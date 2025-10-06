Suscribirse

EMPLEO

Reconocidas empresas buscan practicantes: postúlese aquí

El talento joven sigue siendo clave para las empresas en Colombia.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

6 de octubre de 2025, 8:20 p. m.
La Organización Mundial del Trabajo señala que la resiliencia de las tasas de crecimiento económico y el fuerte repunte de la demanda de mano de obra han beneficiado a los jóvenes.
Postulaciones abiertas sin costo | Foto: Getty Images/iStockphoto

Las prácticas profesionales se han convertido en una puerta de entrada clave para adquirir experiencia, fortalecer habilidades y construir una red de contactos que impulse el crecimiento profesional.

De esta manera, en la actualidad reconocidas compañías de sectores como tecnología, finanzas, mercadeo, ingeniería, salud y administración están en búsqueda de estudiantes para vincularlos a sus equipos. Estas oportunidades se encuentran disponibles en diferentes ciudades del país y ofrecen la posibilidad de aprender de la mano de expertos en cada área.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas para practicantes. Si desea conocer todas las ofertas activas, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil profesional y aplicar sin costo a la oportunidad que más se ajuste a sus intereses.

En Bogotá, se abren nuevas oportunidades para jóvenes profesionales en busca de experiencia práctica.
Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Stock / Magneto

Practicante profesional en gestión humana – Medellín

Empresa: Leonisa

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Como practicante en gestión humana, trabajará estrechamente con líderes y miembros del equipo para recolectar información vital que ayude a identificar mejoras en la estructura organizacional. Además, tendrá la oportunidad de contribuir al área de atracción y desarrollo, participando en posibles automatizaciones de proceso.

Responsabilidades:

  • Revisión y ajustes al formato actual de los descriptivos de cargos.
  • Identificación de cargos pendientes por descripción o actualización.
  • Realización de entrevistas con líderes y miembros de equipo.
  • Levantamiento de los descriptivos de cargos.
  • Identificación de necesidades de ajuste en cargos o estructura organizacional.
  • Apoyo al área de atracción y desarrollo en automatizaciones de procedimientos.

Requerimientos:

  • Ser estudiante de últimos semestres de Ingeniería Administrativa, Ingeniería de Producción, Ingeniera Industrial, Administración de empresas o carreras afines.
  • Habilidades en comunicación verbal y escrita.
  • Capacidad para trabajar en equipo y de manera autónoma.
  • Interés por aprender y aportar en la mejora organizacional.

¡Aplique aquí!

Aprendiz administrativo – Bogotá D.C.

Empresa: Coca-Cola FEMSA

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

En Coca-Cola FEMSA buscan un aprendiz comprometido, proactivo y con interés en fortalecer su formación en el área administrativa.

Responsabilidades:

  • Gestionar y actualizar bases de datos y matrices en Excel (ingresos, inspecciones, registros)
  • Administrar pedidos en Ariba y apoyar en la recepción de compras
  • Apoyar la entrega de EPPS a colaboradores, contratistas y terceros
  • Gestionar correos y brindar soporte, respaldar procesos administrativos claves del área.

Requerimientos:

  • Ser estudiante Sena en programa técnico o tecnólogo en áreas administrativas, de seguridad industrial y/o afines
  • Contar con el aval del Sena y encontrarse en etapa productiva.
  • No haber tenido un contrato de aprendizaje anteriormente.

¡Aplique aquí!

Contexto: Empleo en Colombia: más de 140 mil vacantes activas esta semana

Practicante ambiental – Cajicá

Empresa: Pomar

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Si es estudiante de programas tecnológicos o profesionales en carreras relacionadas con el medio ambiente, esta es su oportunidad ideal para poner en práctica sus conocimientos mientras contribuye al cuidado del planeta.

Responsabilidades:

  • Apoyar en la implementación de proyectos ambientales en la planta.
  • Recolectar y analizar datos ambientales para informes.
  • Colaborar con el equipo en iniciativas de sostenibilidad.
  • Participar en la monitorización de indicadores ambientales.
  • Contribuir al cumplimiento de normativas ambientales.

Requerimientos:

  • Ser estudiante activo de programas tecnológicos o profesionales en carreras ambientales.
  • Disponibilidad para realizar prácticas en la planta ubicada en Cajicá.
  • Interés demostrado en el desarrollo sostenible.
  • Habilidad para trabajar en equipo.
  • Compromiso con la protección del medio ambiente.

¡Aplique aquí!

Practicante profesional en seguridad de sistemas – Medellín

Empresa: Leonisa

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Contrato de aprendizaje

Leonisa busca un estudiante apasionado por la ciberseguridad que desee aprender y crecer en un entorno real.

Responsabilidades:

  • Gestión y revisión de vulnerabilidades.
  • Revisión de alertas de seguridad de nivel 1.
  • Creación de material educativo para seguridad.
  • Investigación de buenas prácticas de seguridad.
  • Lectura de plataformas como Axur y firewall.
  • Participación en devsecops.
  • Manejo del ciclo de vida de cuentas.

Requerimientos:

  • Estudiante activo de últimos semestres en Ingeniería de Sistemas, Telecomunicaciones o afines.
  • Interés por la ciberseguridad y tecnologías de la información.
  • Manejo de herramientas ofimáticas: Excel PowerPoint Word.
  • Capacidad para documentar procesos de forma clara.
  • Conocimientos básicos en redes y sistemas operativos (deseable).
  • Inglés técnico o básico (A2-B1).
  • Capacidad de análisis y resolución de problemas.

¡Aplique aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La amenaza de Diosdado Cabello escrita en una gorra: generó polémica por respaldo a régimen de Maduro

2. ‘Pibe’ Valderrama se dejó de rodeos con la Selección Colombia: aviso a Lorenzo, James y los demás

3. Duras críticas contra Agmeth Escaf por el proyecto de ley de la arepa de huevo. Esto pasó

4. Daniela Álvarez confesó cómo logró salir adelante y ser parte de las grandes pasarelas: “Hacer ese cambio”

5. Trump asegura que la paz en Gaza está cerca y revela avances clave con Hamás

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PracticantesOportunidad laboralOfertas de empleovacantes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.