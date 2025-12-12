Oportunidades laborales con salarios desde 7 millones en Colombia

Acceder a cargos con remuneraciones superiores a 7 millones de pesos mensuales representa una mejora significativa en la calidad de vida. Este nivel salarial facilita cubrir gastos esenciales, organizar las finanzas con mayor tranquilidad y proyectar metas de largo plazo. Además, brinda una sensación de estabilidad que permite tomar decisiones con mayor seguridad.

Este tipo de ingresos abre la puerta a un mayor bienestar y desarrollo profesional, motivo por el cual hoy existen más de 500 oportunidades laborales activas con remuneraciones por encima de este rango.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo. Estas son algunas de las oportunidades abiertas.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Jefe de expansión – Girardota

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: 10.000.000

Como gerente de expansión, será responsable de coordinar acciones estratégicas con diferentes áreas de la empresa para asegurar la adquisición y adecuación de locales y cedis, cumpliendo con la normatividad urbanística.

Responsabilidades:

Planificar y desarrollar la expansión de la compañía coordinando acciones con otras áreas.

Negociar costos de alquiler, prórrogas y duración de contratos de locales comerciales.

Realizar análisis del mercado para descubrir nuevas oportunidades.

Administrar la documentación técnica y legal de los locales arrendados.

Gestionar contratos de obra y de arriendo asegurando trazabilidad documental.

Supervisar la adecuación de locales según especificaciones técnicas de la empresa.

Asegurar que los materiales y estándares de construcción cumplan con lo pactado.

Requerimientos:

Profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil o carreras administrativas.

Experiencia mínima de 5 años en gestión de procesos de expansión.

Conocimiento en normatividad urbana y licencias de construcción.

Habilidades en contratación y presupuestos de obra.

Experiencia en programación de obra y negociación.

Especialista de impuestos – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: 7.267.800

Esta posición es clave para mitigar riesgos y aprovechar oportunidades fiscales, asegurando siempre el cumplimiento de las normas tributarias, políticas y procedimientos internos de la empresa.

Responsabilidades:

Articular y controlar los procesos de cumplimiento fiscal.

Gestionar requerimientos de entidades de control.

Elaborar reportes corporativos relacionados con impuestos.

Asesorar en materia tributaria acorde a las normas vigentes.

Garantizar el pago adecuado y oportuno de los tributos.

Mitigar riesgos y aprovechar oportunidades fiscales.

Actualizarse constantemente sobre reformas tributarias.

Requerimientos:

Profesional en Contaduría Pública.

Especialización en Derecho Tributario o Gerencia Tributaria.

Mínimo cinco años de experiencia en áreas contables y de impuestos.

Conocimientos sólidos en NIIF y últimas reformas tributarias.

Experiencia en manejo de impuestos nacionales y distritales.

Dominio de sistemas contables y herramientas Office.

Excel avanzado obligatorio.

Jefe de pinturas e impermeabilizantes – Bogotá D.C.

Empresa: Almacenes Corona

Salario: 12.000.000

En Corona, buscan al próximo jefe de negocio de pinturas e impermeabilizantes, quien liderará la estrategia de negocio de pinturas e impermeabilizantes, dirigiendo un equipo de 8 personas y asegurando el crecimiento de la participación en el mercado.

Responsabilidades:

Construir, desarrollar e implementar la estrategia integral del Negocio.

Diseñar e implementar el portafolio de productos por categoría y asegurar un modelo de surtido estándar para el retail.

Mantener relaciones y negociaciones con proveedores estratégicos.

Liderar la implementación de innovaciones en el mercado, presentando el portafolio de forma inspiradora.

Garantizar el uso eficiente de los recursos del negocio, maximizando la rentabilidad.

Formar, desarrollar y motivar a tu equipo de trabajo para alcanzar resultados sobresalientes.

Garantizar la expansión nacional de tiendas pintureras.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Mercadeo, Arquitectura o afines.

Manejo de Excel avanzado y módulos de SAP (indispensable).

Experiencia previa liderando equipos y estrategias comerciales en el sector retail (preferiblemente pinturas, construcción o materiales).

Experiencia en el desarrollo de nuevos negocios y categorías.

Alta orientación a resultados, pensamiento estratégico, liderazgo inspirador y capacidad para negociar.

Coordinador(a) de servicios empresariales – Medellín

Empresa: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Salario: 9.170.000

En la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia buscan un(a) coordinador(a) de servicios empresariales que lidere las estrategias de colocación necesarias para cumplir los objetivos de los servicios, programas y proyectos asignados.

Responsabilidades:

Diseñar y ejecutar estrategias de colocación para alcanzar las metas e indicadores establecidos.

Liderar el equipo asignado, asegurando la planeación, ejecución y seguimiento de las estrategias definidas.

Realizar análisis de información comercial y de clientes para orientar decisiones.

Participar en la estructuración de servicios y programas desde la perspectiva de colocación.

Hacer seguimiento a los resultados de los servicios y proponer planes de mejora.

Elaborar informes y reportes de gestión para la toma de decisiones.

Promover el trabajo articulado con otras áreas de la Cámara y fortalecer el relacionamiento con empresarios y aliados estratégicos.

Requerimientos:

Formación: Profesional en ciencias administrativas, económicas, mercadeo, ventas, servicio al cliente, comunicaciones o áreas afines.

Experiencia: Mínimo 5 años en áreas comerciales, preferiblemente en entidades de desarrollo empresarial, cámaras de comercio, gremios o consultoras.