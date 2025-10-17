EMPLEO
Oportunidades de empleo para jóvenes en Colombia: conózcalas aquí
Postulaciones abiertas sin costo.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Cada vez más empresas en Colombia están abriendo sus puertas al talento joven, ofreciendo vacantes que permiten adquirir experiencia laboral, desarrollar habilidades y proyectar una carrera profesional estable. Este impulso responde a los programas de empleabilidad juvenil que buscan facilitar el ingreso de nuevos perfiles al mercado formal y reducir las brechas de acceso al trabajo.
En sectores como tecnología, servicios, comercio, atención al cliente y logística se concentran las mayores ofertas, tanto para practicantes como para recién egresados o personas con poca experiencia.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las vacantes disponibles para jóvenes, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo a las ofertas que más se ajusten a su perfil. A continuación, le presentamos algunas de las posiciones destacadas.
Asesor comercial de moda – Bogotá D.C.
Empresa: Studio F
Salario: 1.425.500
Si tiene experiencia en el sector retail y un genuino interés por el mundo de la moda, esta oportunidad es ideal para usted.
Responsabilidades:
- Atender y asesorar a los clientes en tienda.
- Fidelizar a los clientes mediante un servicio excepcional.
- Cumplir con los objetivos y presupuestos de ventas asignados.
- Mantener el orden y la presentación de la tienda.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 4 meses en ventas.
- Conocimiento del sector retail y moda.
- Habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente.
- Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Bogotá.
Gestor de mantenimiento – Medellín
Empresa: Cueros Vélez
Salario: A convenir
En Cueros Vélez quieren contar con talentos como el suyo, por esta razón lo invitan a sumarse al equipo como gestor de mantenimiento en plantas de producción.
Responsabilidades:
- Ejecutar y verificar el programa de mantenimiento preventivo en las plantas de producción.
- Asegurar el óptimo funcionamiento de la maquinaria y equipos, prolongando su vida útil.
- Ejecutar y verificar el programa de mantenimiento correctivo para garantizar la continuidad de los procesos productivos.
- Desarrollar y realizar seguimiento a la producción de troqueles cumpliendo con estándares y plazos.
- Realizar mantenimiento correctivo y preventivo de máquinas láser en puntos de venta y plantas de producción.
Requerimientos:
- Técnico en Mantenimiento, Mecánica, Electricidad, Electromecánica o afines.
- Experiencia específica de 6 meses a 1 año en roles similares.
- Certificaciones en áreas técnicas relacionadas con mantenimiento.
Asesor comercial zona sur – Bogotá D.C.
Empresa: Constructora Bolívar
Salario: A convenir
Si tiene experiencia previa como ejecutivo de ventas en productos intangibles y desea ser parte de una empresa en constante crecimiento, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Asesorar y fidelizar al cliente durante todo el proceso de compra del inmueble hasta el cierre de la venta.
- Guiar al cliente en el trámite de su crédito y/o subsidio correspondiente.
- Proveer al cliente información detallada sobre los proyectos y/o productos acordes a sus necesidades.
- Realizar acompañamiento continuo al cliente para facilitar la toma de decisiones y el cierre de la venta.
- Ejecutar labores administrativas que garanticen la venta exitosa, como la creación de la carpeta virtual del negocio y la verificación de información en el sistema.
Requerimientos:
- Técnico Tecnólogo o estudiante universitario en áreas administrativas, financieras o comerciales.
- 1 año de experiencia en venta de productos intangibles en el sector inmobiliario, financiero o de seguros.
- Conocimiento en asesoría de créditos o subsidio.
Asesor comercial – Rionegro
Empresa: Patprimo
Salario: 1.423.500 a 2.000.000
Se busca un (a) asesor(a) comercial para trabajar exclusivamente en tiendas Patprimo, con experiencia mínima de 6 meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas dentro del retail.
Responsabilidades:
- Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.
- Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).
- Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).
- Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.
- Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.
- Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.
- Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.
- Orientación al cliente y resultados.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.