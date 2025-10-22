EMPLEO
Pereira abre nuevas vacantes de empleo en distintos sectores
Si está buscando una nueva oportunidad laboral, Pereira se presenta como un escenario lleno de posibilidades. Esta semana, diversas empresas locales y nacionales han abierto vacantes en sectores como comercio, servicios, tecnología, logística y salud, ofreciendo puestos tanto para perfiles operativos como profesionales.
Aprovechar estas oportunidades puede marcar la diferencia en su carrera, permitiéndole crecer profesionalmente, acceder a estabilidad laboral y sumarse a equipos que impulsan el desarrollo económico de la región. Cada vacante es una puerta para fortalecer habilidades y explorar nuevos horizontes.
Los interesados pueden aplicar sin costo a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia. Aquí le presentamos una muestra de las vacantes disponibles.
Coordinador de planta
Empresa: Superpack
Salario: 2.675.000
Si tiene experiencia demostrable coordinando la adecuada prestación del servicio a los clientes, experiencia trabajando por los objetivos fijados en los planes de producción, seguridad, trazabilidad, calidad y protección ambiental, generando resultados positivos con efectividad, innovación y optimización del recurso, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Organizar el flujo de trabajo mediante la asignación de responsabilidades y la preparación de programas de producción establecidos.
- Asegurar los cambios de programa y montaje de línea, en el menor tiempo posible, para evitar pérdidas de tiempo y sobrecostos.
- Garantizar que se cumplan las normas de disciplina y convivencia laboral.
- Apoyar la investigación de alertas y reclamos reportadas por control y mejoramiento.
- Asistir a las reuniones y auditorías programadas.
Requerimientos:
- Tecnólogo o profesional industrial, en producción, logística o afines.
- Mínimo 3 años de experiencia liderando plantas de producción.
- Nivel de Excel de intermedio.
Representante de ventas
Empresa: Postobón
Salario: A convenir
Como ejecutivo de ventas, tendrá la oportunidad de implementar estrategias de ventas innovadoras y contribuir al crecimiento de la marca en la región.
Responsabilidades:
- Revisar y ejecutar el derrotero de clientes para garantizar su cumplimiento.
- Ejecutar los ‘Pasos de la Venta Planeada’ para cumplir con las cuotas.
- Monitorear actividades de la competencia para anticipar sus movimientos.
- Controlar activos publicitarios asegurando su funcionalidad.
- Organizar la ‘Maestra de Clientes’ para mantener información actualizada.
- Resolver solicitudes de servicio al cliente de manera oportuna.
- Verificar terminales portátiles para asegurar cumplimiento de cuotas diarias.
- Anticipar y seguir eventos locales para fortalecer la marca.
- Monitorear la preventa para asegurar calidad en la entrega de pedidos.
- Supervisar créditos para garantizar pagos oportunos de clientes.
Requerimientos
- Experiencia previa en ventas o como ejecutivo comercial.
- Habilidades en gestión de clientes y negociación.
- Capacidad para trabajar de manera independiente.
- Conocimiento en análisis de mercado.
Generalista de talento humano
Empresa: ManpowerGroup Colombia
Salario: 2.430.000
Este rol es fundamental para apoyar y gestionar eficazmente las funciones de recursos humanos, garantizando procesos fluidos y el bienestar de los colaboradores.
Responsabilidades:
- Gestión completa de la nómina para más de 300 colaboradores.
- Supervisar y coordinar la facturación de clientes.
- Liderar procesos disciplinarios con imparcialidad.
- Colaborar con el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
- Promover el bienestar y la integración del personal.
- Participar activamente en la selección de personal.
- Asegurar el cumplimiento de KPI establecidos.
Requerimientos:
- Profesional en administración de empresas, ingeniería, psicología o afines.
- Mínimo 2 años de experiencia en roles similares.
- Experiencia en reporte de nómina para más de 300 colaboradores.
- Capacidad para manejar procesos disciplinarios y de selección.
- Conocimiento en facturación de clientes y cumplimiento de KPI.
- Disponibilidad para iniciar de inmediato.
Gerente de tienda
Empresa: Farmatodo
Salario: A convenir
Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.
Responsabilidades:
- Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
- Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
- Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
- Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.
- Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.
Requerimientos:
- Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.
- Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
- Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.