EMPLEO
Reconocidas empresas buscan practicantes: postúlese aquí
El talento joven sigue siendo clave para las empresas en Colombia.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Las prácticas profesionales se han convertido en una puerta de entrada clave para adquirir experiencia, fortalecer habilidades y construir una red de contactos que impulse el crecimiento profesional.
De esta manera, en la actualidad reconocidas compañías de sectores como tecnología, finanzas, mercadeo, ingeniería, salud y administración están en búsqueda de estudiantes para vincularlos a sus equipos. Estas oportunidades se encuentran disponibles en diferentes ciudades del país y ofrecen la posibilidad de aprender de la mano de expertos en cada área.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas para practicantes. Si desea conocer todas las ofertas activas, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil profesional y aplicar sin costo a la oportunidad que más se ajuste a sus intereses.
Practicante profesional en gestión humana – Medellín
Empresa: Leonisa
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje
Como practicante en gestión humana, trabajará estrechamente con líderes y miembros del equipo para recolectar información vital que ayude a identificar mejoras en la estructura organizacional. Además, tendrá la oportunidad de contribuir al área de atracción y desarrollo, participando en posibles automatizaciones de proceso.
Responsabilidades:
- Revisión y ajustes al formato actual de los descriptivos de cargos.
- Identificación de cargos pendientes por descripción o actualización.
- Realización de entrevistas con líderes y miembros de equipo.
- Levantamiento de los descriptivos de cargos.
- Identificación de necesidades de ajuste en cargos o estructura organizacional.
- Apoyo al área de atracción y desarrollo en automatizaciones de procedimientos.
Requerimientos:
- Ser estudiante de últimos semestres de Ingeniería Administrativa, Ingeniería de Producción, Ingeniera Industrial, Administración de empresas o carreras afines.
- Habilidades en comunicación verbal y escrita.
- Capacidad para trabajar en equipo y de manera autónoma.
- Interés por aprender y aportar en la mejora organizacional.
Aprendiz administrativo – Bogotá D.C.
Empresa: Coca-Cola FEMSA
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje
En Coca-Cola FEMSA buscan un aprendiz comprometido, proactivo y con interés en fortalecer su formación en el área administrativa.
Responsabilidades:
- Gestionar y actualizar bases de datos y matrices en Excel (ingresos, inspecciones, registros)
- Administrar pedidos en Ariba y apoyar en la recepción de compras
- Apoyar la entrega de EPPS a colaboradores, contratistas y terceros
- Gestionar correos y brindar soporte, respaldar procesos administrativos claves del área.
Requerimientos:
- Ser estudiante Sena en programa técnico o tecnólogo en áreas administrativas, de seguridad industrial y/o afines
- Contar con el aval del Sena y encontrarse en etapa productiva.
- No haber tenido un contrato de aprendizaje anteriormente.
Practicante ambiental – Cajicá
Empresa: Pomar
Salario: $ 1.423.500
Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje
Si es estudiante de programas tecnológicos o profesionales en carreras relacionadas con el medio ambiente, esta es su oportunidad ideal para poner en práctica sus conocimientos mientras contribuye al cuidado del planeta.
Responsabilidades:
- Apoyar en la implementación de proyectos ambientales en la planta.
- Recolectar y analizar datos ambientales para informes.
- Colaborar con el equipo en iniciativas de sostenibilidad.
- Participar en la monitorización de indicadores ambientales.
- Contribuir al cumplimiento de normativas ambientales.
Requerimientos:
- Ser estudiante activo de programas tecnológicos o profesionales en carreras ambientales.
- Disponibilidad para realizar prácticas en la planta ubicada en Cajicá.
- Interés demostrado en el desarrollo sostenible.
- Habilidad para trabajar en equipo.
- Compromiso con la protección del medio ambiente.
Practicante profesional en seguridad de sistemas – Medellín
Empresa: Leonisa
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje
Leonisa busca un estudiante apasionado por la ciberseguridad que desee aprender y crecer en un entorno real.
Responsabilidades:
- Gestión y revisión de vulnerabilidades.
- Revisión de alertas de seguridad de nivel 1.
- Creación de material educativo para seguridad.
- Investigación de buenas prácticas de seguridad.
- Lectura de plataformas como Axur y firewall.
- Participación en devsecops.
- Manejo del ciclo de vida de cuentas.
Requerimientos:
- Estudiante activo de últimos semestres en Ingeniería de Sistemas, Telecomunicaciones o afines.
- Interés por la ciberseguridad y tecnologías de la información.
- Manejo de herramientas ofimáticas: Excel PowerPoint Word.
- Capacidad para documentar procesos de forma clara.
- Conocimientos básicos en redes y sistemas operativos (deseable).
- Inglés técnico o básico (A2-B1).
- Capacidad de análisis y resolución de problemas.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.