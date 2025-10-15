Suscribirse

EMPLEO

Recurso Humano Positivo abre vacantes en Bogotá y Medellín: postúlese aquí

El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

15 de octubre de 2025, 8:07 p. m.
Mujeres de negocios
Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Con más de 20 años de experiencia, Recurso Humano Positivo se destaca por su compromiso con la gestión del talento y la creación de entornos laborales saludables. La compañía promueve la calidad de vida en el trabajo a través de estrategias que fortalecen el bienestar y el desarrollo integral de las personas, ayudándolas a alcanzar su mejor versión.

Actualmente, la empresa está en búsqueda de nuevos perfiles para apoyar los procesos de selección de sus clientes en diferentes sectores, ofreciendo oportunidades para técnicos, tecnólogos y profesionales en Bogotá y Medellín. Aquí le presentamos algunas de las vacantes disponibles.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Tenga en cuenta que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Trabajar desde casa durante la pandemia de coronavirus. La mujer se queda en casa hablando por teléfono. Espacio de trabajo de autónomo. Interior de oficina con computadora
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Key account manager - Equipos médicos – Bogotá D.C.

Salario: 5.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasionan las ventas B2B y liderar cuentas estratégicas en el sector salud? Se necesita un Key Account Manager (KAM) con experiencia en la venta de equipos médicos para radiografías e imágenes diagnósticas.

Responsabilidades:

  • Abrir nuevos negocios en el sector salud.
  • Desarrollar planes de venta alineados con los objetivos de la compañía.
  • Liderar cuentas clave y cerrar ventas consultivas de alto impacto.
  • Gestionar y fidelizar la cartera de clientes.
  • Asegurar el cumplimiento de metas y márgenes definidos.

Requerimientos:

  • Formación en Mercadeo, Administración o carreras afines.
  • Mínimo 4 años de experiencia en ventas en el sector salud, especialmente en equipos médicos.
  • Experiencia en ventas B2B y gestión de cuentas estratégicas.
  • Capacidad para desarrollar y ejecutar planes de venta.
  • Habilidades de negociación y comunicación efectiva.

¡Aplique ya!

Ejecutivo de cuenta – Medellín

Salario: 3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasionan las ventas, la búsqueda de oportunidades comerciales y sueña con crecer en una empresa en expansión internacional? ¡Esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

  • Apertura de nuevos mercados en América Latina.
  • Prospectar clientes utilizando motores de búsqueda y llamadas estratégicas.
  • Manejo y actualización de bases de datos de clientes.
  • Colaborar en la elaboración de estrategias comerciales.
  • Participar en reuniones de ventas y reportar resultados al equipo.

Requerimientos:

  • Profesional en áreas comerciales, negocios o administración.
  • Mínimo 2 años de experiencia en prospección, apertura de nuevos mercados
  • Manejo intermedio o avanzado de Excel.
  • Habilidad en el uso de motores de búsqueda para identificar oportunidades comerciales.
  • Capacidad para comunicarse con carisma y enfoque en resultados.

¡Aplique ya!

Contexto: Trabajo en recursos humanos: conozca las oportunidades activas

Director creativo – Medellín

Salario: 5.000.000 a 6.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un responsable de diseño creativo interesado en dejar su huella en campañas 360, activaciones de marca y más, ¡este es el lugar para usted!

Responsabilidades:

  • Liderar el equipo creativo compuesto por diseñadores y ejecutivos de cuenta.
  • Desarrollar conceptos creativos para campañas 360 y activaciones de marca.
  • Coordinar y supervisar todas las etapas del proceso creativo.
  • Asegurar la satisfacción del cliente con entregas efectivas.
  • Participar en retroalimentación diaria con socios y directores.
  • Gestionar recursos y herramientas creativas.
  • Supervisar el cumplimiento de KPI clave del área.
  • Colaborar con otras áreas para propuestas integrales al cliente.
  • Apoyar la formación del equipo en conocimientos y prácticas BTL.

Requerimientos:

  • Mucho conocimiento en marca y BTL.
  • Experiencia dirigiendo equipos creativos.
  • Dominio de inteligencia Artificial y trademarketing.
  • Especialización o Maestría en áreas relacionadas.

¡Aplique ya!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El 18 de octubre miles de norteamericanos saldrán a las calles bajo el lema ‘No Kings Day’

2. Petro calienta la consulta del Pacto Histórico: “Sabemos sobre la popularidad del Gobierno y les dio histeria”

3. Turismo fluvial en Bolívar: llega nuevo crucero al río Magdalena. Esto es todo lo que debe saber

4. “Luis Alberto Rendón hizo justicia por propia mano”, la Fiscalía reveló detalles del caso contra el papá de Greeicy Rendón

5. Gustavo Petro amenaza con ir a las Naciones Unidas a denunciar el “incumplimiento del Estado” sobre el Acuerdo de Paz

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo Sí HayVacantes de empleo en ColombiaOportunidad laboralOfertas de empleo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.