EMPLEO
Oportunidades laborales en el Eje Cafetero: aplique ya
Vacantes disponibles para todos los perfiles.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El Eje Cafetero no solo es reconocido por su riqueza cultural y paisajes únicos, también se ha consolidado como una región estratégica para el crecimiento económico y la generación de empleo en Colombia.
Empresas de sectores como comercio, manufactura, tecnología y servicios están apostando por el talento local y ofreciendo vacantes en diferentes áreas para impulsar su desarrollo. A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Líder de calidad de concretos – Armenia
Empresa: Tecniconcretos de Colombia S.A.S.
Salario: 3.094.000
Tipo de contrato: Término fijo
Como líder de calidad de concretos, será responsable de garantizar que la producción y entrega de concreto premezclado cumplan con los más altos estándares de calidad, así como con las normativas nacionales e internacionales.
Responsabilidades:
- Liderar el sistema de gestión de calidad en planta y obra.
- Supervisar ensayos y control de materiales.
- Dirigir y capacitar al personal de laboratorio.
- Atender requerimientos técnicos de clientes y proyectos.
Requerimientos:
- Tecnólogo o técnico en obras civiles.
- Experiencia previa en laboratorios de materiales o construcción.
- Conocimientos en diseño y ajuste de mezclas, ensayos de concreto control estadístico y manejo intermedio de Excel.
- Habilidades de liderazgo, comunicación y resolución de problemas.
Coordinador comercial – Pereira
Empresa: Avista
Salario: 2.563.199
Tipo de contrato: Término fijo
En Avista están en búsqueda de un coordinador comercial con habilidades estratégicas y experiencia en la gestión y conformación de equipos freelance, orientado al cumplimiento de metas y a la formación de equipos comerciales exitosos.
Responsabilidades:
- Conformar, liderar, acompañar y motivar al equipo de asesores freelance para garantizar el cumplimiento de los objetivos de ventas.
- Realizar seguimiento a indicadores comerciales y generar planes de acción.
- Capacitar y desarrollar al equipo en técnicas de venta, producto y servicio.
- Gestionar la vinculación, organización y permanencia del equipo freelance.
- Identificar oportunidades de mejora en los procesos comerciales.
Requerimientos:
- Formación, tecnológica o profesional en áreas administrativas, comerciales o afines.
- Experiencia mínima de 2 años liderando equipos comerciales (preferiblemente freelance o externos).
- Manejo de indicadores de gestión y estrategias comerciales.
- Habilidad para trabajar por resultados y en campo (si aplica).
- Excelente comunicación, liderazgo y capacidad para resolver conflictos.
Ayudante de logística – Pereira
Empresa: Confidencial
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Temporal
Importante empresa ubicada en Pereira está buscando un ayudante de logística entusiasta y comprometido para unirse a su equipo.
Responsabilidades:
- Apoyar en la gestión de inventarios y control de stock.
- Colaborar en la planificación y ejecución de procesos logísticos.
- Gestionar el despacho y recepción de mercancías.
- Asegurar el cumplimiento de los tiempos de entrega.
- Mantener comunicación constante con el equipo de logística.
Requerimientos:
- Bachiller Técnico o Tecnólogo.
- Experiencia mínima de 6 meses en cargos de logística.
- Disponibilidad para turnos rotativos.
- Responsabilidad económica comprobada.
- Residir en Pereira o alrededores con facilidad de transporte.
Líder de tienda – Manizales
Empresa: Atmos
Salario: 1.573.500 a 2.000.000
Tipo de contrato: Término fijo
Atmos busca personas apasionadas por el crecimiento profesional, dispuestas a liderar y consolidar equipos de trabajo para asegurar una excelente gestión en el punto de venta.
Responsabilidades:
- Liderar y motivar al equipo de tienda.
- Consolidar equipos para una gestión eficiente.
- Supervisar las operaciones diarias del punto de venta.
- Asegurar el cumplimiento de presupuestos y objetivos.
- Gestionar la apertura y cierre del almacén.
Requerimientos:
- Bachillerato completo o superior.
- Mínimo 12 meses de experiencia como líder de tienda o similar.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.