Oportunidades de empleo por temporada: trabajo sí hay en todo el país
Con la llegada de fin de año, las vacantes por temporada se convierten en una excelente oportunidad para quienes buscan un ingreso adicional o desean adquirir experiencia laboral. En Colombia, cientos de empresas están reforzando sus equipos para atender el aumento en la demanda de productos y servicios durante los últimos meses del año, generando empleo formal en diferentes sectores.
Estas oportunidades suelen concentrarse en comercio, atención al cliente, logística, ventas, hotelería y servicios generales, áreas que requieren personal comprometido, dinámico y disponible para trabajar por jornadas o contratos temporales. Además, muchos de estos empleos pueden ser la puerta de entrada a vinculaciones más estables dentro de las organizaciones, dependiendo del desempeño y las necesidades del negocio.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas por temporada, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese a las vacantes que más se ajusten a su perfil. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades disponibles.
Asesor comercial – Medellín
Empresa: ManpowerGroup Colombia
Salario: 1.700.000 a 1.900.000
Si es apasionado por las ventas y busca una oportunidad temporal para demostrar sus habilidades, ¡aplique a la vacante! Trabajará en puntos de venta clave como El Tesoro, Viva Envigado, Arkadia y Fabricato.
Responsabilidades:
- Atender a los clientes en el punto de venta.
- Promover productos y servicios de manera efectiva.
- Manejar transacciones de venta de manera precisa.
- Mantener la exhibición de productos organizada y atractiva.
- Ofrecer una experiencia de compra excepcional a los clientes.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia mínima de 6 meses en ventas o atención al cliente, aunque se considerarán candidatos sin experiencia.
- Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con un día compensatorio.
- Residencia en Medellín o facilidad para desplazarse a las ubicaciones especificadas.
Vendedor 6 horas – Bogotá
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Su misión será asegurar la satisfacción total del cliente mediante una asesoría experta en productos y servicios, utilizando todos los canales de venta y herramientas digitales disponibles.
Responsabilidades:
- Asesorar a los clientes sobre productos y servicios.
- Mantener una presentación adecuada de las áreas de venta.
- Utilizar herramientas digitales para mejorar la experiencia de compra.
- Fidelizar al cliente a través de un servicio de posventa memorable.
- Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia previa en ventas o atención al cliente.
- Habilidades comunicativas y de negociación.
- Capacidad para usar herramientas digitales.
- Enfoque en el cliente y actitud de servicio.
Asesor comercial – Cali
Empresa: Estudio de Moda
Salario: A convenir
Únase al equipo como asesor comercial temporal y lleve su carrera al siguiente nivel. Se buscan personas apasionadas por el servicio al cliente, con habilidades para crear conexiones genuinas y brindar experiencias excepcionales.
Responsabilidades:
- Asesorar a los clientes sobre los productos y servicios ofrecidos.
- Construir relaciones sólidas y duraderas con los clientes.
- Garantizar una experiencia satisfactoria para el cliente.
- Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.
- Asegurar el cuidado del inventario asignado.
Requerimientos:
- Experiencia previa en ventas o atención al cliente.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Capacidad para trabajar en equipo y colaborar efectivamente.
- Orientación al detalle y habilidades organizativas.
Recepcionista temporal – Bogotá
Empresa: Pernine
Salario: 1.423.500
Como asistente de recepción, será la primera impresión de nuestra compañía, por lo que buscamos a alguien con excelente presentación personal y habilidades de comunicación.
Responsabilidades:
- Manejar la recepción e ingreso de personal a la empresa.
- Contestar llamadas telefónicas de manera profesional.
- Realizar tareas administrativas asignadas.
- Mantener un ambiente de recepción ordenado y acogedor.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Excelente presentación personal.
- Manejo de todo el paquete de Office.
- Habilidades de comunicación efectiva.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.