desea conocer las vacantes activas, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y postúlese al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, encontrará una muestra de las ofertas más recientes. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito y se puede realizar de manera virtual.

Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Abogado con moto – Aguazul

Empresa: Holding VML

Salario: A convenir

Se busca un profesional del derecho que esté listo para enfrentar los retos del día a día, asistiendo casos de accidentes de tránsito con un enfoque especial en aquellos que involucran motocicletas.

Responsabilidades:

Asistir legalmente en casos de accidentes de tránsito con motocicletas.

Resolver conflictos y negociar transacciones en accidentes con lesiones u homicidios.

Proporcionar asesoría jurídica a clientes involucrados en accidentes viales.

Elaborar documentos legales como demandas y acuerdos.

Representar a clientes en procedimientos judiciales y extrajudiciales.

Requerimientos:

Título en derecho con tarjeta profesional vigente.

Experiencia o conocimiento en transacciones de accidentes de tránsito.

Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.

Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.

Conocimiento en legislación de tránsito y seguros.

Administrador(a) de tienda – Yopal

Empresa: Cueros Vélez

Salario: 1.917.000

Cueros Vélez busca un líder inspirador que se encargue de la administración del personal y gestione los diferentes procesos dentro de la tienda, asegurando un ambiente laboral óptimo para todos los colaboradores.

Responsabilidades:

Administrar el personal de la tienda.

Gestionar procesos operativos diarios.

Asegurar una experiencia al cliente excepcional.

Mantener un ambiente laboral positivo.

Supervisar el inventario y las ventas.

Requerimientos:

Experiencia previa en gestión de tiendas o similar.

Habilidades sólidas de liderazgo.

Conocimiento en gestión de personal.

Capacidad para resolver problemas rápidamente.

Persona técnica con 6 meses de experiencia en el cargo.

Representante de ventas – Yopal

Empresa: Postobón

Salario: A convenir

Como representante de ventas, será responsable de impulsar el crecimiento de las ventas en la región, gestionando relaciones con clientes existentes y atrayendo nuevos.

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener relaciones con clientes en la región de Cúcuta.

Identificar oportunidades de negocio y nuevos clientes.

Gestionar el ciclo completo de ventas desde la prospección hasta el cierre.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Material POP, trastienda, tomar pedidos

Preparar informes de ventas y pronósticos de mercado.

Asegurar la satisfacción del cliente y el seguimiento postventa.

Requerimientos:

Tener formación técnica certificada en ciencias administrativas, económicas, comerciales o bachiller.

Contar con al menos 1 año de experiencia en ventas de productos masivos o distribuidoras.

Poseer motocicleta con documentación al día (licencia, SOAT, técnico-mecánica, SIMIT, tarjeta propiedad).

Habilidades de comunicación y negociación efectivas.

Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.

Ingeniero electricista – Villanueva

Empresa: Servicios de Ingeniería y Montajes Petroleros de Colombia

Salario: A convenir

Como profesional en electricidad, será responsable de supervisar y realizar mantenimientos en líneas eléctricas energizadas, garantizando siempre el cumplimiento de estrictos estándares de seguridad y calidad.

Responsabilidades:

Supervisar y realizar trabajos de mantenimiento y reparación en líneas eléctricas energizadas (línea viva).

Coordinar y liderar cuadrillas de trabajo en campo.

Garantizar el cumplimiento de normas de seguridad, calidad y medio ambiente.

Elaborar reportes técnicos y administrativos sobre las actividades realizadas.

Asegurar la correcta implementación de equipos y herramientas especializados.

Requerimientos:

Título de Ingeniero Electricista (indispensable).

Mínimo 7-10 años de experiencia en trabajos de línea viva certificada.

Conocimientos avanzados en equipos y herramientas de línea viva.

Disponibilidad para trabajo en campo y viajar.

Capacidad de liderazgo y manejo de personal.