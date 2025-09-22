Reconocidas empresas abren vacantes para temporada, postúlese aquí

La temporada alta trae consigo un aumento en la demanda de personal en sectores como comercio, logística, atención al cliente y servicios. Esto abre una oportunidad clave para quienes buscan ingresos adicionales, adquirir experiencia laboral o vincularse a un empleo formal en compañías reconocidas que fortalecen sus equipos en esta época del año. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Los trabajos temporales ofrecen beneficios como adquirir experiencia rápidamente. | Foto: Getty Images

Supernumerario - Temporada fin de año – Medellín

Empresa: NAF NAF

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Temporal

NAF NAF busca Supernumerarios(as) con energía, ganas de aprender y mucha actitud para apoyar en sus tiendas en Medellín y el Valle de Aburrá.

Responsabilidades:

Apoyar en el área de bodega, organizando las prendas y asegurando que todo esté listo para que las clientas vivan la mejor experiencia de moda.

Otras funciones que ayuden a que la tienda funcione a la perfección durante la temporada más activa del año.

Requerimientos:

No necesita experiencia, solo muchas ganas de aprender y actitud positiva.

Disponibilidad de tiempo completo, con un día de descanso a la semana.

Vendedor temporada navidad 8 horas – Bogotá D.C.

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Temporal

Como asesor comercial, guiará a los clientes en sus proyectos, ofreciendo asesoría completa sobre productos y servicios.

Responsabilidades:

Proporcionar asesoría completa sobre productos y servicios a los clientes.

Manejar adecuadamente los diferentes canales de venta disponibles.

Mantener una presentación impecable de las áreas a cargo.

Fidelizar a los clientes a través de una experiencia de compra memorable.

Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas establecidos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Habilidad para usar herramientas digitales.

Excelentes habilidades de comunicación.

Actitud proactiva y orientada al cliente.

Auxiliar de bodega temporada – Bogotá D.C.

Empresa: Summar

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Temporal

Summar busca un asistente de bodega comprometido, con experiencia en inventarios y atención al cliente, para garantizar la eficiencia en la operación del almacén.

Responsabilidades:

Realizar inventarios periódicos y precisos.

Surtir y organizar mercancía en la bodega.

Atender a los clientes con cortesía y eficacia.

Colaborar en la logística de entrada y salida de productos.

Mantener el orden y limpieza del área de trabajo.

Requerimientos:

Bachiller Técnico o Tecnólogo en áreas afines.

Experiencia mínima de un año en inventarios y almacenes.

Capacidad para trabajar domingos y festivos.

Habilidades en atención al cliente.

Residencia en o cerca de la zona norte de Bogotá.

Cajero temporada – Cali

Empresa: Studio F

Salario: $ 1.550.000

Tipo de contrato: Temporal

Studio F busca personas apasionadas para formar parte de sus tiendas y vivir una experiencia laboral única, con la oportunidad de continuar a término indefinido.

Responsabilidades:

Manejo eficiente de caja registradora.

Atención al cliente en tienda.

Realizar cierres diarios de caja.

Mantenimiento del área de trabajo limpia y organizada.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 meses en manejo de caja certificada.

Habilidades numéricas.

Disponibilidad para trabajar horarios rotativos.