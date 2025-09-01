Oportunidades laborales en el Eje Cafetero: aplique ya

El Eje Cafetero no solo es reconocido por su riqueza cultural y paisajes únicos, también se ha consolidado como una región estratégica para el crecimiento económico y la generación de empleo en Colombia.

Empresas de sectores como comercio, manufactura, tecnología y servicios están apostando por el talento local y ofreciendo vacantes en diferentes áreas para impulsar su desarrollo. A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

El empleo en el Eje Cafetero ha mostrado indicadores positivos en los últimos meses, con una reducción en la tasa de desocupación en ciudades como Pereira, Manizales y Armenia. | Foto: Getty Images

Líder de calidad de concretos – Armenia

Empresa: Tecniconcretos de Colombia S.A.S.

Salario: 3.094.000

Tipo de contrato: Término fijo

Como líder de calidad de concretos, será responsable de garantizar que la producción y entrega de concreto premezclado cumplan con los más altos estándares de calidad, así como con las normativas nacionales e internacionales.

Responsabilidades:

Liderar el sistema de gestión de calidad en planta y obra.

Supervisar ensayos y control de materiales.

Dirigir y capacitar al personal de laboratorio.

Atender requerimientos técnicos de clientes y proyectos.

Requerimientos:

Tecnólogo o técnico en obras civiles.

Experiencia previa en laboratorios de materiales o construcción.

Conocimientos en diseño y ajuste de mezclas, ensayos de concreto control estadístico y manejo intermedio de Excel.

Habilidades de liderazgo, comunicación y resolución de problemas.

Coordinador comercial – Pereira

Empresa: Avista

Salario: 2.563.199

Tipo de contrato: Término fijo

En Avista están en búsqueda de un coordinador comercial con habilidades estratégicas y experiencia en la gestión y conformación de equipos freelance, orientado al cumplimiento de metas y a la formación de equipos comerciales exitosos.

Responsabilidades:

Conformar, liderar, acompañar y motivar al equipo de asesores freelance para garantizar el cumplimiento de los objetivos de ventas.

Realizar seguimiento a indicadores comerciales y generar planes de acción.

Capacitar y desarrollar al equipo en técnicas de venta, producto y servicio.

Gestionar la vinculación, organización y permanencia del equipo freelance.

Identificar oportunidades de mejora en los procesos comerciales.

Requerimientos:

Formación, tecnológica o profesional en áreas administrativas, comerciales o afines.

Experiencia mínima de 2 años liderando equipos comerciales (preferiblemente freelance o externos).

Manejo de indicadores de gestión y estrategias comerciales.

Habilidad para trabajar por resultados y en campo (si aplica).

Excelente comunicación, liderazgo y capacidad para resolver conflictos.

Ayudante de logística – Pereira

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Temporal

Importante empresa ubicada en Pereira está buscando un ayudante de logística entusiasta y comprometido para unirse a su equipo.

Responsabilidades:

Apoyar en la gestión de inventarios y control de stock.

Colaborar en la planificación y ejecución de procesos logísticos.

Gestionar el despacho y recepción de mercancías.

Asegurar el cumplimiento de los tiempos de entrega.

Mantener comunicación constante con el equipo de logística.

Requerimientos:

Bachiller Técnico o Tecnólogo.

Experiencia mínima de 6 meses en cargos de logística.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Responsabilidad económica comprobada.

Residir en Pereira o alrededores con facilidad de transporte.

Líder de tienda – Manizales

Empresa: Atmos

Salario: 1.573.500 a 2.000.000

Tipo de contrato: Término fijo

Atmos busca personas apasionadas por el crecimiento profesional, dispuestas a liderar y consolidar equipos de trabajo para asegurar una excelente gestión en el punto de venta.

Responsabilidades:

Liderar y motivar al equipo de tienda.

Consolidar equipos para una gestión eficiente.

Supervisar las operaciones diarias del punto de venta.

Asegurar el cumplimiento de presupuestos y objetivos.

Gestionar la apertura y cierre del almacén.

Requerimientos:

Bachillerato completo o superior.

Mínimo 12 meses de experiencia como líder de tienda o similar.