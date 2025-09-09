Salarios de hasta $3 millones: estas son las vacantes más atractivas del momento

Si está en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales y desea un empleo que le ofrezca estabilidad, proyección y un salario competitivo, esta selección de vacantes es para usted.

Se trata de algunas de las ofertas más atractivas disponibles actualmente en Semana Empleos, con cargos que no solo valoran la experiencia y el talento, sino que además ofrecen excelentes beneficios.

Lo mejor de todo es que estas vacantes alcanzan salarios de hasta 3.000.000 de pesos, lo que representa una gran oportunidad para quienes buscan mejorar su calidad de vida y crecer profesionalmente.

Además, los procesos de postulación son 100% virtuales y gratuitos, lo que facilita que pueda aplicar desde cualquier lugar y aumentar sus posibilidades de contratación.

Tecnólogo en talento humano o administrativo (sin experiencia) Medellín

Salario: $ 3.000.000

Propósito del cargo: Garantizar el adecuado reclutamiento y la gestión de candidatos, documentación y vinculación del talento humano para el cubrimiento de los cargos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la empresa.

Requisitos:

Tecnólogo en talento humano o administrativo, no haber tenido experiencia laboral (solamente prácticas).

Horario: lunes a viernes, presencial

Agentes de ventas call center comisiones sin techo Bogotá Norte

Salario: $ 3.000.000 a $ 3.500.000

Se buscan asesores con experiencia de mínimo 3 meses que se sumen al equipo, o sin experiencia previa; se ofrecen 5 días de capacitación paga para prepararlos adecuadamente.

No importa si la persona está iniciando, se ofrece el entorno ideal para aprender y crecer profesionalmente.

Salario: $ 1.425.000 + $ 200.000 auxilio de transporte + comisiones sin techo 100% prestacionales (promedio de $2.500.000 a $3.000.000 + prestaciones sociales de ley, y el resto de beneficios garantizados al interior).

Ubicación: Bogotá, Suba – ubicación cómoda y tranquila con transporte cercano.

Beneficios: Plan carrera, parqueadero gratuito, fondo de empleados y convenios exclusivos con Salitre Mágico, Cine Colombia y más.

Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm. No se trabaja fines de semana ni días festivos. 5 días de capacitación 100% pagos, además de auxilio de movilización diario de $10.000.

Regente farmacia Bogotá

Salario: $ 2.700.000

En Farmatodo se está buscando un regente de farmacia para la tienda. Se requiere un tecnólogo en regencia de farmacia con formación adicional en carreras administrativas o del área de salud, que cuente con al menos 3 años de experiencia en el manejo de tiendas retail.

En este rol se garantizará la calidad del servicio al cliente, la supervisión del mantenimiento de las instalaciones y la dirección de la gestión administrativa del establecimiento. Se ofrece contrato a término indefinido, bonificaciones, plan exequial y beneficios directos con la compañía.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar coordinar y controlar el cumplimiento del mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar al personal: inducción entrenamiento planificación y asignación de horarios y tareas.

Requerimientos:

Tecnólogo en Regencia de Farmacia.

Profesional en carreras administrativas o salud.

Mínimo 3 años de experiencia liderando una tienda retail.

Ejecutivo de cuentas corporativas Bogotá

Salario: $ 3.000.000 a $ 16.000.000

El club médico deportivo más grande de Latinoamérica está buscando un ejecutivo de cuentas corporativas con experiencia en el sector salud o asegurador. Se ofrece estabilidad laboral, plan de carrera, ambiente excelente, acceso gratuito al gimnasio Bodytech y beneficios exclusivos.

Responsabilidades:

Ventas corporativas en el sector salud o asegurador

Apertura y gestión de nuevas cuentas corporativas

Desarrollo y mantenimiento de relaciones con clientes clave

Negociación y cierre de contratos comerciales

Elaboración de reportes de ventas y pronósticos

Requerimientos:

Experiencia reciente mínima de 2 años en ventas corporativas en el sector salud o asegurador

Habilidades comprobadas en negociación y cierre de ventas

Conocimiento del mercado asegurador o del sector salud

Excelentes habilidades comunicacionales y relacionales

Este empleo está disponible en Bogotá. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Analista de mercadeo Armenia

Salario: $ 2.800.000

Se busca un analista de mercadeo para apoyar la ejecución de estrategias de marca mediante el análisis de mercado, comportamiento del consumidor y desempeño de campañas. El cargo implica trabajar en un entorno dinámico y creativo, garantizando la implementación de acciones comerciales, de comunicación y posicionamiento en diversos canales.

Responsabilidades:

Analizar el mercado tendencias y comportamiento del consumidor.

Seguimiento de campañas de marca medir indicadores y proponer ajustes.

Apoyar la ejecución de estrategias de comunicación posicionamiento y fidelización.

Coordinar acciones con agencias diseñadores medios y puntos de venta.

Implementar campañas digitales y CRM.

Generar informes dashboards e insights para la toma de decisiones.

Colaborar en visual merchandising para mejorar la experiencia en tienda.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo Administración Comunicación o afines.

1 a 2 años de experiencia en roles similares preferiblemente en moda retail o consumo masivo.

Conocimiento en marketing digital CRM análisis de datos visual merchandising y tendencias del sector moda.

Residencia en Armenia indispensable.

Ejecutivo senior de cuentas corporativas - Cali

Salario: $ 3.000.000 a $ 6.000.000

Bodytech está en la búsqueda de un ejecutivo senior con experiencia en gestión comercial B2B, para desarrollar y consolidar cuentas corporativas en empresas medianas y grandes.

Se ofrece contrato inicialmente por obra o labor con posibilidad de pasar a término indefinido, salario básico de $3.000.000, auxilio de movilidad de $300.000, comisiones, bonificación trimestral hasta de $6.000.000, entrenamiento sin costo y estabilidad laboral.

Responsabilidades principales:

Asegurar el cumplimiento de indicadores de conversión y facturación

Desarrollar y ejecutar un plan de cuentas corporativas

Gestionar ventas B2B con empresas de más de 200 colaboradores.

Generar estrategias de apertura de nuevos canales de venta.

Mantener un alto nivel de relacionamiento con directivos

Perfil del candidato:

Formación académica: Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.

Experiencia

Más de 5 años en cargos comerciales B2B (sector financiero, asegurador)

Experiencia comprobable en gestión de cuentas corporativas y desarrollo de estrategias de ventas B2B.

Conocimientos técnicos: ARL, SST, compensación variable, métricas de gestión de RRHH.

Competencias: Planeación estratégica, comunicación asertiva, negociación, orientación a resultados.

Condiciones laborales:

Contrato obra labor Inicialmente con posibilidad de pasar a termino indefinido

Salario básico: $3.000.000

Auxilio de movilidad: $300.000

Comisiones

Bonificación trimestral por cumplimiento de hasta $6.000.000

Entrenamiento sin Costo

Estabilidad Laboral

Coordinador de operaciones y tramites de vehículos

Salario: $ 3.000.000

Se requiere un coordinador de operaciones para liderar y coordinar las operaciones diarias de agentes de back office, encargados de procesos de cobro y liquidación de impuestos vehiculares, traspasos de vehículos y cumplimiento de KPIs, calidad, productividad y satisfacción del cliente. El trabajo implica relación directa con clientes B2B y áreas de soporte.

Responsabilidades:

Coordinar las operaciones diarias del equipo de agentes de back office.

Asegurar el cumplimiento de indicadores de desempeño (KPIs).

Garantizar niveles de calidad y productividad.

Colaborar con el cliente B2B y áreas de soporte.

Supervisar procesos de cobro y liquidación de impuestos vehpiculares.

Traspasos de vehículos.

Gestionar órdenes de recaudo emitidas por entidades públicas

Asesor comercial inmobiliario - Pereira

Salario: $ 3.000.000 a $ 3.600.000

Una empresa líder en bienes raíces está en la búsqueda de un asesor comercial inmobiliario en Pereira. El cargo consiste en gestionar leads, asesorar clientes en la compra de vivienda, apoyar protocolos comerciales, realizar seguimiento de cartera hasta la legalización y garantizar una excelente actitud de servicio. Se ofrecen comisiones competitivas y un entorno de crecimiento profesional.

Responsabilidades:

Realizar seguimiento a los leads generados por campañas de mercadeo.

Enviar campañas a clientes según el ciclo comercial.

Apoyar en la definición de protocolos comerciales.

Detectar y contactar clientes potenciales.

Asesorar a los clientes durante todo el proceso de venta.

Gestionar el seguimiento en el módulo comercial SICO.

Apoyar la gestión de cartera hasta legalización.

Mantener organizados y limpios los espacios de trabajo.

Presentar una excelente actitud de servicio.

Cumplir con otras funciones asignadas por el jefe inmediato.

Requerimientos: