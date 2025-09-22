Suscribirse

Reconocidas empresas abren vacantes para temporada, postúlese aquí

Gran convocatoria laboral abierta.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

22 de septiembre de 2025, 1:32 p. m.
Conseguir el primer empleo es un reto, especialmente sin experiencia previa.
No deje pasar esta oportunidad laboral. | Foto: Getty Images

La temporada alta trae consigo un aumento en la demanda de personal en sectores como comercio, logística, atención al cliente y servicios. Esto abre una oportunidad clave para quienes buscan ingresos adicionales, adquirir experiencia laboral o vincularse a un empleo formal en compañías reconocidas que fortalecen sus equipos en esta época del año. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Los trabajos temporales ofrecen beneficios como adquirir experiencia rápidamente. | Foto: Getty Images

Supernumerario - Temporada fin de año – Medellín

Empresa: NAF NAF

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Temporal

NAF NAF busca Supernumerarios(as) con energía, ganas de aprender y mucha actitud para apoyar en sus tiendas en Medellín y el Valle de Aburrá.

Responsabilidades:

  • Apoyar en el área de bodega, organizando las prendas y asegurando que todo esté listo para que las clientas vivan la mejor experiencia de moda.
  • Otras funciones que ayuden a que la tienda funcione a la perfección durante la temporada más activa del año.

Requerimientos:

  • No necesita experiencia, solo muchas ganas de aprender y actitud positiva.
  • Disponibilidad de tiempo completo, con un día de descanso a la semana.

¡Postúlese aquí!

Vendedor temporada navidad 8 horas – Bogotá D.C.

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Temporal

Como asesor comercial, guiará a los clientes en sus proyectos, ofreciendo asesoría completa sobre productos y servicios.

Responsabilidades:

  • Proporcionar asesoría completa sobre productos y servicios a los clientes.
  • Manejar adecuadamente los diferentes canales de venta disponibles.
  • Mantener una presentación impecable de las áreas a cargo.
  • Fidelizar a los clientes a través de una experiencia de compra memorable.
  • Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas establecidos.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia previa en ventas o atención al cliente.
  • Habilidad para usar herramientas digitales.
  • Excelentes habilidades de comunicación.
  • Actitud proactiva y orientada al cliente.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Trabajo para temporada: reconocidas empresas abren vacantes en Bogotá

Auxiliar de bodega temporada – Bogotá D.C.

Empresa: Summar

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Temporal

Summar busca un asistente de bodega comprometido, con experiencia en inventarios y atención al cliente, para garantizar la eficiencia en la operación del almacén.

Responsabilidades:

  • Realizar inventarios periódicos y precisos.
  • Surtir y organizar mercancía en la bodega.
  • Atender a los clientes con cortesía y eficacia.
  • Colaborar en la logística de entrada y salida de productos.
  • Mantener el orden y limpieza del área de trabajo.

Requerimientos:

  • Bachiller Técnico o Tecnólogo en áreas afines.
  • Experiencia mínima de un año en inventarios y almacenes.
  • Capacidad para trabajar domingos y festivos.
  • Habilidades en atención al cliente.
  • Residencia en o cerca de la zona norte de Bogotá.

¡Postúlese aquí!

Cajero temporada – Cali

Empresa: Studio F

Salario: $ 1.550.000

Tipo de contrato: Temporal

Studio F busca personas apasionadas para formar parte de sus tiendas y vivir una experiencia laboral única, con la oportunidad de continuar a término indefinido.

Responsabilidades:

  • Manejo eficiente de caja registradora.
  • Atención al cliente en tienda.
  • Realizar cierres diarios de caja.
  • Mantenimiento del área de trabajo limpia y organizada.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 3 meses en manejo de caja certificada.
  • Habilidades numéricas.
  • Disponibilidad para trabajar horarios rotativos.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

