Suscribirse

EMPLEO

Psicólogos: estas son las oportunidades laborales disponibles hoy

Postulaciones abiertas sin costo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

20 de noviembre de 2025, 5:45 p. m.
En México, el 20 de mayo es más que una fecha en el calendario; es una ocasión para reflexionar sobre la importancia de la psicología en el bienestar emocional y mental de la población.
¡Gran convocatoria laboral abierta! | Foto: Getty Images

El campo de la psicología continúa generando oportunidades laborales en distintas regiones del país. Tanto el sector público como el privado están reforzando sus equipos de atención, bienestar y gestión humana, lo que ha impulsado la apertura de nuevos procesos de selección para psicólogos con diversos perfiles y enfoques profesionales.

Las organizaciones requieren desde profesionales con experiencia clínica o en evaluación psicológica, hasta psicólogos orientados a acompañar procesos educativos, comunitarios u organizacionales. Varias de estas vacantes destacan por ofrecer contratación formal, posibilidades de crecimiento y la oportunidad de trabajar en programas que impactan directamente la calidad de vida de personas y comunidades.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las vacantes disponibles, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, completar su perfil profesional y postularse a las ofertas que correspondan con sus intereses.

A continuación, encontrará una selección de las oportunidades activas para psicólogos. Recuerde que el proceso es completamente gratuito y se puede realizar de manera virtual.

Los expertos en psicología aseguran que una práctica diaria simple puede ser fundamental para lograr un notable incremento en la felicidad y el equilibrio emocional personal.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images

Psicólogo especialista en SST – Medellín

Empresa: Recurso Humano Positivo

Salario: 2.500.000 a 2.600.000

Se busca a un apasionado profesional, residente en Medellín, que quiera contribuir al desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica psicosocial.

Responsabilidades:

  • Asesorar a empresas en la implementación de sistemas de vigilancia epidemiológica psicosocial.
  • Capacitar a equipos en la elaboración y análisis de encuestas de riesgo psicosocial.
  • Desarrollar planes de acción para mitigar riesgos psicosociales en el entorno laboral.
  • Colaborar en la creación de estrategias de bienestar laboral.
  • Monitorear y evaluar la efectividad de las intervenciones psicosociales.

Requerimientos:

  • Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.
  • Residencia en Medellín
  • Experiencia mínima de 1 año en asesoría y capacitación en SST.
  • Conocimiento en la implementación de encuestas de riesgo psicosocial.
  • Habilidad para desarrollar planes de acción efectivos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista de selección temporal – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Su rol será crucial en la atracción y retención del mejor talento en el sector salud.

Responsabilidades:

  • Cumplir con los tiempos y estándares de ANS.
  • Manejar SAP para procesos relacionados con el área.
  • Desarrollar estrategias innovadoras para la atracción y retención de perfiles en el sector salud.
  • Llevar a cabo procesos de selección masivos para las diferentes áreas, abarcando perfiles operativos, tácticos y estratégicos.
  • Implementar la metodología STAR en la evaluación por competencias.

Requerimientos:

  • Título profesional en Psicología (Indispensable).
  • Especialización en áreas de Desarrollo Humano o afines (opcional).
  • Experiencia mínima de cuatro años en selección de personal.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Empleo en el sector salud: estas son las ofertas laborales activas en Colombia

Psicólogo educativo jardines sociales – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 2.791.000

Si es un profesional en Psicología con al menos 1 año de experiencia en psicología educativa para la primera infancia, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Desarrollar e implementar programas educativos y de bienestar emocional para la primera infancia.
  • Realizar evaluaciones psicológicas y diagnósticos en coordinación con el equipo educativo.
  • Acompañar y asesorar a niños padres y docentes en el proceso educativo.
  • Participar activamente en reuniones interdisciplinarias para el desarrollo integral de los menores.

Requerimientos:

  • Profesional en Psicología titulado.
  • Mínimo 1 año de experiencia en psicología educativa enfocada en la primera infancia.
  • Conocimiento en desarrollo infantil y técnicas de intervención psicológica.
  • Habilidades comunicativas y capacidad para trabajar en equipo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Psicóloga preescolares – Barranquilla

Empresa: Aspaen

Salario: A convenir

El candidato ideal será un psicólogo escolar con experiencia en el ámbito educativo y un enfoque especializado en promover y prevenir situaciones que afecten el bienestar de la comunidad infantil.

Requerimientos:

  • Título en Psicología con especialización en manejo de primera infancia.
  • Mínimo tres años de experiencia en el ámbito escolar.
  • Preferible: conocimientos sólidos en neuropsicología y trastornos del aprendizaje.
  • Habilidad para trabajar en equipo y colaborar con educadores y padres.
  • Excelentes habilidades de comunicación.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así cambia el pico y placa en Cali para este viernes, 21 de noviembre

2. Un delicado detalle en Diamantes y perlas: ¿Cuánto cuesta la corona que usará Miss Universo 2025 y qué significa el diseño?

3. Navidad en Envigado: este viernes se encenderán los alumbrados; se presentarán reconocidos artistas. Atención a los cierres viales

4. Bernie Moreno se pronuncia sobre la ‘Doctrina Trump’ y lanzó advertencia en plena escalada de tensiones: “Eliminar a los narco-terroristas”

5. Miss Universo 2025 | Ola de reacciones por traje típico de Miss Noruega: le llovieron memes; “la sardina”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

psicólogosTrabajo Sí HayVacantes de empleo en ColombiaOportunidad laboral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.