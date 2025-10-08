EMPLEO
Reconocidas empresas abren vacantes de temporada: aplique aquí
¡No deje pasar esta oportunidad!
Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Con la llegada de los últimos meses del año, aumenta la demanda de personal en distintos sectores. Las empresas se preparan para la temporada alta y están en búsqueda de talento que apoye sus operaciones en áreas como ventas, logística, atención al cliente, producción y servicios.
Estas vacantes representan una gran oportunidad para quienes buscan ingresos adicionales o desean adquirir experiencia laboral en reconocidas compañías del país. En muchos casos, los contratos temporales pueden convertirse en vinculaciones a largo plazo, dependiendo del desempeño del colaborador y las necesidades de la organización.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. Aquí le presentamos algunas de ellas.
Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.
Cajero temporada – Cali
Empresa: Studio F
Salario: $ 1.550.000
Tipo de contrato: Temporal
Studio F busca personas apasionadas para formar parte de sus tiendas y vivir una experiencia laboral única, con la oportunidad de continuar a término indefinido.
Responsabilidades:
- Manejo eficiente de caja registradora.
- Atención al cliente en tienda.
- Realizar cierres diarios de caja.
- Mantenimiento del área de trabajo limpia y organizada.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 3 meses en manejo de caja certificada.
- Habilidades numéricas.
- Disponibilidad para trabajar horarios rotativos.
Supernumerario - Temporada fin de año – Medellín
Empresa: NAF NAF
Salario: $ 1.423.500
Tipo de contrato: Temporal
NAF NAF busca supernumerarios(as) con energía, ganas de aprender y mucha actitud para apoyar en sus tiendas en Medellín y el Valle de Aburrá.
Responsabilidades:
- Apoyar en el área de bodega, organizando las prendas y asegurando que todo esté listo para que las clientas vivan la mejor experiencia de moda.
- Otras funciones que ayuden a que la tienda funcione a la perfección durante la temporada más activa del año.
Requerimientos:
- No necesita experiencia, solo muchas ganas de aprender y actitud positiva.
- Disponibilidad de tiempo completo, con un día de descanso a la semana.
Auxiliar de bodega temporada – Bogotá D.C.
Empresa: Summar
Salario: $ 1.423.500
Tipo de contrato: Temporal
Summar busca un asistente de bodega comprometido, con experiencia en inventarios y atención al cliente, para garantizar la eficiencia en la operación del almacén.
Responsabilidades:
- Realizar inventarios periódicos y precisos.
- Surtir y organizar mercancía en la bodega.
- Atender a los clientes con cortesía y eficacia.
- Colaborar en la logística de entrada y salida de productos.
- Mantener el orden y limpieza del área de trabajo.
Requerimientos:
- Bachiller Técnico o Tecnólogo en áreas afines.
- Experiencia mínima de un año en inventarios y almacenes.
- Capacidad para trabajar domingos y festivos.
- Habilidades en atención al cliente.
- Residencia en o cerca de la zona norte de Bogotá.
Vendedora temporada – Bucaramanga
Empresa: Avemaría
Salario: $ 1.651.000
Tipo de contrato: Temporal
Avemaría busca una persona apasionada por los accesorios y el servicio al cliente, con carisma, energía y actitud positiva, que disfrute hacer sentir especial a cada visitante en el punto de venta.
Responsabilidades:
- Brindar atención y asesoría amable y personalizada.
- Mantener impecable la exhibición y presentación del punto de venta.
- Apoyar inventario y reposición de productos.
Requerimientos:
- Mínimo 1 año de experiencia en ventas presenciales.
- Excelente presentación personal y gusto por la moda.
- Educación: Bachillerato completo.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.