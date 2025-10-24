Primer empleo: compañías buscan jóvenes para capacitar y contratar este año

Los perfiles que más están siendo requeridos incluyen bachilleres, técnicos o tecnólogos que no han tenido aún un contrato formal. Las áreas varían: administración, ventas, logística, servicio al cliente, tecnologías de información y apoyo operativo.

Si está listo para dar ese primer gran paso hacia su futuro profesional, lo invitamos a visitar Semana Empleos, donde encontrará más de 110.000 ofertas activas en todo el país. Cree su perfil, suba su hoja de vida y postúlese en minutos.

Motorizados sin experiencia Bogotá

Salario: 1.723.400 a 2.000.000

Telcos, compañía líder en telecomunicaciones, busca personas comprometidas para unirse a su equipo como motorizados sin experiencia. No se requiere experiencia previa.

Requerimientos:

Poseer moto propia o arrendada con cilindraje superior a 120 cc.

Moto modelo superior al 2015 sin comparendos.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado.

Actitud positiva y ganas de aprender.

Capacidad para trabajar de manera independiente.

Salario base competitivo de $1.423.500 más bono de rodamiento $ 300.000 y productividad.

Bachiller sin experiencia

Salario a convenir

Desde el área de Atracción y Selección de Claro Colombia se ofrece una oportunidad de formación para bachilleres que deseen estudiar en un centro de formación privado y ser patrocinados por la compañía.

Condiciones del contrato de aprendizaje

Durante la etapa lectiva, se otorga un apoyo de sostenimiento equivalente al 75 % del salario mínimo legal vigente. En la etapa productiva, el apoyo será del 100 % del salario mínimo, más auxilio de transporte, afiliación a EPS, ARL y pago de prestaciones sociales y parafiscales.

Requisitos:

No haber tenido contrato de aprendizaje previo.

No estar cursando actualmente un programa técnico, tecnólogo o profesional.

Meseros sin experiencia

Salario: 1.423.500 a 1.650.000

La empresa El Carnal requiere para su equipo de trabajo meseros con o sin experiencia.

Requisitos

No se exige grado de escolaridad mínima, pero se requiere contar con habilidades básicas en matemáticas (sumar, restar, multiplicar y dividir), así como habilidades comunicativas para leer y escribir.

Salario base de $ 1.423.500 más auxilio de transporte, horas extras, recargos y una bonificación variable de hasta $ 150.000 (salario promedio entre $ 1.600.000 y $ 1.800.000). Horario: de domingo a domingo, en turnos de mínimo 10 horas laborales, con descanso entre semana.

Lugar de trabajo: zona norte de Bogotá.

Mecánico automotriz sin experiencia – Cali

Salario: 1.650.000 a 2.500.000

AutoMás, empresa líder en diagnósticos vehiculares en Colombia, busca un mecánico automotriz en Cali.

Condiciones laborales

Contrato a término indefinido.

Salario entre $ 1.650.000 y $ 2.500.000 más prestaciones de ley.

Turnos rotativos de 8 horas, de lunes a sábado, entre las 6:00 a.m. y 7:00 p.m.

Responsabilidades

Realizar toma de improntas, inspección de vehículos para asegurabilidad y peritaje automotriz.

Asesores comerciales sin experiencia Medellín

Salario: $ 1.423.500

Eficacia busca asesores comerciales y mercaimpulsadores para Medellín, con o sin experiencia.

Escuela Comercial Eficacia

El proceso inicia con tres días de capacitación remunerada, con un pago diario de $ 20.000. Posteriormente, los participantes podrán vincularse con una empresa aliada bajo contrato con todas las prestaciones de ley.

Condiciones laborales

Salario de $ 1.423.500, auxilio de transporte de $200.000, prestaciones sociales y acceso a beneficios como convenios educativos (universidades, idiomas, SENA), programas de bienestar y convenios recreativos, de salud y deporte.

No se requiere experiencia previa.

Bodeguero sin experiencia para temporada – Medellín

Salario: 1.561.594

Las marcas Rifle, American Eagle, Moft, Outlet Todo al 50 % y Tiendas Carrera buscan auxiliares de bodega para temporada en Medellín.

Funciones principales

Recibir y verificar mercancía entrante con precisión. Almacenar y organizar productos. Mantener limpieza y orden en la bodega. Colaborar con el equipo de ventas para garantizar una óptima rotación de productos.

Requisitos

Tener título de bachiller. No se requiere experiencia previa, pero sí habilidades de organización y atención al detalle. Disponibilidad de tiempo completo, incluyendo horarios de centro comercial (domingo a domingo).

Condiciones laborales