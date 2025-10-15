Recurso Humano Positivo abre vacantes en Bogotá y Medellín: postúlese aquí

Con más de 20 años de experiencia, Recurso Humano Positivo se destaca por su compromiso con la gestión del talento y la creación de entornos laborales saludables. La compañía promueve la calidad de vida en el trabajo a través de estrategias que fortalecen el bienestar y el desarrollo integral de las personas, ayudándolas a alcanzar su mejor versión.

Actualmente, la empresa está en búsqueda de nuevos perfiles para apoyar los procesos de selección de sus clientes en diferentes sectores, ofreciendo oportunidades para técnicos, tecnólogos y profesionales en Bogotá y Medellín. Aquí le presentamos algunas de las vacantes disponibles.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Tenga en cuenta que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Key account manager - Equipos médicos – Bogotá D.C.

Salario: 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasionan las ventas B2B y liderar cuentas estratégicas en el sector salud? Se necesita un Key Account Manager (KAM) con experiencia en la venta de equipos médicos para radiografías e imágenes diagnósticas.

Responsabilidades:

Abrir nuevos negocios en el sector salud.

Desarrollar planes de venta alineados con los objetivos de la compañía.

Liderar cuentas clave y cerrar ventas consultivas de alto impacto.

Gestionar y fidelizar la cartera de clientes.

Asegurar el cumplimiento de metas y márgenes definidos.

Requerimientos:

Formación en Mercadeo, Administración o carreras afines.

Mínimo 4 años de experiencia en ventas en el sector salud, especialmente en equipos médicos.

Experiencia en ventas B2B y gestión de cuentas estratégicas.

Capacidad para desarrollar y ejecutar planes de venta.

Habilidades de negociación y comunicación efectiva.

Ejecutivo de cuenta – Medellín

Salario: 3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasionan las ventas, la búsqueda de oportunidades comerciales y sueña con crecer en una empresa en expansión internacional? ¡Esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Apertura de nuevos mercados en América Latina.

Prospectar clientes utilizando motores de búsqueda y llamadas estratégicas.

Manejo y actualización de bases de datos de clientes.

Colaborar en la elaboración de estrategias comerciales.

Participar en reuniones de ventas y reportar resultados al equipo.

Requerimientos:

Profesional en áreas comerciales, negocios o administración.

Mínimo 2 años de experiencia en prospección, apertura de nuevos mercados

Manejo intermedio o avanzado de Excel.

Habilidad en el uso de motores de búsqueda para identificar oportunidades comerciales.

Capacidad para comunicarse con carisma y enfoque en resultados.

Director creativo – Medellín

Salario: 5.000.000 a 6.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un responsable de diseño creativo interesado en dejar su huella en campañas 360, activaciones de marca y más, ¡este es el lugar para usted!

Responsabilidades:

Liderar el equipo creativo compuesto por diseñadores y ejecutivos de cuenta.

Desarrollar conceptos creativos para campañas 360 y activaciones de marca.

Coordinar y supervisar todas las etapas del proceso creativo.

Asegurar la satisfacción del cliente con entregas efectivas.

Participar en retroalimentación diaria con socios y directores.

Gestionar recursos y herramientas creativas.

Supervisar el cumplimiento de KPI clave del área.

Colaborar con otras áreas para propuestas integrales al cliente.

Apoyar la formación del equipo en conocimientos y prácticas BTL.

Requerimientos:

Mucho conocimiento en marca y BTL.

Experiencia dirigiendo equipos creativos.

Dominio de inteligencia Artificial y trademarketing.

Especialización o Maestría en áreas relacionadas.