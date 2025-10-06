Reconocidas empresas buscan practicantes: postúlese aquí

Las prácticas profesionales se han convertido en una puerta de entrada clave para adquirir experiencia, fortalecer habilidades y construir una red de contactos que impulse el crecimiento profesional.

De esta manera, en la actualidad reconocidas compañías de sectores como tecnología, finanzas, mercadeo, ingeniería, salud y administración están en búsqueda de estudiantes para vincularlos a sus equipos. Estas oportunidades se encuentran disponibles en diferentes ciudades del país y ofrecen la posibilidad de aprender de la mano de expertos en cada área.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas para practicantes. Si desea conocer todas las ofertas activas, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil profesional y aplicar sin costo a la oportunidad que más se ajuste a sus intereses.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Stock / Magneto

Practicante profesional en gestión humana – Medellín

Empresa: Leonisa

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Como practicante en gestión humana, trabajará estrechamente con líderes y miembros del equipo para recolectar información vital que ayude a identificar mejoras en la estructura organizacional. Además, tendrá la oportunidad de contribuir al área de atracción y desarrollo, participando en posibles automatizaciones de proceso.

Responsabilidades:

Revisión y ajustes al formato actual de los descriptivos de cargos.

Identificación de cargos pendientes por descripción o actualización.

Realización de entrevistas con líderes y miembros de equipo.

Levantamiento de los descriptivos de cargos.

Identificación de necesidades de ajuste en cargos o estructura organizacional.

Apoyo al área de atracción y desarrollo en automatizaciones de procedimientos.

Requerimientos:

Ser estudiante de últimos semestres de Ingeniería Administrativa, Ingeniería de Producción, Ingeniera Industrial, Administración de empresas o carreras afines.

Habilidades en comunicación verbal y escrita.

Capacidad para trabajar en equipo y de manera autónoma.

Interés por aprender y aportar en la mejora organizacional.

Aprendiz administrativo – Bogotá D.C.

Empresa: Coca-Cola FEMSA

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

En Coca-Cola FEMSA buscan un aprendiz comprometido, proactivo y con interés en fortalecer su formación en el área administrativa.

Responsabilidades:

Gestionar y actualizar bases de datos y matrices en Excel (ingresos, inspecciones, registros)

Administrar pedidos en Ariba y apoyar en la recepción de compras

Apoyar la entrega de EPPS a colaboradores, contratistas y terceros

Gestionar correos y brindar soporte, respaldar procesos administrativos claves del área.

Requerimientos:

Ser estudiante Sena en programa técnico o tecnólogo en áreas administrativas, de seguridad industrial y/o afines

Contar con el aval del Sena y encontrarse en etapa productiva.

No haber tenido un contrato de aprendizaje anteriormente.

Practicante ambiental – Cajicá

Empresa: Pomar

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Si es estudiante de programas tecnológicos o profesionales en carreras relacionadas con el medio ambiente, esta es su oportunidad ideal para poner en práctica sus conocimientos mientras contribuye al cuidado del planeta.

Responsabilidades:

Apoyar en la implementación de proyectos ambientales en la planta.

Recolectar y analizar datos ambientales para informes.

Colaborar con el equipo en iniciativas de sostenibilidad.

Participar en la monitorización de indicadores ambientales.

Contribuir al cumplimiento de normativas ambientales.

Requerimientos:

Ser estudiante activo de programas tecnológicos o profesionales en carreras ambientales.

Disponibilidad para realizar prácticas en la planta ubicada en Cajicá.

Interés demostrado en el desarrollo sostenible.

Habilidad para trabajar en equipo.

Compromiso con la protección del medio ambiente.

Practicante profesional en seguridad de sistemas – Medellín

Empresa: Leonisa

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Leonisa busca un estudiante apasionado por la ciberseguridad que desee aprender y crecer en un entorno real.

Responsabilidades:

Gestión y revisión de vulnerabilidades.

Revisión de alertas de seguridad de nivel 1.

Creación de material educativo para seguridad.

Investigación de buenas prácticas de seguridad.

Lectura de plataformas como Axur y firewall.

Participación en devsecops.

Manejo del ciclo de vida de cuentas.

Requerimientos:

Estudiante activo de últimos semestres en Ingeniería de Sistemas, Telecomunicaciones o afines.

Interés por la ciberseguridad y tecnologías de la información.

Manejo de herramientas ofimáticas: Excel PowerPoint Word.

Capacidad para documentar procesos de forma clara.

Conocimientos básicos en redes y sistemas operativos (deseable).

Inglés técnico o básico (A2-B1).

Capacidad de análisis y resolución de problemas.