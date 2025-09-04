¿Quiere un empleo estable? Hay miles de ofertas a término indefinido

Tener un contrato a término indefinido sigue siendo una de las opciones más valoradas por los trabajadores en Colombia. Este tipo de vinculación brinda seguridad financiera, estabilidad laboral y acceso a todos los beneficios de ley, como cesantías, primas y vacaciones, además de facilitar la planificación a futuro. A ello se suma la posibilidad de construir una trayectoria dentro de la misma compañía, con oportunidades de ascenso y crecimiento profesional.

Actualmente, diferentes empresas en el país están ofreciendo vacantes bajo esta modalidad, con opciones para perfiles en distintas áreas y niveles de experiencia.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

La estabilidad facilita la gestión del tiempo, permitiendo un mejor equilibrio entre las responsabilidades del trabajo y las actividades personales, mejorando así la calidad de vida. | Foto: Stock/ Magneto

Analista de mercadeo – Medellín

Empresa: Estudio de Moda S.A.S.

Salario: $ 2.700.000 a $ 2.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al equipo como analista de mercadeo, donde tendrá la oportunidad de desarrollar y ejecutar estrategias de mercadeo innovadoras que se adapten a las necesidades específicas de cada una de las marcas.

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar estrategias de mercadeo personalizadas para cada marca.

Diseñar acciones que impulsen el posicionamiento, las ventas y la fidelización de clientes.

Colaborar con equipos creativos para asegurar que las piezas de comunicación reflejen el ADN de las marcas.

Mantener relaciones a largo plazo con centros comerciales y socios.

Asegurar un excelente manejo de servicio al cliente y relaciones interpersonales.

Requerimientos:

Título profesional en Mercadeo, Publicidad o carrera afín.

Experiencia mínima de 2 años en roles similares de marketing.

Habilidades interpersonales excepcionales.

Experiencia en el diseño e implementación de estrategias comerciales.

Especialista de procesos – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos S.A.

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Colfondos busca a un especialista de procesos que diagnostique, analice, rediseñe e implemente procesos para asegurar el mejoramiento continuo y la eficiencia en la organización.

Responsabilidades:

Orientar y coordinar la definición de la gestión de procesos en la organización.

Establecer y mantener actualizada la metodología de gestión de procesos.

Definir y gestionar el gobierno de procesos mediante análisis y diseño.

Acompañar a líderes de proceso en el cumplimiento de la norma ISO y SCG.

Promover la mejora continua y eficiencia de procesos mediante metodologías LEAN.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o carreras afines.

Especialización en procesos o áreas afines.

Mínimo 5 años de experiencia como especialista en mejoramiento de procesos.

Experiencia en diagnóstico análisis, rediseño e implementación de procesos.

Manejo de herramientas BPM y de Office.

Jefe de tienda – Montería

Empresa: Studio F

Salario: $ 2.100.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Haga parte del equipo de STF GROUP, representando sus prestigiosas marcas STUDIOF, ELA y STF MAN, en el cargo de jefe de tienda en la ciudad de Montería, donde tendrá la oportunidad de trabajar en un ambiente vibrante, gestionando un equipo talentoso y asegurando que los estándares de excelencia sean siempre alcanzados.

Responsabilidades:

Gestionar y supervisar el equipo de ventas de la tienda.

Monitorear y analizar indicadores KPIs comerciales para mejorar el rendimiento.

Administrar el inventario asegurando la disponibilidad de productos.

Asegurar un excelente servicio al cliente en todo momento.

Implementar estrategias para alcanzar los objetivos de ventas.

Coordinar la disposición y presentación de productos en la tienda.

Requerimientos:

Más de 1 año de experiencia como encargado o coadministrador de tienda de moda.

Conocimiento en indicadores KPIs comerciales.

Experiencia en gestión de personal e inventario.

Disponibilidad para trabajar en horario comercial, incluyendo fines de semana.

Asesor comercial – Santa Marta

Empresa: Corona Industrial

Salario: $ 1.463.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Corona busca profesionales comprometidos y con experiencia en asesoría de ventas dentro de grandes superficies y almacenes de cadena.

Responsabilidades:

Manejo de clientes y desarrollo de relaciones comerciales.

Servicio y asesoría al cliente B2B garantizando una experiencia excepcional.

Realización de cotizaciones, seguimiento de pedidos y cierre de ventas exitosas.

Implementación de estrategias de ventas y generación de experiencias positivas para el usuario.

Cumplimiento de metas comerciales establecidas por la empresa.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en asesoría de ventas en grandes superficies, retail y/o almacenes de cadena. También aplica experiencia en ventas de consumo masivo tanto tangibles como intangibles.

Habilidad para implementar estrategias de ventas efectivas.

Capacidad para manejar indicadores de desempeño y resultados.