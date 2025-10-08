Reconocidas empresas abren vacantes de temporada: aplique aquí

Con la llegada de los últimos meses del año, aumenta la demanda de personal en distintos sectores. Las empresas se preparan para la temporada alta y están en búsqueda de talento que apoye sus operaciones en áreas como ventas, logística, atención al cliente, producción y servicios.

Estas vacantes representan una gran oportunidad para quienes buscan ingresos adicionales o desean adquirir experiencia laboral en reconocidas compañías del país. En muchos casos, los contratos temporales pueden convertirse en vinculaciones a largo plazo, dependiendo del desempeño del colaborador y las necesidades de la organización.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. Aquí le presentamos algunas de ellas.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

El empleo temporal les permite no solo ganar dinero extra, sino también adquirir experiencia y la flexibilidad para trabajar en diversos campos. | Foto: 123RF

Cajero temporada – Cali

Empresa: Studio F

Salario: $ 1.550.000

Tipo de contrato: Temporal

Studio F busca personas apasionadas para formar parte de sus tiendas y vivir una experiencia laboral única, con la oportunidad de continuar a término indefinido.

Responsabilidades:

Manejo eficiente de caja registradora.

Atención al cliente en tienda.

Realizar cierres diarios de caja.

Mantenimiento del área de trabajo limpia y organizada.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 meses en manejo de caja certificada.

Habilidades numéricas.

Disponibilidad para trabajar horarios rotativos.

Supernumerario - Temporada fin de año – Medellín

Empresa: NAF NAF

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Temporal

NAF NAF busca supernumerarios(as) con energía, ganas de aprender y mucha actitud para apoyar en sus tiendas en Medellín y el Valle de Aburrá.

Responsabilidades:

Apoyar en el área de bodega, organizando las prendas y asegurando que todo esté listo para que las clientas vivan la mejor experiencia de moda.

Otras funciones que ayuden a que la tienda funcione a la perfección durante la temporada más activa del año.

Requerimientos:

No necesita experiencia, solo muchas ganas de aprender y actitud positiva.

Disponibilidad de tiempo completo, con un día de descanso a la semana.

Auxiliar de bodega temporada – Bogotá D.C.

Empresa: Summar

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Temporal

Summar busca un asistente de bodega comprometido, con experiencia en inventarios y atención al cliente, para garantizar la eficiencia en la operación del almacén.

Responsabilidades:

Realizar inventarios periódicos y precisos.

Surtir y organizar mercancía en la bodega.

Atender a los clientes con cortesía y eficacia.

Colaborar en la logística de entrada y salida de productos.

Mantener el orden y limpieza del área de trabajo.

Requerimientos:

Bachiller Técnico o Tecnólogo en áreas afines.

Experiencia mínima de un año en inventarios y almacenes.

Capacidad para trabajar domingos y festivos.

Habilidades en atención al cliente.

Residencia en o cerca de la zona norte de Bogotá.

Vendedora temporada – Bucaramanga

Empresa: Avemaría

Salario: $ 1.651.000

Tipo de contrato: Temporal

Avemaría busca una persona apasionada por los accesorios y el servicio al cliente, con carisma, energía y actitud positiva, que disfrute hacer sentir especial a cada visitante en el punto de venta.

Responsabilidades:

Brindar atención y asesoría amable y personalizada.

Mantener impecable la exhibición y presentación del punto de venta.

Apoyar inventario y reposición de productos.

Requerimientos:

Mínimo 1 año de experiencia en ventas presenciales.

Excelente presentación personal y gusto por la moda.

Educación: Bachillerato completo.