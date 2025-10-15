EMPLEO
Recurso Humano Positivo abre vacantes en Bogotá y Medellín: postúlese aquí
El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Con más de 20 años de experiencia, Recurso Humano Positivo se destaca por su compromiso con la gestión del talento y la creación de entornos laborales saludables. La compañía promueve la calidad de vida en el trabajo a través de estrategias que fortalecen el bienestar y el desarrollo integral de las personas, ayudándolas a alcanzar su mejor versión.
Actualmente, la empresa está en búsqueda de nuevos perfiles para apoyar los procesos de selección de sus clientes en diferentes sectores, ofreciendo oportunidades para técnicos, tecnólogos y profesionales en Bogotá y Medellín. Aquí le presentamos algunas de las vacantes disponibles.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
Tenga en cuenta que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.
Key account manager - Equipos médicos – Bogotá D.C.
Salario: 5.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Le apasionan las ventas B2B y liderar cuentas estratégicas en el sector salud? Se necesita un Key Account Manager (KAM) con experiencia en la venta de equipos médicos para radiografías e imágenes diagnósticas.
Responsabilidades:
- Abrir nuevos negocios en el sector salud.
- Desarrollar planes de venta alineados con los objetivos de la compañía.
- Liderar cuentas clave y cerrar ventas consultivas de alto impacto.
- Gestionar y fidelizar la cartera de clientes.
- Asegurar el cumplimiento de metas y márgenes definidos.
Requerimientos:
- Formación en Mercadeo, Administración o carreras afines.
- Mínimo 4 años de experiencia en ventas en el sector salud, especialmente en equipos médicos.
- Experiencia en ventas B2B y gestión de cuentas estratégicas.
- Capacidad para desarrollar y ejecutar planes de venta.
- Habilidades de negociación y comunicación efectiva.
Ejecutivo de cuenta – Medellín
Salario: 3.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Le apasionan las ventas, la búsqueda de oportunidades comerciales y sueña con crecer en una empresa en expansión internacional? ¡Esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Apertura de nuevos mercados en América Latina.
- Prospectar clientes utilizando motores de búsqueda y llamadas estratégicas.
- Manejo y actualización de bases de datos de clientes.
- Colaborar en la elaboración de estrategias comerciales.
- Participar en reuniones de ventas y reportar resultados al equipo.
Requerimientos:
- Profesional en áreas comerciales, negocios o administración.
- Mínimo 2 años de experiencia en prospección, apertura de nuevos mercados
- Manejo intermedio o avanzado de Excel.
- Habilidad en el uso de motores de búsqueda para identificar oportunidades comerciales.
- Capacidad para comunicarse con carisma y enfoque en resultados.
Director creativo – Medellín
Salario: 5.000.000 a 6.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es un responsable de diseño creativo interesado en dejar su huella en campañas 360, activaciones de marca y más, ¡este es el lugar para usted!
Responsabilidades:
- Liderar el equipo creativo compuesto por diseñadores y ejecutivos de cuenta.
- Desarrollar conceptos creativos para campañas 360 y activaciones de marca.
- Coordinar y supervisar todas las etapas del proceso creativo.
- Asegurar la satisfacción del cliente con entregas efectivas.
- Participar en retroalimentación diaria con socios y directores.
- Gestionar recursos y herramientas creativas.
- Supervisar el cumplimiento de KPI clave del área.
- Colaborar con otras áreas para propuestas integrales al cliente.
- Apoyar la formación del equipo en conocimientos y prácticas BTL.
Requerimientos:
- Mucho conocimiento en marca y BTL.
- Experiencia dirigiendo equipos creativos.
- Dominio de inteligencia Artificial y trademarketing.
- Especialización o Maestría en áreas relacionadas.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.