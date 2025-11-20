Psicólogos: estas son las oportunidades laborales disponibles hoy

El campo de la psicología continúa generando oportunidades laborales en distintas regiones del país. Tanto el sector público como el privado están reforzando sus equipos de atención, bienestar y gestión humana, lo que ha impulsado la apertura de nuevos procesos de selección para psicólogos con diversos perfiles y enfoques profesionales.

Las organizaciones requieren desde profesionales con experiencia clínica o en evaluación psicológica, hasta psicólogos orientados a acompañar procesos educativos, comunitarios u organizacionales. Varias de estas vacantes destacan por ofrecer contratación formal, posibilidades de crecimiento y la oportunidad de trabajar en programas que impactan directamente la calidad de vida de personas y comunidades.

Psicólogo especialista en SST – Medellín

Empresa: Recurso Humano Positivo

Salario: 2.500.000 a 2.600.000

Se busca a un apasionado profesional, residente en Medellín, que quiera contribuir al desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica psicosocial.

Responsabilidades:

Asesorar a empresas en la implementación de sistemas de vigilancia epidemiológica psicosocial.

Capacitar a equipos en la elaboración y análisis de encuestas de riesgo psicosocial.

Desarrollar planes de acción para mitigar riesgos psicosociales en el entorno laboral.

Colaborar en la creación de estrategias de bienestar laboral.

Monitorear y evaluar la efectividad de las intervenciones psicosociales.

Requerimientos:

Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Residencia en Medellín

Experiencia mínima de 1 año en asesoría y capacitación en SST.

Conocimiento en la implementación de encuestas de riesgo psicosocial.

Habilidad para desarrollar planes de acción efectivos.

Analista de selección temporal – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Su rol será crucial en la atracción y retención del mejor talento en el sector salud.

Responsabilidades:

Cumplir con los tiempos y estándares de ANS.

Manejar SAP para procesos relacionados con el área.

Desarrollar estrategias innovadoras para la atracción y retención de perfiles en el sector salud.

Llevar a cabo procesos de selección masivos para las diferentes áreas, abarcando perfiles operativos, tácticos y estratégicos.

Implementar la metodología STAR en la evaluación por competencias.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología (Indispensable).

Especialización en áreas de Desarrollo Humano o afines (opcional).

Experiencia mínima de cuatro años en selección de personal.

Psicólogo educativo jardines sociales – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 2.791.000

Si es un profesional en Psicología con al menos 1 año de experiencia en psicología educativa para la primera infancia, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar programas educativos y de bienestar emocional para la primera infancia.

Realizar evaluaciones psicológicas y diagnósticos en coordinación con el equipo educativo.

Acompañar y asesorar a niños padres y docentes en el proceso educativo.

Participar activamente en reuniones interdisciplinarias para el desarrollo integral de los menores.

Requerimientos:

Profesional en Psicología titulado.

Mínimo 1 año de experiencia en psicología educativa enfocada en la primera infancia.

Conocimiento en desarrollo infantil y técnicas de intervención psicológica.

Habilidades comunicativas y capacidad para trabajar en equipo.

Psicóloga preescolares – Barranquilla

Empresa: Aspaen

Salario: A convenir

El candidato ideal será un psicólogo escolar con experiencia en el ámbito educativo y un enfoque especializado en promover y prevenir situaciones que afecten el bienestar de la comunidad infantil.

Requerimientos:

Título en Psicología con especialización en manejo de primera infancia.

Mínimo tres años de experiencia en el ámbito escolar.

Preferible: conocimientos sólidos en neuropsicología y trastornos del aprendizaje.

Habilidad para trabajar en equipo y colaborar con educadores y padres.

Excelentes habilidades de comunicación.