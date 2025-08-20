¿Quiere trabajar en tecnología? Empresas buscan talento en todo el país

La transformación digital no se detiene y las empresas necesitan profesionales capaces de impulsar su crecimiento en un entorno cada vez más competitivo.

Los expertos en tecnología son protagonistas en este cambio: desarrollan soluciones, gestionan datos, fortalecen la ciberseguridad y crean experiencias digitales que marcan la diferencia.

Entendiendo esta importancia, actualmente hay cientos de vacantes disponibles para perfiles como desarrolladores, ingenieros de software, analistas de datos, especialistas en nube, seguridad informática y muchas otros.

Aquí le presentamos algunas de las ofertas disponibles. Tenga en cuenta que el proceso de postulación es completamente gratuito y virtual.

Senior fullstack engineer bilingüe – Bogotá D.C.

Empresa: Hunting Colombia y México

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como desarrollador fullstack senior tendrá la oportunidad de contribuir a la próxima generación de soluciones financieras, trabajando remotamente en un entorno dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

Diseñar y desarrollar plataformas de datos modernas desde cero.

Crear interfaces intuitivas con React + TypeScript.

Construir API robustas usando Node.js Express y FastAPI.

Integrar bases de datos relacionales (PostgreSQL MySQL) y NoSQL (MongoDB).

Trabajar en arquitectura de microservicios bajo metodologías ágiles (SCRUM).

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Sistemas o afines.

Más de cinco años de experiencia en entornos de desarrollo fullstack.

Experiencia en startups tecnológicas, preferiblemente fintech o SaaS.

o SaaS. Dominio de React Node.js y TypeScript; conocimiento de Python es un plus.

Mentalidad proactiva, resolutiva y orientada a resultados.

Bilingüe: español e inglés.

Arquitecto de infraestructura bilingüe – Medellín

Empresa: Complemento 360

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Complemento 360 busca un especialista en arquitectura de infraestructura con experiencia en el diseño y gestión de soluciones tecnológicas avanzadas, que se encargue de crear arquitecturas robustas y seguras, asegurando la integración fluida de sistemas en plataformas locales y en la nube.

Responsabilidades:

Diseñar y gestionar arquitecturas de infraestructura tecnológica.

Implementar soluciones de integración usando Oracle Integration Cloud y MuleSoft.

Colaborar en proyectos basados en arquitecturas orientadas a servicios y microservicios.

Asegurar el cumplimiento de estándares de seguridad y normativas internacionales.

Optimizar la interoperabilidad de sistemas en plataformas cloud e híbridas.

Liderar iniciativas de mejora continua en gestión de API y CI/CD.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas o afines.

Experiencia en plataformas de integración como Dell Boomi y Azure Logic Apps.

Dominio de API REST/SOAP y arquitecturas SOA.

Conocimiento en seguridad de la información y protección de datos.

Inglés conversacional nivel C1.

Experiencia en metodologías ágiles y DevSecOps.

Especialista en inteligencia artificial y analítica – Medellín

Empresa: Grupo Argos

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Su objetivo será gestionar proyectos o soluciones de automatización y robótica desde el área de TI para los distintos negocios, con el fin de contribuir al desarrollo eficiente de los planes tecnológicos de la organización.

Responsabilidades:

Diseño e implementación de modelos de IA - Desarrollar, entrenar y optimizar modelos de machine learning y deep learning para resolver problemas específicos del negocio.

y para resolver problemas específicos del negocio. Análisis de datos avanzado - Aplicar técnicas estadísticas, de minería de datos y analítica predictiva para descubrir patrones, tendencias y oportunidades de mejora.

Gestión de proyectos de analítica e IA - Liderar iniciativas de transformación digital basadas en datos, asegurando la alineación con los objetivos estratégicos de la organización.

Integración de soluciones inteligentes - Colaborar con equipos de TI y negocio para integrar modelos de IA en sistemas existentes, garantizando su escalabilidad y mantenimiento.

Monitoreo y mejora continua de modelos - Evaluar el rendimiento de los modelos implementados y realizar ajustes para mejorar su precisión y eficiencia.

Gobernanza y ética de datos - Asegurar el cumplimiento de políticas de privacidad, seguridad y uso ético de los datos en todas las etapas del ciclo analítico.

Capacitación y transferencia de conocimiento - Apoyar en la formación de equipos internos en temas de IA y analítica, promoviendo una cultura basada en datos.

Exploración de nuevas tecnologías - Mantenerse actualizado sobre tendencias emergentes en inteligencia artificial, big data, y herramientas analíticas para proponer innovaciones.

Requerimientos:

Formación en Ingeniería de Sistemas, Electrónica o afines

Conocimientos en lenguajes de programación R, Matlab, preferiblemente Python

Conocimiento en librerías Pandas, Numpy, SkLearn, Keras, Pytorch, Tensorflow, matplotlib y otras

Habilidades para la transformación y modelado de datos.

Conocimiento del proceso iterativo de un proyecto de analítica e inteligencia artificial.

Conocimientos conceptuales de modelos predictivos (ML) para regresión, clasificación. Conceptos de redes neuronales para generación.

Conocimiento del estado del arte de la inteligencia artificial, diversos modelos y arquitecturas de redes neuronales (BERT, YOLO, Transformers, NERF, etc)

Deseable, conocimientos en Azure en general y Azure Machine learning.

Deseable conocimiento en MLOps

Especialista en automatización – Bogotá D.C.

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 7.000.000 a $ 8.000.000

Tipo de contrato: Término fijo

Este rol es ideal para un consultor de automatización que desee aplicar sus conocimientos en inteligencia artificial y metodología DevOps para mejorar la eficiencia y efectividad del banco.

Responsabilidades:

Diseñar, desarrollar, implementar y soportar soluciones de automatización de alta complejidad, participando en la recolección de requisitos de diseño con el fin de garantizar el cumplimiento de la estrategia definida para el programa de automatización, a través de las mejoras prácticas de automatización con tecnologías como RPA, BPM, ECM, Low Code, None Code, Gestión de datos e inteligencia Artificial, Cloud Services.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Sistemas, Industrial o áreas afines.

Mínimo dos años de experiencia en desarrollo y pruebas de automatización.

Conocimientos avanzados en programación RPA Python SQL y Java.

Experiencia en técnicas de levantamiento de requerimientos de software.

Capacidad para entender y aplicar modelos de inteligencia artificial.