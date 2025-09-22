EMPLEO
Reconocidas empresas abren vacantes para temporada, postúlese aquí
Gran convocatoria laboral abierta.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
La temporada alta trae consigo un aumento en la demanda de personal en sectores como comercio, logística, atención al cliente y servicios. Esto abre una oportunidad clave para quienes buscan ingresos adicionales, adquirir experiencia laboral o vincularse a un empleo formal en compañías reconocidas que fortalecen sus equipos en esta época del año. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Supernumerario - Temporada fin de año – Medellín
Empresa: NAF NAF
Salario: $ 1.423.500
Tipo de contrato: Temporal
NAF NAF busca Supernumerarios(as) con energía, ganas de aprender y mucha actitud para apoyar en sus tiendas en Medellín y el Valle de Aburrá.
Responsabilidades:
- Apoyar en el área de bodega, organizando las prendas y asegurando que todo esté listo para que las clientas vivan la mejor experiencia de moda.
- Otras funciones que ayuden a que la tienda funcione a la perfección durante la temporada más activa del año.
Requerimientos:
- No necesita experiencia, solo muchas ganas de aprender y actitud positiva.
- Disponibilidad de tiempo completo, con un día de descanso a la semana.
Vendedor temporada navidad 8 horas – Bogotá D.C.
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Temporal
Como asesor comercial, guiará a los clientes en sus proyectos, ofreciendo asesoría completa sobre productos y servicios.
Responsabilidades:
- Proporcionar asesoría completa sobre productos y servicios a los clientes.
- Manejar adecuadamente los diferentes canales de venta disponibles.
- Mantener una presentación impecable de las áreas a cargo.
- Fidelizar a los clientes a través de una experiencia de compra memorable.
- Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas establecidos.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia previa en ventas o atención al cliente.
- Habilidad para usar herramientas digitales.
- Excelentes habilidades de comunicación.
- Actitud proactiva y orientada al cliente.
Auxiliar de bodega temporada – Bogotá D.C.
Empresa: Summar
Salario: $ 1.423.500
Tipo de contrato: Temporal
Summar busca un asistente de bodega comprometido, con experiencia en inventarios y atención al cliente, para garantizar la eficiencia en la operación del almacén.
Responsabilidades:
- Realizar inventarios periódicos y precisos.
- Surtir y organizar mercancía en la bodega.
- Atender a los clientes con cortesía y eficacia.
- Colaborar en la logística de entrada y salida de productos.
- Mantener el orden y limpieza del área de trabajo.
Requerimientos:
- Bachiller Técnico o Tecnólogo en áreas afines.
- Experiencia mínima de un año en inventarios y almacenes.
- Capacidad para trabajar domingos y festivos.
- Habilidades en atención al cliente.
- Residencia en o cerca de la zona norte de Bogotá.
Cajero temporada – Cali
Empresa: Studio F
Salario: $ 1.550.000
Tipo de contrato: Temporal
Studio F busca personas apasionadas para formar parte de sus tiendas y vivir una experiencia laboral única, con la oportunidad de continuar a término indefinido.
Responsabilidades:
- Manejo eficiente de caja registradora.
- Atención al cliente en tienda.
- Realizar cierres diarios de caja.
- Mantenimiento del área de trabajo limpia y organizada.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 3 meses en manejo de caja certificada.
- Habilidades numéricas.
- Disponibilidad para trabajar horarios rotativos.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.