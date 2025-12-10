Psicólogos: empresas abren nuevas oportunidades laborales

El rol de los psicólogos dentro de las organizaciones sigue ganando relevancia, especialmente en un contexto en el que el bienestar, la salud mental y el acompañamiento emocional se han convertido en prioridades estratégicas para las compañías. Sus conocimientos permiten fortalecer el clima laboral, optimizar procesos de selección, impulsar programas de desarrollo humano y apoyar la gestión del talento desde un enfoque integral.

Hoy, distintas empresas del país están buscando profesionales en psicología para áreas como selección, bienestar, formación, salud ocupacional y acompañamiento clínico, con vacantes abiertas tanto para perfiles recién graduados como para candidatos con experiencia. Esta demanda refleja la necesidad de contar con especialistas capaces de comprender el comportamiento humano, gestionar conflictos, promover entornos saludables y contribuir al rendimiento de los equipos.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones.

Recuerde que el proceso no tiene ningún costo. A continuación le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.

Los beneficios psicológicos para las empresas son enormes, incluyendo mayor productividad y rentabilidad. | Foto: Getty Images

Analista de reclutamiento – Bogotá D.C.

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Este especialista en selección de personal será responsable de garantizar una experiencia positiva para los candidatos y aportar criterios técnicos en la toma de decisiones de contratación.

Responsabilidades:

Gestionar el ciclo completo de reclutamiento: levantamiento de perfil, publicación, búsqueda activa, entrevistas y presentación de candidatos finalistas.

Realizar filtros telefónicos y entrevistas por competencias.

Utilizar herramientas digitales y plataformas de empleo para atraer candidatos calificados.

Elaborar reportes de avance y métricas clave del proceso.

Acompañar a los líderes en la validación del perfil y en la toma de decisiones.

Garantizar una experiencia positiva y clara para el candidato durante todo el proceso.

Apoyar iniciativas de marca empleadora cuando se requiera.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología, Administración de Empresas o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años en procesos de reclutamiento y selección.

Conocimiento avanzado de herramientas digitales de reclutamiento y plataformas de empleo.

Habilidades en entrevistas por competencias y manejo de reportes.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Docente psicología clínica – Medellín

Empresa: Fundación Universitaria María Cano

Salario: A convenir

En la Fundación Universitaria María Cano, sede Medellín, buscan para el equipo académico una persona profesional en el área de Psicología, donde podrá aportar su experiencia y conocimientos en el área clínica, así mismo que comparta la pasión por la docencia, la investigación y la proyección social.

Responsabilidades:

Impartir clases en el área de Psicología, enfocándose en el área de la Neuropsicología o la clínica.

Acompañar y guiar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje y proyectos de investigación

Colaborar en proyectos de proyección social relacionados con el área.

Desarrollar e implementar actividades académicas complementarias.

Requerimientos:

Profesional en Psicología, con formación de Maestría, preferiblemente Doctorado en Psicología, Psicología Clínica y/o Neuropsicología.

Mínimo dos años de experiencia docente en educación superior.

Cinco años de experiencia profesional en el campo de Psicología.

Habilidad para diseñar e implementar programas de estudio.

Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos académicos.

Disponibilidad Tiempo Completo.

Psicólogo educativo – Barranquilla

Empresa: Aspaen

Salario: A convenir

Si es un especialista en psicología escolar comprometido con el desarrollo integral de los alumnos, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Evaluar y diagnosticar necesidades educativas de los estudiantes.

Implementar estrategias para mejorar el proceso de aprendizaje.

Desarrollar programas para optimizar el entorno escolar.

Acompañar el bienestar emocional de los alumnos.

Colaborar con docentes para personalizar el enfoque educativo.

Requerimientos:

Título de psicología.

Experiencia previa en contextos escolares o educativos.

Habilidad para desarrollar e implementar programas educativos.

Conocimiento en diagnóstico y evaluación psicológica.

Capacidad para trabajar de manera colaborativa con docentes y padres.

Psicólogo especialista en SST – Medellín

Empresa: Recurso Humano Positivo

Salario: A convenir

Si es un especialista en salud ocupacional apasionado por mejorar la calidad de vida en el trabajo, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Participar activamente en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) en riesgo psicosocial.

Articular y triangular información para definir intervenciones específicas.

Analizar casos reincidentes para el desarrollo de intervenciones preventivas.

Diseñar, ejecutar y evaluar programas de intervención psicosocial.

Colaborar con un equipo multidisciplinario para cocrear soluciones.

Participar en reuniones de seguimiento.

Requerimientos:

Título en Psicología con especialización en SST.

Experiencia previa en proyectos organizacionales y de bienestar laboral.

Habilidades analíticas y capacidad para trabajar con datos complejos.

Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinarios.

Residencia en Medellín o disponibilidad para trasladarse.