Oportunidades de empleo para jóvenes en Colombia: conózcalas aquí

Cada vez más empresas en Colombia están abriendo sus puertas al talento joven, ofreciendo vacantes que permiten adquirir experiencia laboral, desarrollar habilidades y proyectar una carrera profesional estable. Este impulso responde a los programas de empleabilidad juvenil que buscan facilitar el ingreso de nuevos perfiles al mercado formal y reducir las brechas de acceso al trabajo.

En sectores como tecnología, servicios, comercio, atención al cliente y logística se concentran las mayores ofertas, tanto para practicantes como para recién egresados o personas con poca experiencia.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las vacantes disponibles para jóvenes, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo a las ofertas que más se ajusten a su perfil. A continuación, le presentamos algunas de las posiciones destacadas.

Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images

Asesor comercial de moda – Bogotá D.C.

Empresa: Studio F

Salario: 1.425.500

Si tiene experiencia en el sector retail y un genuino interés por el mundo de la moda, esta oportunidad es ideal para usted.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en tienda.

Fidelizar a los clientes mediante un servicio excepcional.

Cumplir con los objetivos y presupuestos de ventas asignados.

Mantener el orden y la presentación de la tienda.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 4 meses en ventas.

Conocimiento del sector retail y moda.

Habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Bogotá.

Gestor de mantenimiento – Medellín

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

En Cueros Vélez quieren contar con talentos como el suyo, por esta razón lo invitan a sumarse al equipo como gestor de mantenimiento en plantas de producción.

Responsabilidades:

Ejecutar y verificar el programa de mantenimiento preventivo en las plantas de producción.

Asegurar el óptimo funcionamiento de la maquinaria y equipos, prolongando su vida útil.

Ejecutar y verificar el programa de mantenimiento correctivo para garantizar la continuidad de los procesos productivos.

Desarrollar y realizar seguimiento a la producción de troqueles cumpliendo con estándares y plazos.

Realizar mantenimiento correctivo y preventivo de máquinas láser en puntos de venta y plantas de producción.

Requerimientos:

Técnico en Mantenimiento, Mecánica, Electricidad, Electromecánica o afines.

Experiencia específica de 6 meses a 1 año en roles similares.

Certificaciones en áreas técnicas relacionadas con mantenimiento.

Asesor comercial zona sur – Bogotá D.C.

Empresa: Constructora Bolívar

Salario: A convenir

Si tiene experiencia previa como ejecutivo de ventas en productos intangibles y desea ser parte de una empresa en constante crecimiento, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Asesorar y fidelizar al cliente durante todo el proceso de compra del inmueble hasta el cierre de la venta.

Guiar al cliente en el trámite de su crédito y/o subsidio correspondiente.

Proveer al cliente información detallada sobre los proyectos y/o productos acordes a sus necesidades.

Realizar acompañamiento continuo al cliente para facilitar la toma de decisiones y el cierre de la venta.

Ejecutar labores administrativas que garanticen la venta exitosa, como la creación de la carpeta virtual del negocio y la verificación de información en el sistema.

Requerimientos:

Técnico Tecnólogo o estudiante universitario en áreas administrativas, financieras o comerciales.

1 año de experiencia en venta de productos intangibles en el sector inmobiliario, financiero o de seguros.

Conocimiento en asesoría de créditos o subsidio.

Asesor comercial – Rionegro

Empresa: Patprimo

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

Se busca un (a) asesor(a) comercial para trabajar exclusivamente en tiendas Patprimo, con experiencia mínima de 6 meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas dentro del retail.

Responsabilidades:

Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.

Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).

Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).

Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.

Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.

Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.

Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.

Orientación al cliente y resultados.