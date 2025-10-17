Suscribirse

EMPLEO

Oportunidades de empleo para jóvenes en Colombia: conózcalas aquí

Postulaciones abiertas sin costo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

17 de octubre de 2025, 7:08 p. m.
La Organización Mundial del Trabajo señala que la resiliencia de las tasas de crecimiento económico y el fuerte repunte de la demanda de mano de obra han beneficiado a los jóvenes.
No deje pasar esta oportunidad. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Cada vez más empresas en Colombia están abriendo sus puertas al talento joven, ofreciendo vacantes que permiten adquirir experiencia laboral, desarrollar habilidades y proyectar una carrera profesional estable. Este impulso responde a los programas de empleabilidad juvenil que buscan facilitar el ingreso de nuevos perfiles al mercado formal y reducir las brechas de acceso al trabajo.

En sectores como tecnología, servicios, comercio, atención al cliente y logística se concentran las mayores ofertas, tanto para practicantes como para recién egresados o personas con poca experiencia.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las vacantes disponibles para jóvenes, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo a las ofertas que más se ajusten a su perfil. A continuación, le presentamos algunas de las posiciones destacadas.

Trabajo sí hay.
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images

Asesor comercial de moda – Bogotá D.C.

Empresa: Studio F

Salario: 1.425.500

Si tiene experiencia en el sector retail y un genuino interés por el mundo de la moda, esta oportunidad es ideal para usted.

Responsabilidades:

  • Atender y asesorar a los clientes en tienda.
  • Fidelizar a los clientes mediante un servicio excepcional.
  • Cumplir con los objetivos y presupuestos de ventas asignados.
  • Mantener el orden y la presentación de la tienda.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 4 meses en ventas.
  • Conocimiento del sector retail y moda.
  • Habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente.
  • Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Bogotá.

¡Postúlese aquí!

Gestor de mantenimiento – Medellín

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

En Cueros Vélez quieren contar con talentos como el suyo, por esta razón lo invitan a sumarse al equipo como gestor de mantenimiento en plantas de producción.

Responsabilidades:

  • Ejecutar y verificar el programa de mantenimiento preventivo en las plantas de producción.
  • Asegurar el óptimo funcionamiento de la maquinaria y equipos, prolongando su vida útil.
  • Ejecutar y verificar el programa de mantenimiento correctivo para garantizar la continuidad de los procesos productivos.
  • Desarrollar y realizar seguimiento a la producción de troqueles cumpliendo con estándares y plazos.
  • Realizar mantenimiento correctivo y preventivo de máquinas láser en puntos de venta y plantas de producción.

Requerimientos:

  • Técnico en Mantenimiento, Mecánica, Electricidad, Electromecánica o afines.
  • Experiencia específica de 6 meses a 1 año en roles similares.
  • Certificaciones en áreas técnicas relacionadas con mantenimiento.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Vacantes para practicantes en distintas áreas: aplique hoy mismo

Asesor comercial zona sur – Bogotá D.C.

Empresa: Constructora Bolívar

Salario: A convenir

Si tiene experiencia previa como ejecutivo de ventas en productos intangibles y desea ser parte de una empresa en constante crecimiento, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Asesorar y fidelizar al cliente durante todo el proceso de compra del inmueble hasta el cierre de la venta.
  • Guiar al cliente en el trámite de su crédito y/o subsidio correspondiente.
  • Proveer al cliente información detallada sobre los proyectos y/o productos acordes a sus necesidades.
  • Realizar acompañamiento continuo al cliente para facilitar la toma de decisiones y el cierre de la venta.
  • Ejecutar labores administrativas que garanticen la venta exitosa, como la creación de la carpeta virtual del negocio y la verificación de información en el sistema.

Requerimientos:

  • Técnico Tecnólogo o estudiante universitario en áreas administrativas, financieras o comerciales.
  • 1 año de experiencia en venta de productos intangibles en el sector inmobiliario, financiero o de seguros.
  • Conocimiento en asesoría de créditos o subsidio.

¡Postúlese aquí!

Asesor comercial – Rionegro

Empresa: Patprimo

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

Se busca un (a) asesor(a) comercial para trabajar exclusivamente en tiendas Patprimo, con experiencia mínima de 6 meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas dentro del retail.

Responsabilidades:

  • Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.
  • Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).
  • Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).
  • Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.
  • Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.
  • Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.
  • Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.
  • Orientación al cliente y resultados.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Comfama responde ante las críticas por la realización del los 50 años del Congreso Mundial de Brujería en Medellín, “celebramos la diversidad”

2. “Ay, Noruega”: Petro lanzó pulla a María Corina Machado, Nobel de Paz. Esta fue la conversación que disgusto al presidente

3. Nicole Wallace y Gabriel Guevara, protagonistas de la trilogía Culpables, revelan en SEMANA detalles de la última película Culpa Nuestra

4. Gustavo Petro alertó que a su nuevo comisionado de la CRC “no le querían hacer valer su experiencia”

5. Horóscopo fin de semana del 17 al 19 de octubre: predicciones para los 12 signos del zodiaco

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo Sí Hayvacantes de empleoOportunidad laboralempleabilidad en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.