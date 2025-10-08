Reconocidas empresas abren vacantes de temporada: aplique aquí

Suscribirse

8 de octubre de 2025, 9:31 p. m.
Jovenes trabajo
Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Adobe Stock

Con la llegada de los últimos meses del año, aumenta la demanda de personal en distintos sectores. Las empresas se preparan para la temporada alta y están en búsqueda de talento que apoye sus operaciones en áreas como ventas, logística, atención al cliente, producción y servicios.

Estas vacantes representan una gran oportunidad para quienes buscan ingresos adicionales o desean adquirir experiencia laboral en reconocidas compañías del país. En muchos casos, los contratos temporales pueden convertirse en vinculaciones a largo plazo, dependiendo del desempeño del colaborador y las necesidades de la organización.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. Aquí le presentamos algunas de ellas.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Las transacciones diarias deben estar siempre supervisadas para evitar fraudes internos.
El empleo temporal les permite no solo ganar dinero extra, sino también adquirir experiencia y la flexibilidad para trabajar en diversos campos. | Foto: 123RF

Cajero temporada – Cali

Empresa: Studio F

Salario: $ 1.550.000

Tipo de contrato: Temporal

Studio F busca personas apasionadas para formar parte de sus tiendas y vivir una experiencia laboral única, con la oportunidad de continuar a término indefinido.

Responsabilidades:

  • Manejo eficiente de caja registradora.
  • Atención al cliente en tienda.
  • Realizar cierres diarios de caja.
  • Mantenimiento del área de trabajo limpia y organizada.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 3 meses en manejo de caja certificada.
  • Habilidades numéricas.
  • Disponibilidad para trabajar horarios rotativos.

¡Postúlese aquí!

Supernumerario - Temporada fin de año – Medellín

Empresa: NAF NAF

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Temporal

NAF NAF busca supernumerarios(as) con energía, ganas de aprender y mucha actitud para apoyar en sus tiendas en Medellín y el Valle de Aburrá.

Responsabilidades:

  • Apoyar en el área de bodega, organizando las prendas y asegurando que todo esté listo para que las clientas vivan la mejor experiencia de moda.
  • Otras funciones que ayuden a que la tienda funcione a la perfección durante la temporada más activa del año.

Requerimientos:

  • No necesita experiencia, solo muchas ganas de aprender y actitud positiva.
  • Disponibilidad de tiempo completo, con un día de descanso a la semana.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Empleo formal en Colombia: más de 145 mil vacantes abiertas

Auxiliar de bodega temporada – Bogotá D.C.

Empresa: Summar

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Temporal

Summar busca un asistente de bodega comprometido, con experiencia en inventarios y atención al cliente, para garantizar la eficiencia en la operación del almacén.

Responsabilidades:

  • Realizar inventarios periódicos y precisos.
  • Surtir y organizar mercancía en la bodega.
  • Atender a los clientes con cortesía y eficacia.
  • Colaborar en la logística de entrada y salida de productos.
  • Mantener el orden y limpieza del área de trabajo.

Requerimientos:

  • Bachiller Técnico o Tecnólogo en áreas afines.
  • Experiencia mínima de un año en inventarios y almacenes.
  • Capacidad para trabajar domingos y festivos.
  • Habilidades en atención al cliente.
  • Residencia en o cerca de la zona norte de Bogotá.

¡Postúlese aquí!

Vendedora temporada – Bucaramanga

Empresa: Avemaría

Salario: $ 1.651.000

Tipo de contrato: Temporal

Avemaría busca una persona apasionada por los accesorios y el servicio al cliente, con carisma, energía y actitud positiva, que disfrute hacer sentir especial a cada visitante en el punto de venta.

Responsabilidades:

  • Brindar atención y asesoría amable y personalizada.
  • Mantener impecable la exhibición y presentación del punto de venta.
  • Apoyar inventario y reposición de productos.

Requerimientos:

  • Mínimo 1 año de experiencia en ventas presenciales.
  • Excelente presentación personal y gusto por la moda.
  • Educación: Bachillerato completo.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Noticias Destacadas

