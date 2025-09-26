Reconocidas empresas abren vacantes para temporada alta: aplique aquí

En varias ciudades del país, reconocidas compañías están en la búsqueda de personal para cubrir cargos temporales en áreas como logística, comercio, atención al cliente, ventas y más. Estas vacantes, además de generar estabilidad durante la temporada, pueden convertirse en una gran oportunidad para quienes buscan un empleo formal, ingresos adicionales o incluso su primera experiencia laboral. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Getty Images

Cajero temporada – Bogotá D.C.

Empresa: Studio F

Salario: $ 1.550.000

Tipo de contrato: Temporal

¿Le apasiona el mundo del retail y cuenta con experiencia como cajero? ¡Esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Supervisar el funcionamiento general.

Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.

Manejar todos los medios de pago, incluidos bonos.

Requerimientos:

3 meses de experiencia como cajero

Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.

Experiencia en manejo de caja sistematizada.

Asesora comercial – Cali

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Temporal

Como consultora de ventas por temporada, será la cara de la marca, asegurando que cada cliente viva una experiencia de compra excepcional.

Responsabilidades:

Prospectar clientes y diseñar propuestas a medida.

Brindar seguimiento en la instalación y servicio postventa.

Garantizar la fidelización de los clientes.

Cumplir con la cuota de ventas.

Atender a los clientes bajo los estándares de la marca.

Solucionar dudas respecto al producto y manejar objeciones.

Apoyar en la caja cuando sea necesario.

Cumplir con los indicadores KPIs de la tienda.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Curso de Servicio al Cliente y Mercadeo.

Mínimo 1 año de experiencia en ventas o atención al cliente.

Conocimiento en el manejo de sistemas POS.

Habilidad en Microsoft Excel, Word y PowerPoint.

Auxiliar de bodega – Bogotá D.C.

Empresa: Summar

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Temporal

Únase al equipo como auxiliar de almacén en una empresa líder en la venta y distribución de artículos de decoración y para el hogar.

Responsabilidades:

Realizar inventarios periódicos y precisos.

Surtir y organizar mercancía en la bodega.

Atender a los clientes con cortesía y eficacia.

Colaborar en la logística de entrada y salida de productos.

Mantener el orden y limpieza del área de trabajo.

Requerimientos:

Bachiller Técnico o Tecnólogo en áreas afines.

Experiencia mínima de un año en inventarios y almacenes.

Capacidad para trabajar domingos y festivos.

Habilidades en atención al cliente.

Residencia en o cerca de la zona norte de Bogotá.

Auxiliar de bodega – Armenia

Empresa: Alkomprar

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este cargo temporal le permitirá formar parte de un equipo comprometido con la eficiencia logística en el punto de venta, asegurando que los clientes reciban el mejor servicio durante la temporada más dinámica del año.

Responsabilidades:

Gestionar el inventario de la bodega del punto de venta.

Apoyar en el recibido y despacho de mercancía.

Colaborar con el equipo de logística para asegurar un flujo eficiente de productos.

Mantener el orden y limpieza en la bodega.

Utilizar sistemas como SAP para el control de inventarios.

Requerimientos:

Técnico en logística o áreas administrativas.

Experiencia previa en inventarios logística, recibido y despacho de mercancía.

Conocimiento en el uso de SAP o programas similares.

Disponibilidad para trabajar en horario de centro comercial, incluyendo domingos y festivos.