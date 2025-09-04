Suscribirse

EMPLEO

Psicólogos: hay más de 100 ofertas laborales disponibles, aplique ahora

Las oportunidades de empleo están abiertas a nivel nacional.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

4 de septiembre de 2025, 8:10 p. m.
Consejos
Gran convocatoria de empleo abierta. | Foto: Getty Images

El rol de los psicólogos en la sociedad es cada vez más valorado, no solo en el ámbito clínico, sino también en áreas como la educación, el trabajo organizacional, la investigación y la intervención social.

Por ello, actualmente en diferentes ciudades del país se encuentran abiertas más de 100 vacantes dirigidas a psicólogos con distintos niveles de experiencia. Estas oportunidades representan una opción atractiva para quienes buscan estabilidad laboral, crecimiento profesional y la posibilidad de impactar positivamente la vida de otros desde su área de conocimiento.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego postúlese a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Two women in armchairs are sitting and talking. Woman psychologist practicing with patient women. Coach session between girlfriends. Therapist's gestures. Female talking in the office
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images

Analista de selección – Pasto

Empresa: Studio F

Salario: $ 2.700.000

Tipo de contrato: Temporal

Este rol, también conocido como especialista en reclutamiento o coordinador de selección, es crucial para garantizar que se atraiga a los talentos más adecuados para la empresa.

Responsabilidades:

  • Realizar procesos de reclutamiento y selección de personal.
  • Manejar procesos de selección masiva cubriendo alrededor de 150 vacantes mensuales.
  • Elaborar informes de selección y presentarlos a la gerencia.
  • Coordinar entrevistas y evaluaciones psicológicas a los candidatos.
  • Mantener actualizada la base de datos de candidatos potenciales.

Requerimientos:

  • Título profesional en psicología o especialización en gestión humana.
  • Mínimo un año de experiencia en selección masiva.
  • Capacidad para gestionar hasta 150 procesos de selección mensuales.
  • Conocimiento en técnicas de entrevistas y evaluación de candidatos.
  • Excelentes habilidades de comunicación y organización.

Si está interesado y cumple con los requisitos, ¡postúlese aquí!

Auxiliar de talento humano – Selección y bienestar – Pereira

Empresa: Cartama

Salario: $ 1.700.000 a $ 1.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Cartama, empresa líder en el empaque de aguacate, busca un auxiliar de talento humano apasionado por el servicio y el trato con las personas.

Responsabilidades:

  • Publicación de vacantes y reclutamiento de candidatos.
  • Realización de entrevistas y verificación de documentos.
  • Acompañamiento en el proceso de ingresos de nuevos empleados.
  • Organización de eventos y celebraciones especiales para bienestar.
  • Comunicación interna y fortalecimiento del clima laboral.

Requerimientos:

  • Tecnólogo o Profesional en áreas de talento humano psicología ingeniería industrial o administración de empresas.
  • Experiencia de 6 meses a 1 año en selección y/o bienestar.
  • Pasión por el trabajo con las personas y orientación al servicio.
  • Excelentes habilidades de comunicación.

Si está interesado y cumple con los requisitos, ¡postúlese aquí!

Contexto: Trabajo para enfermeros y auxiliares: vacantes en todo el país

Psicólogo/a de selección - Cali

Empresa: Confidencial

Salario: $ 3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Compañía nacional está en búsqueda de un(a) psicólogo(a) de selección para fortalecer su equipo de gestión humana.

Responsabilidades:

  • Liderar procesos de selección de inicio a fin.
  • Garantizar una experiencia positiva para cada candidato.
  • Cumplir con tiempos y estándares de calidad en la gestión de vacantes.
  • Innovar en estrategias que conecten con el talento ideal.

Requerimientos:

  • Título profesional en Psicología, Administración de Empresas o carreras afines.
  • Mínimo 3 años de experiencia en selección de personal.
  • Experiencia en entornos con alta rotación.
  • Conocimiento en aplicación e interpretación de pruebas psicotécnicas.
  • Excelentes habilidades de comunicación asertiva y análisis.

Si está interesado y cumple con los requisitos, ¡postúlese aquí!

Psicólogo educativo – Bogotá D.C.

Empresa: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como psicólogo escolar, desempeñará un papel crucial en la promoción de entornos de aprendizaje saludables y el fortalecimiento de la convivencia escolar.

Responsabilidades:

  • Apoyar el desarrollo emocional y social de los estudiantes.
  • Promover entornos de aprendizaje seguros y saludables.
  • Facilitar el fortalecimiento de la convivencia escolar.
  • Diseñar e implementar programas de orientación y acompañamiento estudiantil.
  • Colaborar con docentes y autoridades educativas para mejorar el ambiente escolar.
  • Realizar evaluaciones psicológicas y elaborar informes sobre el progreso de los estudiantes.

Requerimientos:

  • Título profesional en Psicología.
  • Experiencia previa en contextos educativos o escolares.
  • Habilidades de acompañamiento y orientación a estudiantes.
  • Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.
  • Sensibilidad social y vocación de servicio.
  • Conocimientos en desarrollo infantil y adolescencia.

Si está interesado y cumple con los requisitos, ¡postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Falcao García rompe el silencio: lanzó mensaje tras no ser convocado a la Selección Colombia

2. ELN dice que son los responsables de derribar el helicóptero de la Policía: gobernador de Antioquia se pronunció

3. Colombia vs. Bolivia hoy, EN VIVO: siga en directo el partido por la clasificación al Mundial 2026

4. Marco Rubio advierte de nuevo a Nicolás Maduro y sus aliados. “Hacerlos estallar si es lo que se necesita”

5. Técnico que suena para América de Cali confesó si están cerca del acuerdo: “Es mejor”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

psicólogosTrabajo Sí HayEmpleo en Colombiavacantes de empleo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.