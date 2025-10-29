Oportunidades de empleo por temporada: trabajo sí hay en todo el país

Con la llegada de fin de año, las vacantes por temporada se convierten en una excelente oportunidad para quienes buscan un ingreso adicional o desean adquirir experiencia laboral. En Colombia, cientos de empresas están reforzando sus equipos para atender el aumento en la demanda de productos y servicios durante los últimos meses del año, generando empleo formal en diferentes sectores.

Estas oportunidades suelen concentrarse en comercio, atención al cliente, logística, ventas, hotelería y servicios generales, áreas que requieren personal comprometido, dinámico y disponible para trabajar por jornadas o contratos temporales. Además, muchos de estos empleos pueden ser la puerta de entrada a vinculaciones más estables dentro de las organizaciones, dependiendo del desempeño y las necesidades del negocio.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas por temporada, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese a las vacantes que más se ajusten a su perfil. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades disponibles.

Asesor comercial – Medellín

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.700.000 a 1.900.000

Si es apasionado por las ventas y busca una oportunidad temporal para demostrar sus habilidades, ¡aplique a la vacante! Trabajará en puntos de venta clave como El Tesoro, Viva Envigado, Arkadia y Fabricato.

Responsabilidades:

Atender a los clientes en el punto de venta.

Promover productos y servicios de manera efectiva.

Manejar transacciones de venta de manera precisa.

Mantener la exhibición de productos organizada y atractiva.

Ofrecer una experiencia de compra excepcional a los clientes.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de 6 meses en ventas o atención al cliente, aunque se considerarán candidatos sin experiencia.

Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con un día compensatorio.

Residencia en Medellín o facilidad para desplazarse a las ubicaciones especificadas.

Vendedor 6 horas – Bogotá

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Su misión será asegurar la satisfacción total del cliente mediante una asesoría experta en productos y servicios, utilizando todos los canales de venta y herramientas digitales disponibles.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes sobre productos y servicios.

Mantener una presentación adecuada de las áreas de venta.

Utilizar herramientas digitales para mejorar la experiencia de compra.

Fidelizar al cliente a través de un servicio de posventa memorable.

Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Habilidades comunicativas y de negociación.

Capacidad para usar herramientas digitales.

Enfoque en el cliente y actitud de servicio.

Asesor comercial – Cali

Empresa: Estudio de Moda

Salario: A convenir

Únase al equipo como asesor comercial temporal y lleve su carrera al siguiente nivel. Se buscan personas apasionadas por el servicio al cliente, con habilidades para crear conexiones genuinas y brindar experiencias excepcionales.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes sobre los productos y servicios ofrecidos.

Construir relaciones sólidas y duraderas con los clientes.

Garantizar una experiencia satisfactoria para el cliente.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Asegurar el cuidado del inventario asignado.

Requerimientos:

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Capacidad para trabajar en equipo y colaborar efectivamente.

Orientación al detalle y habilidades organizativas.

Recepcionista temporal – Bogotá

Empresa: Pernine

Salario: 1.423.500

Como asistente de recepción, será la primera impresión de nuestra compañía, por lo que buscamos a alguien con excelente presentación personal y habilidades de comunicación.

Responsabilidades:

Manejar la recepción e ingreso de personal a la empresa.

Contestar llamadas telefónicas de manera profesional.

Realizar tareas administrativas asignadas.

Mantener un ambiente de recepción ordenado y acogedor.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Excelente presentación personal.

Manejo de todo el paquete de Office.

Habilidades de comunicación efectiva.