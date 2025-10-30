Suscribirse

Oportunidades de empleo para docentes: hay vacantes en todo el país

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

30 de octubre de 2025, 6:52 p. m.
Aspaen está ofertando múltiples vacantes en la página de Magneto Empleos.
El sector educativo colombiano se encuentra en plena expansión de oportunidades laborales para docentes. Actualmente, hay más de 700 vacantes activas en este campo, disponibles en la sección de Semana Empleos, con opciones tanto en instituciones públicas como privadas, y en diferentes niveles de formación.

Este panorama refleja la importancia del talento educativo como pilar del desarrollo social y económico del país. Las ofertas están disponibles en distintas regiones y abarcan perfiles que van desde educación inicial hasta formación superior, con modalidades presenciales, virtuales y mixtas.

¿Cómo postularse?

Si usted es docente y desea conocer las vacantes abiertas, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y aplique sin costo a las oportunidades que más se ajusten a sus aspiraciones. Aquí le presentamos algunas de ellas.

Los docentes juegan un papel crucial en la educación, siendo la columna vertebral que impulsa el desarrollo y el aprendizaje de las nuevas generaciones.
Docente de inglés – Bogotá D.C.

Empresa: LCN Idiomas

Salario: A convenir

Como profesor de inglés en nuestra institución ubicada en Bogotá, será parte de un entorno innovador que valora el crecimiento personal y académico. Disfrutará de un contrato a término fijo por 6 meses, con posibilidad de renovación, estabilidad laboral y un plan de carrera diseñado para su desarrollo profesional.

Responsabilidades:

  • Brindar asesoría correcta y cordial a los estudiantes.
  • Realizar seguimiento pedagógico de los estudiantes.
  • Velar por el cumplimiento de las encuestas de satisfacción.
  • Mantener actualizado el perfil académico de cada estudiante.
  • Gestionar metas del proceso educativo de los estudiantes.
  • Actualizar información de perfiles académicos.
  • Subir estados de prueba al software educativo.

Requerimientos:

  • Certificación en enseñanza del inglés.
  • Experiencia previa como maestro de inglés.
  • Competencia avanzada en inglés.
  • Excelentes habilidades interpersonales.
  • Conocimientos en software educativo.
  • Disponibilidad para turnos rotativos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Docente de preescolar medio tiempo – Neiva

Empresa: Aspaen

Salario: A convenir

¿Es una docente de preescolar apasionada por la enseñanza y con ganas de hacer la diferencia en la vida de los más pequeños? ¡Esta oportunidad es para usted! Se busca a una licenciada en pedagogía infantil dinámica y creativa, que esté lista para unirse al equipo durante una licencia de maternidad.

Responsabilidades:

  • Planificar y ejecutar actividades educativas creativas.
  • Promover un ambiente de aprendizaje seguro y positivo.
  • Evaluar el progreso de los niños y reportar a los padres.
  • Colaborar con el equipo docente para mejorar el currículo.
  • Adaptarse a las necesidades individuales de cada niño.

Requerimientos:

  • Licenciada en pedagogía infantil.
  • Experiencia mínima de 2 años en preescolares.
  • Habilidad para trabajar de manera dinámica y creativa.
  • Disponibilidad para cubrir licencia de maternidad.
  • Compromiso y pasión por la educación infantil.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Vacantes con contratación inmediata en Colombia: postúlese hoy mismo

Profesor de inglés - Remoto

Empresa: Berlitz

Salario: A convenir

Como docente de inglés, será parte de un equipo multicultural que fomenta el aprendizaje en un entorno completamente remoto.

Responsabilidades:

  • Planificar y organizar lecciones interactivas en inglés.
  • Evaluar el progreso y desempeño de los estudiantes.
  • Adaptar materiales y lecciones según las necesidades individuales.
  • Impartir lecciones para diferentes países de Latinoamérica.

Requerimientos:

  • Residir en territorio colombiano (Se validan extranjeros) con excelente conectividad de internet.
  • Dominio avanzado del idioma inglés o nativo.
  • Disponibilidad para trabajar en modalidad 100% remota.
  • Profesional o Estudiante de 6 semestre en adelante de cualquier carrera.
  • Experiencia previa dando lecciones de idiomas o conocimientos en pedagogía.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Docentes de Python

Empresa: Cesde

Salario: A convenir

¿Le apasiona acompañar procesos de formación empresarial? Cesde se encuentra en búsqueda de docentes de Python, para acompañar el proceso de enseñanza— aprendizaje en los programas de formación.

Requerimientos:

  • Conocimiento avanzado en Python.
  • Formación académica en Ingenierías, áreas Administrativas o afines.
  • Mínimo 1 año de experiencia como docente en Instituciones de Educación Superior.
  • Disponibilidad de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

¿Cumple con los requisitos? ¿¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

