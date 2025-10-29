Oportunidades laborales para auxiliares administrativos en Colombia: postúlese acá

El papel del auxiliar administrativo se ha consolidado como uno de los más esenciales dentro de las empresas en Colombia. Su labor es clave para garantizar el buen funcionamiento de los procesos internos, la organización documental, la atención a clientes y proveedores, y el apoyo en áreas como contabilidad, recursos humanos y gestión operativa. Por eso, la demanda de talento en este campo se mantiene constante tanto en el sector público como en el privado.

Hoy, múltiples empresas en todo el país están buscando auxiliares administrativos para fortalecer sus equipos. Estas oportunidades abarcan desde cargos de apoyo en pequeñas y medianas empresas, hasta posiciones en grandes corporaciones que requieren personal organizado, proactivo y con habilidades en herramientas digitales y gestión de información.

Además, el perfil de auxiliar administrativo se ha vuelto cada vez más versátil. Las organizaciones valoran competencias como la comunicación efectiva, la capacidad para trabajar en equipo y la adaptación a entornos digitales.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Auxiliar administrativo (a) – Medellín

Empresa: Londoño Gómez

Salario: 1.700.000

En Londoño Gómez están comprometidos con el desarrollo del país y la generación de valor. Si se conecta con el propósito, ¡postúlese!

Responsabilidades:

Atender la recepción direccionando las personas y correspondencia con cada área.

Diligenciar diferentes formatos para gestiones administrativas.

Garantizar el envío de documentación y hacer seguimiento a las guías de envío.

Apoyar el proceso de facturación ingresando las facturas al sistema cumpliendo con los procedimientos establecidos.

Archivo digital y físico de documentación, entre otras funciones.

Requerimientos:

Ser técnico, tecnólogo o estudiante de carrera profesional en áreas administrativas, contables y/o financieras

Tener experiencia mínima de un año en áreas administrativas, recepción y facturación.

Vivir en el área metropolitana de Medellín.

Disponibilidad para trabajar en horario de oficina, lunes a viernes.

Auxiliar administrativo – Bogotá D.C.

Empresa: Coéxito

Salario: 1.551.000

Este rol es crucial para apoyar de manera eficiente los procesos administrativos y operativos del punto, contribuyendo así al correcto y óptimo funcionamiento del mismo.

Responsabilidades:

Apoyar las operaciones administrativas en los diferentes puntos a nivel regional.

Colaborar en la gestión de procesos operativos del punto.

Mantener actualizados los registros y archivos administrativos.

Coordinar con diferentes departamentos para asegurar el flujo de información.

Brindar soporte administrativo a los equipos de trabajo.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en carreras Administrativas o Financieras.

Mínimo 6 meses de experiencia en funciones administrativas.

Auxiliar administrativa – Girardot

Empresa: Ingetec

Salario: 1.800.000

Si tiene una formación como técnico o tecnólogo en áreas afines a la administración y/o secretariado y cuenta con al menos 24 meses de experiencia, esta puede ser una excelente oportunidad para usted.

Responsabilidades:

Crear, organizar y archivar documentos físicos y digitales.

Mantener actualizados los registros y archivos.

Apoyar en la recopilación de datos y preparación de informes.

Desarrollar presentaciones y otros documentos requeridos.

Colaborar en tareas administrativas generales de la oficina.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en áreas afines a la administración y/o secretariado.

Experiencia mínima de 24 meses en roles similares.

Capacidad para manejar archivos físicos y digitales.

Habilidades organizativas y atención al detalle.

Conocimientos en la preparación de informes y documentos.

Auxiliar administrativo – Cali

Empresa: Summar

Salario: 1.800.000

Se busca un asistente administrativo proactivo y orientado a resultados, que desee contribuir al éxito de la organización a través de la eficiencia en la gestión de información y soporte operativo.

Responsabilidades:

Monitorear el avance y cumplimiento de entregas de informes y productos del equipo de trabajo.

Actualizar y administrar el sistema de información y el archivo documental (digital y/o físico).

Consolidar y analizar indicadores de gestión y desempeño mediante Excel y Herramientas BI.

Generar reportes de seguimiento, alertas y recomendaciones para mejorar el cumplimiento de metas.

Brindar soporte operativo y técnico al equipo en el uso de herramientas, plantillas y sistemas.

Coordinar la comunicación entre las áreas y apoyar en la mejora continua de los procesos internos.

Requerimientos:

Técnico tecnólogo o profesional en áreas administrativas, de sistemas, ingeniería industrial o afines.

Experiencia en análisis de información y soporte operativo.

Manejo intermedio/avanzado de Excel y herramientas BI.

Conocimientos en gestión documental y sistemas de información.

Habilidad para la organización y atención al detalle.

Capacidad analítica y de comunicación asertiva.

Trabajo en equipo y gestión del tiempo para cumplir plazos.