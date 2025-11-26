Oportunidades laborales en Bogotá: sectores con mayor demanda hoy

El mercado laboral en Bogotá continúa mostrando una dinámica activa, con un aumento en el volumen de ofertas registradas durante las últimas semanas. De acuerdo con el comportamiento reciente en las principales plataformas de empleo, se evidencia una mayor rotación de vacantes para perfiles con distintos niveles de experiencia y formación, lo que refleja un entorno favorable para quienes están en búsqueda de nuevas oportunidades.

Esta tendencia responde al ritmo de contratación de múltiples organizaciones que requieren reforzar sus equipos para atender la demanda operativa y administrativa. A su vez, los empleadores han mantenido procesos de selección constantes, con modalidades laborales que incluyen esquemas presenciales, híbridos y remotos, según la naturaleza del cargo.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images

Auxiliar administrativo en salud – Keralty

Salario: A convenir

En este rol, será una pieza clave en las operaciones diarias con buen manejo de excel, donde podrá crecer profesionalmente.

Responsabilidades:

Gestionar expedientes médicos y administrativos.

Atender llamadas y consultas de pacientes.

Coordinar citas y procedimientos médicos.

Apoyar al personal médico con tareas administrativas.

Mantener el área de recepción organizada y eficiente.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de 1 año en roles administrativos.

Conocimientos básicos de herramientas ofimáticas.

Habilidades de comunicación efectiva.

Actitud proactiva y servicio al cliente.

Coordinador médico – Compensar

Salario: 8.926.600

Si es un profesional en medicina con especialización en ciencias administrativas o salud y tiene más de tres años de experiencia en la prestación de servicios de salud, esta es su oportunidad de marcar la diferencia.

Responsabilidades:

Coordinar y gestionar el funcionamiento de los servicios asistenciales.

Asegurar el seguimiento y cumplimiento de los protocolos y procedimientos integrales.

Garantizar la adecuada prestación del servicio y el logro de las metas de la unidad.

Participar en procesos de selección para el personal del equipo de trabajo.

Realizar análisis de informes y proponer acciones de mejora.

Prestar atención médica a los usuarios en casos de contingencia.

Asegurar el cumplimiento de los turnos programados y reportar ausencias.

Requerimientos:

Profesional en Medicina con Especialización en Ciencias Administrativas o Salud.

Mínimo 3 años de experiencia en servicios de salud.

Experiencia en coordinación y gestión de servicios asistenciales.

Habilidades de análisis de informes y acciones de mejora.

Capacidad para prestar atención médica en situaciones de contingencia.

Coordinador/a planeación – Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 5.900.000 a 6.400.000

Si tiene habilidades analíticas excepcionales y disfruta de liderar procesos que marcan una diferencia real, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Coordinar la planeación de la demanda y abastecimiento de productos e insumos.

Generar tableros de control en Power BI para el seguimiento de indicadores logísticos.

Liderar procesos de pronóstico, abastecimiento y control de inventarios.

Articularse con áreas clínicas, administrativas y de compras para garantizar la disponibilidad de insumos.

Participar en la implementación y mejora de la metodología S&OP.

Analizar comportamientos de consumo y tendencias para la toma de decisiones estratégicas.

Apoyar el desarrollo de estrategias logísticas que optimicen tiempos y costos.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Logística, Ingeniería Industrial o Ingeniería de Programación con especialización en áreas relacionadas.

Experiencia mínima de 3 años en coordinación de procesos de planeación logística en el sector salud, alimentos o farmacéutico.

Conocimientos sólidos en metodología S&OP (Sales & Operations Planning).

Dominio avanzado de Power BI para la creación de tableros e indicadores.

Experiencia en gestión de inventarios, compras y análisis de demanda de medicamentos, insumos médicos y papelería.

Gerente de ventas – Patprimo

Salario: 1.573.500 a 2.700.000

Si es una persona con experiencia en liderazgo, manejo de equipo, gestión de indicadores y manejo de producto adecuado, ¡esta es tu oportunidad!

Responsabilidades:

Liderar y motivar al equipo de trabajo.

Supervisar las operaciones diarias del punto de venta.

Asegurar el cumplimiento de presupuestos y objetivos.

Gestionar la apertura y cierre de la tienda.

Realizar el control de inventarios.

Requerimientos:

Bachillerato completo o superior.

Experiencia mínima de 12 meses en el cargo de administrador de tienda con empresas del sector retail.

Manejo de KPI.

Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.