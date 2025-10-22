Primer empleo 2025: compañías ofrecen oportunidades para jóvenes sin experiencia

Comenzar la vida laboral no siempre es fácil, pero el final de semana llega con buenas noticias para los jóvenes que buscan su primer empleo. Varias compañías en Colombia están abriendo sus puertas a nuevos talentos que, aunque no tengan experiencia, sí cuentan con ganas de aprender, crecer y aportar al mundo laboral.

Estas oportunidades están pensadas para bachilleres, técnicos o estudiantes universitarios que buscan combinar estudio y trabajo, o simplemente dar su primer paso en el mercado. Las vacantes incluyen cargos en áreas como servicio al cliente, ventas, logística, call center, auxiliar administrativo y apoyo operativo, entre muchas otras.

Si usted está comenzando su camino profesional, esta puede ser su gran oportunidad. Ingrese a Semana Empleos, donde hay más de 110.000 ofertas activas, postule su hoja de vida en pocos minutos y empiece a construir su futuro desde hoy.

Bachiller sin experiencia Bogotá

Salario a convenir

Si quiere estudiar en un centro de formación privado y ser patrocinada(o) por Claro Colombia, esta es su oportunidad.

Se ofrece contrato de aprendizaje con los siguientes beneficios:

Etapa lectiva: apoyo de sostenimiento equivalente al 75% del SMLV.

Etapa productiva: apoyo de sostenimiento del 100% del SMLV, auxilio de transporte, y afiliación a EPS, ARL, pago de prestaciones sociales y parafiscales.

Requisitos:

No haber tenido contrato de aprendizaje previo.

No estar cursando actualmente un programa técnico, tecnólogo o profesional.

Meseros sin experiencia

Salario: 1.423.500 a 1.650.000

Importante empresa (El Carnal) requiere para su equipo de trabajo meseros con o sin experiencia.

Requisitos

Con o sin experiencia

No se requiere un grado de escolaridad mínima sin embargo la persona debe contar con las habilidades en matemáticas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Comunicativas: leer y escribir.

Condiciones:

Salario: $1423500+ auxilio de transporte + Horas extras+ Recargos + variable de hasta $150.000 ( Salario promedio $ 1.600.000 a 1.800.000)

Horario: domingo a domingo en turnos de mínimo 10 horas laborales, descanso en semana.

Lugar de trabajo: Norte de Bogotá.

Funciones:

Ofrecer un excelente servicio al cliente y estar en capacidad de sugerir y/o vender al cliente los productos, tener conocimiento de la carta al detalle, aprendizaje del menú y su contenido, formas de preparación, opciones de acompañamientos, precios y sabores.

Operarios sin experiencia

Salario: 1.423.500

Empresa especializada en el servicio de lavado y embellecimiento automotriz está requiriendo personal (hombres y mujeres) para el cargo de operativo de lavado.

Sus principales funciones serán:

Manejo de máquinas de lavado de alta presión

Entrenamiento en polichado y porcelanizado para vehículos

Manejo de recursos

Manejo de los residuos de manera adecuada

Embellecimiento y alistamiento de los vehículos.

Mecánico automotriz sin experiencia Cali

Salario: 1.650.000 a 2.500.000

Ubicación: Cali

Tipo de contrato: término indefinido

Salario: entre $1.650.000 y $2.500.000 + prestaciones de ley

Horario: turnos rotativos de 8 horas

Jornada laboral: lunes a sábado, entre las 6:00 a.m. Y 7:00 p.m.

Responsabilidades del cargo:

Toma de improntas

Inspección de vehículos para asegurabilidad

Peritaje de vehículos

Vigilante con o sin experiencia

Salario: 1.423.500 a 1.800.000

Importante empresa de seguridad requiere vigilantes personales masculino o femenino con o sin experiencia.

Nivel académico: bachiller académico 11 grado (certificado) obligatorio.

Experiencia: no requiere.

Funciones: custodia de lugares públicos, cuidado de pertenencias, recepción y vigilancia de productos y personas.

Contrato: fijo a 6 meses renovable.

Horario: rotativos, dependiendo dispositivo asignado.

Lugar: Bogotá.

Bachiller sin experiencia para temporada

Salario: 1.423.500

¿Le apasionan las ventas y la moda? ¡Esta oportunidad es perfecta para usted! En Tiendas reconocidas como Carrera, Outlet 50%, Rifle, Chevignon, Americanino, American Brands, American Eagle y Moft están buscando personas dinámicas, comprometidas y con ganas de ofrecer una atención al cliente excepcional.

Funciones

Brindar un servicio al cliente memorable, creando una experiencia de compra única.

Colaborar con el equipo para alcanzar y superar las metas comerciales.

Perfil

Enfoque en el cliente: saber escuchar y responder a sus necesidades.

Espíritu de equipo: trabajar de manera colaborativa para cumplir objetivos.

Compromiso: dedicación y responsabilidad con cada tarea y con la marca.

Orientación a resultados: ser proactivo para lograr y superar las metas de ventas.

Requisitos: