Psicólogos: hay más de 100 ofertas laborales disponibles, aplique ahora

El rol de los psicólogos en la sociedad es cada vez más valorado, no solo en el ámbito clínico, sino también en áreas como la educación, el trabajo organizacional, la investigación y la intervención social.

Por ello, actualmente en diferentes ciudades del país se encuentran abiertas más de 100 vacantes dirigidas a psicólogos con distintos niveles de experiencia. Estas oportunidades representan una opción atractiva para quienes buscan estabilidad laboral, crecimiento profesional y la posibilidad de impactar positivamente la vida de otros desde su área de conocimiento.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego postúlese a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Analista de selección – Pasto

Empresa: Studio F

Salario: $ 2.700.000

Tipo de contrato: Temporal

Este rol, también conocido como especialista en reclutamiento o coordinador de selección, es crucial para garantizar que se atraiga a los talentos más adecuados para la empresa.

Responsabilidades:

Realizar procesos de reclutamiento y selección de personal.

Manejar procesos de selección masiva cubriendo alrededor de 150 vacantes mensuales.

Elaborar informes de selección y presentarlos a la gerencia.

Coordinar entrevistas y evaluaciones psicológicas a los candidatos.

Mantener actualizada la base de datos de candidatos potenciales.

Requerimientos:

Título profesional en psicología o especialización en gestión humana.

Mínimo un año de experiencia en selección masiva.

Capacidad para gestionar hasta 150 procesos de selección mensuales.

Conocimiento en técnicas de entrevistas y evaluación de candidatos.

Excelentes habilidades de comunicación y organización.

Auxiliar de talento humano – Selección y bienestar – Pereira

Empresa: Cartama

Salario: $ 1.700.000 a $ 1.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Cartama, empresa líder en el empaque de aguacate, busca un auxiliar de talento humano apasionado por el servicio y el trato con las personas.

Responsabilidades:

Publicación de vacantes y reclutamiento de candidatos.

Realización de entrevistas y verificación de documentos.

Acompañamiento en el proceso de ingresos de nuevos empleados.

Organización de eventos y celebraciones especiales para bienestar.

Comunicación interna y fortalecimiento del clima laboral.

Requerimientos:

Tecnólogo o Profesional en áreas de talento humano psicología ingeniería industrial o administración de empresas.

Experiencia de 6 meses a 1 año en selección y/o bienestar.

Pasión por el trabajo con las personas y orientación al servicio.

Excelentes habilidades de comunicación.

Psicólogo/a de selección - Cali

Empresa: Confidencial

Salario: $ 3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Compañía nacional está en búsqueda de un(a) psicólogo(a) de selección para fortalecer su equipo de gestión humana.

Responsabilidades:

Liderar procesos de selección de inicio a fin.

Garantizar una experiencia positiva para cada candidato.

Cumplir con tiempos y estándares de calidad en la gestión de vacantes.

Innovar en estrategias que conecten con el talento ideal.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología, Administración de Empresas o carreras afines.

Mínimo 3 años de experiencia en selección de personal.

Experiencia en entornos con alta rotación.

Conocimiento en aplicación e interpretación de pruebas psicotécnicas.

Excelentes habilidades de comunicación asertiva y análisis.

Psicólogo educativo – Bogotá D.C.

Empresa: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como psicólogo escolar, desempeñará un papel crucial en la promoción de entornos de aprendizaje saludables y el fortalecimiento de la convivencia escolar.

Responsabilidades:

Apoyar el desarrollo emocional y social de los estudiantes.

Promover entornos de aprendizaje seguros y saludables.

Facilitar el fortalecimiento de la convivencia escolar.

Diseñar e implementar programas de orientación y acompañamiento estudiantil.

Colaborar con docentes y autoridades educativas para mejorar el ambiente escolar.

Realizar evaluaciones psicológicas y elaborar informes sobre el progreso de los estudiantes.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia previa en contextos educativos o escolares.

Habilidades de acompañamiento y orientación a estudiantes.

Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.

Sensibilidad social y vocación de servicio.

Conocimientos en desarrollo infantil y adolescencia.