¿Quiere un empleo estable? Hay miles de ofertas a término indefinido
¡Gran convocatoria laboral abierta!
Tener un contrato a término indefinido sigue siendo una de las opciones más valoradas por los trabajadores en Colombia. Este tipo de vinculación brinda seguridad financiera, estabilidad laboral y acceso a todos los beneficios de ley, como cesantías, primas y vacaciones, además de facilitar la planificación a futuro. A ello se suma la posibilidad de construir una trayectoria dentro de la misma compañía, con oportunidades de ascenso y crecimiento profesional.
Actualmente, diferentes empresas en el país están ofreciendo vacantes bajo esta modalidad, con opciones para perfiles en distintas áreas y niveles de experiencia.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Analista de mercadeo – Medellín
Empresa: Estudio de Moda S.A.S.
Salario: $ 2.700.000 a $ 2.800.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Únase al equipo como analista de mercadeo, donde tendrá la oportunidad de desarrollar y ejecutar estrategias de mercadeo innovadoras que se adapten a las necesidades específicas de cada una de las marcas.
Responsabilidades:
- Desarrollar y ejecutar estrategias de mercadeo personalizadas para cada marca.
- Diseñar acciones que impulsen el posicionamiento, las ventas y la fidelización de clientes.
- Colaborar con equipos creativos para asegurar que las piezas de comunicación reflejen el ADN de las marcas.
- Mantener relaciones a largo plazo con centros comerciales y socios.
- Asegurar un excelente manejo de servicio al cliente y relaciones interpersonales.
Requerimientos:
- Título profesional en Mercadeo, Publicidad o carrera afín.
- Experiencia mínima de 2 años en roles similares de marketing.
- Habilidades interpersonales excepcionales.
- Experiencia en el diseño e implementación de estrategias comerciales.
Especialista de procesos – Bogotá D.C.
Empresa: Colfondos S.A.
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Colfondos busca a un especialista de procesos que diagnostique, analice, rediseñe e implemente procesos para asegurar el mejoramiento continuo y la eficiencia en la organización.
Responsabilidades:
- Orientar y coordinar la definición de la gestión de procesos en la organización.
- Establecer y mantener actualizada la metodología de gestión de procesos.
- Definir y gestionar el gobierno de procesos mediante análisis y diseño.
- Acompañar a líderes de proceso en el cumplimiento de la norma ISO y SCG.
- Promover la mejora continua y eficiencia de procesos mediante metodologías LEAN.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o carreras afines.
- Especialización en procesos o áreas afines.
- Mínimo 5 años de experiencia como especialista en mejoramiento de procesos.
- Experiencia en diagnóstico análisis, rediseño e implementación de procesos.
- Manejo de herramientas BPM y de Office.
Jefe de tienda – Montería
Empresa: Studio F
Salario: $ 2.100.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Haga parte del equipo de STF GROUP, representando sus prestigiosas marcas STUDIOF, ELA y STF MAN, en el cargo de jefe de tienda en la ciudad de Montería, donde tendrá la oportunidad de trabajar en un ambiente vibrante, gestionando un equipo talentoso y asegurando que los estándares de excelencia sean siempre alcanzados.
Responsabilidades:
- Gestionar y supervisar el equipo de ventas de la tienda.
- Monitorear y analizar indicadores KPIs comerciales para mejorar el rendimiento.
- Administrar el inventario asegurando la disponibilidad de productos.
- Asegurar un excelente servicio al cliente en todo momento.
- Implementar estrategias para alcanzar los objetivos de ventas.
- Coordinar la disposición y presentación de productos en la tienda.
Requerimientos:
- Más de 1 año de experiencia como encargado o coadministrador de tienda de moda.
- Conocimiento en indicadores KPIs comerciales.
- Experiencia en gestión de personal e inventario.
- Disponibilidad para trabajar en horario comercial, incluyendo fines de semana.
Asesor comercial – Santa Marta
Empresa: Corona Industrial
Salario: $ 1.463.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Corona busca profesionales comprometidos y con experiencia en asesoría de ventas dentro de grandes superficies y almacenes de cadena.
Responsabilidades:
- Manejo de clientes y desarrollo de relaciones comerciales.
- Servicio y asesoría al cliente B2B garantizando una experiencia excepcional.
- Realización de cotizaciones, seguimiento de pedidos y cierre de ventas exitosas.
- Implementación de estrategias de ventas y generación de experiencias positivas para el usuario.
- Cumplimiento de metas comerciales establecidas por la empresa.
Requerimientos:
- Mínimo 2 años de experiencia en asesoría de ventas en grandes superficies, retail y/o almacenes de cadena. También aplica experiencia en ventas de consumo masivo tanto tangibles como intangibles.
- Habilidad para implementar estrategias de ventas efectivas.
- Capacidad para manejar indicadores de desempeño y resultados.
