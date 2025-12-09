Con la llegada de las últimas semanas del 2025, las instituciones del país realizan las últimas consignaciones de los programas sociales que se han desarrollado a lo largo del año. Desde el pasado 4 de diciembre, más de 700.000 hogares del país pueden acceder a los beneficios del programa Renta Ciudadana con pagos de hasta 500.000 pesos.

Renta Ciudadana en Colombia: así será el último pago del año y los nuevos montos para 2025. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País, con foto de: (Prosperidad Social)

“La entrega del sexto ciclo de estos programas está programada del 4 al 15 de diciembre para 770.000 hogares. La entidad tiene destinados 320.000 millones de pesos para cubrirlo. Las fechas, puntos y modalidades para recibir la transferencia pueden consultarse en los canales oficiales de la entidad y del Banco Agrario”, destaca Prosperidad Social.

Este programa busca impactar a las personas que se encuentran en condición de pobreza extrema o que han sido reconocidas con algún tipo de discapacidad que dificulte sus tareas diarias.

Por medio del Banco Agrario, las personas podrán recibir el pago del mes; sin embargo, hay que recordar que estos no son acumulables y que las entidades vigilan que las personas accedan a ellos y cumplan los requerimientos para la continuidad en el programa.

Los valores consignados a cada uno de los beneficiarios varían según la clasificación en el Sisbén IV, la composición del hogar y el nivel de pobreza. El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) es el encargado de analizar las condiciones de cada uno de los beneficiarios y realizar las respectivas consignaciones.

¿Qué documentos se necesitan para el pago de los beneficios?

Cédula de ciudadanía

Registro del Sisbén

No recibir pagos de otros programas

Tener los documentos que lo acrediten como beneficiario del programa

Si una persona no recibe el pago y es miembro del programa, podrá realizar diversos procesos para que las entidades pertinentes puedan verificar las razones por las cuales no se realizaron los pagos.

Se debe señalar que, por medio del siguiente enlace https://rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co/, las personas pueden consultar si son beneficiarias del programa y si cuentan con pagos pendientes del ciclo actual.

Filas en Cartagena para reclamar renta ciudadana en el Banco Agrario. | Foto: Martha Morales Manchego / Semana

Si una persona tiene algún problema con los pagos, puede comunicarse por medio de los canales de atención de Prosperidad Social o a través del portal web de la entidad.