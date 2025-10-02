Oportunidades de primer empleo para jóvenes en diferentes sectores

Para quienes buscan abrirse camino en el mundo laboral, octubre llega con múltiples oportunidades de primer empleo dirigidas a jóvenes. Varias empresas en sectores como comercio, logística, servicios, call centers y tecnología abrieron convocatorias para bachilleres, técnicos y recién graduados que desean adquirir experiencia y estabilidad económica.

Lo mejor es que muchas de estas vacantes no exigen experiencia previa, lo que abre la puerta a quienes recién culminaron sus estudios. Además, algunas compañías ofrecen procesos de formación interna y planes de crecimiento para proyectar una carrera sólida desde el inicio.

Todos estos procesos son gratuitos y pueden consultarse en Semana Empleos, donde actualmente hay más de 110.000 vacantes activas en todo el país.

Auxiliar documental sin experiencia Medellín

Salario: $ 2.000.000 a $ 3.500.000

Importante empresa del sector transporte busca para su equipo de trabajo un auxiliar documental o archivista que garantice la efectividad y seguridad en las actividades relacionadas con la administración de los documentos y comunicaciones oficiales de la empresa, cumpliendo adecuadamente con las normas y procedimientos establecidos.

Requisitos académicos:

Mínimo técnico en núcleos básicos del conocimiento relacionados con archivo, gestión documental y afines

Conocimientos obligatorios:

Herramientas ofimáticas (Office 365 o similares).

Software de gestión documental.

Sistema de gestión integral.

Beneficios:

Primas extralegales.

Fondo de empleados.

Entre otros.

Mecánico automotriz sin experiencia Cali

Salario: $ 1.650.000 a $ 2.500.000

AutoMás se encuentra en búsqueda de personal apasionado por el mundo automotriz en la ciudad de Cali. La compañía líder en diagnósticos vehiculares en Colombia ofrece la oportunidad de unirse a su equipo.

Cargo: mecánico automotriz.

Ubicación: Cali.

Tipo de contrato: término indefinido.

Salario: entre $1.650.000 y $2.500.000 + prestaciones de ley.

Horario: turnos rotativos de 8 horas.

Jornada laboral: lunes a sábado, entre las 6:00 a.m. y 7:00 p.m.

Responsabilidades del cargo:

Toma de improntas.

Inspección de vehículos para asegurabilidad.

Peritaje de vehículos.

AutoMás, con más de 18 años de experiencia, presencia en 56 ciudades y un equipo de más de 800 colaboradores, ofrece estabilidad laboral, ambiente profesional y oportunidades reales de crecimiento personal y profesional.

Asesores comerciales sin experiencia Medellín

Salario: $ 1.423.500

Eficacia busca asesores comerciales y mercaimpulsadores para Medellín.

Escuela Comercial Eficacia:3 días de capacitación remunerada con un pago diario de $20.000.

Después del entrenamiento, existe la posibilidad de ser vinculado a una empresa aliada con contrato y todas las prestaciones de ley, además de beneficios exclusivos:

Salario $1.423.500.

Transporte $200.000.

Prestaciones de ley.

Convenios educativos (universidades, idiomas, SENA).

Programas de bienestar para la familia.

Convenios recreativos, de salud, deporte y más.

No se requiere experiencia, solo actitud, pasión por las ventas y ganas de crecer en una empresa que transforma vidas.

Vendedores con o sin experiencia

Salario: $ 2.000.000

Se requiere personal para ventas en el sector de la moda.

Requerimientos:

Con o sin experiencia en ventas.

Excelentes habilidades comunicativas.

Beneficios: Salario mínimo + prestaciones + comisiones.

Habilidades interpersonales:

Comunicación efectiva

empatía

Atención al detalle

Sectores laborales:

Servicio al cliente y afines

Cajeros con o sin experiencia Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Importante empresa del sector retail requiere cajeros en Bogotá.

Responsabilidades:

Supervisar el funcionamiento general.

Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Liderar y motivar al equipo de trabajo para brindar excelente atención al cliente.

Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.

Manejar todos los medios de pago incluidos bonos.

Requerimientos:

Con o sin experiencia como cajero

Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.

Experiencia en manejo de caja sistematizada.

Mercaimpulsador sin experiencia con moto Medellín

Salario: $ 1.500.000 a $ 1.800.000

Manpower busca mercaimpulsadores para trabajar en puntos de venta de Colanta en Medellín. No se requiere experiencia, solo contar con moto y entusiasmo por aprender.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Poseer moto propia.

Licencia de conducción con mínimo 6 meses de antigüedad.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado y dos domingos al mes.

Nivel de educación:

Bachillerato completo

Habilidades técnicas:

Conducción de moto

Salario: 1.581.000 + prestaciones + auxilio de rodamiento (9.700 diarios) + auxilio de transporte

Horarios: lunes a sábado, se laboran dos domingos al mes. (se asignan turnos de 9 horas entre las 7:00am y 8:00pm)

Inspector de línea sin experiencia Bogotá

Salario: $ 2.080.000

Contrato: término indefinido.

Salario: $2.080.000 + prestaciones de ley + rodamiento $250.000.

Horario: turnos rotativos de 8 horas.

Jornada: lunes a sábado entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m., dos domingos al mes.

Responsabilidades:

Realizar inspecciones técnico-mecánicas según la normativa vigente.

Inspeccionar emisiones contaminantes en vehículos automotores.

Reportar defectos encontrados durante la revisión.

Hacer mantenimiento diario a los equipos y registrar su estado.

Ejecutar la limpieza mensual de las pistas de inspección.

Con más de 18 años de experiencia, presencia en 56 ciudades y más de 800 colaboradores, AutoMás ofrece un entorno profesional estable, con oportunidades reales de crecimiento personal y profesional.

Auxiliar de bodega aeropuerto sin experiencia Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Importante empresa de almacenamiento, logística y distribución requiere auxiliares de bodega en Bogotá.

Formación: bachiller.

Experiencia: con o sin experiencia en bodega o cargos afines.

Horario: turno rotativo de 8 horas, de lunes a domingo.

Salario: $1.423.500 + prestaciones de ley + recargos adicionales (horas extras, nocturnas y dominicales) + ruta nocturna (aplica de 10:30 p.m. a 5:00 a.m.).

Contrato: obra o labor.

Funciones:

Cargue y descargue de aeronaves.