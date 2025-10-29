Suscribirse

Oportunidades de empleo por temporada: trabajo sí hay en todo el país

29 de octubre de 2025
La Organización Mundial del Trabajo señala que la resiliencia de las tasas de crecimiento económico y el fuerte repunte de la demanda de mano de obra han beneficiado a los jóvenes.
Gran convocatoria laboral abierta | Foto: Getty Images/iStockphoto

Con la llegada de fin de año, las vacantes por temporada se convierten en una excelente oportunidad para quienes buscan un ingreso adicional o desean adquirir experiencia laboral. En Colombia, cientos de empresas están reforzando sus equipos para atender el aumento en la demanda de productos y servicios durante los últimos meses del año, generando empleo formal en diferentes sectores.

Estas oportunidades suelen concentrarse en comercio, atención al cliente, logística, ventas, hotelería y servicios generales, áreas que requieren personal comprometido, dinámico y disponible para trabajar por jornadas o contratos temporales. Además, muchos de estos empleos pueden ser la puerta de entrada a vinculaciones más estables dentro de las organizaciones, dependiendo del desempeño y las necesidades del negocio.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas por temporada, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese a las vacantes que más se ajusten a su perfil. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades disponibles.

x
Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Getty Images

Asesor comercial – Medellín

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.700.000 a 1.900.000

Si es apasionado por las ventas y busca una oportunidad temporal para demostrar sus habilidades, ¡aplique a la vacante! Trabajará en puntos de venta clave como El Tesoro, Viva Envigado, Arkadia y Fabricato.

Responsabilidades:

  • Atender a los clientes en el punto de venta.
  • Promover productos y servicios de manera efectiva.
  • Manejar transacciones de venta de manera precisa.
  • Mantener la exhibición de productos organizada y atractiva.
  • Ofrecer una experiencia de compra excepcional a los clientes.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia mínima de 6 meses en ventas o atención al cliente, aunque se considerarán candidatos sin experiencia.
  • Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con un día compensatorio.
  • Residencia en Medellín o facilidad para desplazarse a las ubicaciones especificadas.

¡Postúlese aquí!

Vendedor 6 horas – Bogotá

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Su misión será asegurar la satisfacción total del cliente mediante una asesoría experta en productos y servicios, utilizando todos los canales de venta y herramientas digitales disponibles.

Responsabilidades:

  • Asesorar a los clientes sobre productos y servicios.
  • Mantener una presentación adecuada de las áreas de venta.
  • Utilizar herramientas digitales para mejorar la experiencia de compra.
  • Fidelizar al cliente a través de un servicio de posventa memorable.
  • Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia previa en ventas o atención al cliente.
  • Habilidades comunicativas y de negociación.
  • Capacidad para usar herramientas digitales.
  • Enfoque en el cliente y actitud de servicio.

¡Postúlese aquí!

Asesor comercial – Cali

Empresa: Estudio de Moda

Salario: A convenir

Únase al equipo como asesor comercial temporal y lleve su carrera al siguiente nivel. Se buscan personas apasionadas por el servicio al cliente, con habilidades para crear conexiones genuinas y brindar experiencias excepcionales.

Responsabilidades:

  • Asesorar a los clientes sobre los productos y servicios ofrecidos.
  • Construir relaciones sólidas y duraderas con los clientes.
  • Garantizar una experiencia satisfactoria para el cliente.
  • Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.
  • Asegurar el cuidado del inventario asignado.

Requerimientos:

  • Experiencia previa en ventas o atención al cliente.
  • Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
  • Capacidad para trabajar en equipo y colaborar efectivamente.
  • Orientación al detalle y habilidades organizativas.

¡Postúlese aquí!

Recepcionista temporal – Bogotá

Empresa: Pernine

Salario: 1.423.500

Como asistente de recepción, será la primera impresión de nuestra compañía, por lo que buscamos a alguien con excelente presentación personal y habilidades de comunicación.

Responsabilidades:

  • Manejar la recepción e ingreso de personal a la empresa.
  • Contestar llamadas telefónicas de manera profesional.
  • Realizar tareas administrativas asignadas.
  • Mantener un ambiente de recepción ordenado y acogedor.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Excelente presentación personal.
  • Manejo de todo el paquete de Office.
  • Habilidades de comunicación efectiva.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

