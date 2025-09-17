Se buscan asesores comerciales: pague sus deudas con estos empleos

¿Tiene deudas y necesita un empleo estable para ponerse al día? Varias empresas en Colombia están en búsqueda de asesores comerciales para reforzar sus equipos de ventas.

Estas vacantes ofrecen salario básico más comisiones, lo que permite incrementar los ingresos de manera significativa según el cumplimiento de metas.

Se trata de una gran oportunidad para quienes buscan estabilidad laboral, beneficios adicionales y la posibilidad de mejorar su situación financiera.

A continuación, algunas de las vacantes disponibles. Si desea conocer la oferta laboral completa, haga clic acá.

Oportunidad para asesor/a comercial con moto - Bogotá norte

Salario: $ 3.274.000

Job&talent busca un/a asesor/a comercial dinámico/a y motivado/a, con o sin experiencia, para unirse a su equipo en la zona norte de Bogotá.

Este cargo, también conocido como prevendedor supernumerario, es ideal para personas proactivas que disfrutan del contacto con clientes y desean desarrollarse en el ámbito de las ventas.

Se ofrece un salario competitivo de $3.274.000 más auxilios adicionales para rodamiento y alimentación. La jornada laboral es de lunes a sábado y festivos, con pagos quincenales.

Es indispensable contar con moto y tener los documentos necesarios al día.

Responsabilidades:

Realizar visitas en la ruta asignada.

Ofrecer el portafolio de productos a clientes potenciales.

Planificar y cumplir las cuotas de ventas establecidas.

Mantener relaciones sólidas con los clientes en su territorio.

Requerimientos:

Contar con moto propia y documentos al día.

Bachillerato completo o superior.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado y festivos.

Capacidad para trabajar de manera independiente y proactiva.

Asesor comercial TCO - zona norte

Salario: $ 1.608.339

Se busca asesor comercial TCO para unirse a un equipo en la zona norte. La labor consiste en trabajar con uno de los bancos más reconocidos, vendiendo tarjetas de crédito en importantes puntos de venta.

Se ofrece un atractivo paquete salarial, incluyendo bonificaciones sin techo y prestaciones de ley, con posibilidad de vinculación directa tras un año de desempeño destacado.

No se requiere experiencia previa con Banco Serfinanza, pero sí es esencial contar con actitud proactiva y disponibilidad para trabajar en diferentes puntos de Bogotá.

Responsabilidades:

Realizar venta de tarjetas de crédito.

Abordar clientes en frío en puntos de venta.

Gestionar el proceso completo de venta.

Mantener una excelente atención al cliente.

Rotar en diferentes puntos de la ciudad.

Requerimientos:

Bachillerato completo, técnico o tecnólogo en áreas comerciales, administrativas o financieras.

Mínimo 6 meses de experiencia en ventas presenciales.

Experiencia en ventas de productos intangibles como servicios financieros o telecomunicaciones.• Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado.• No haber trabajado anteriormente con Banco Serfinanza.

Asesor de ventas de tecnología en ciberseguridad remoto

Salario a convenir

Empresa busca un asesor de ventas de tecnología en ciberseguridad para una nueva línea de negocio que ofrece servicios innovadores impulsados por inteligencia artificial.

La misión será abrir mercado, generar reconocimiento de marca y conectar con potenciales clientes que desean fortalecer su seguridad digital con soluciones basadas en suscripción.

Responsabilidades:

Prospectar y generar leads cualificados en el segmento PYMEs y grandes corporaciones.

Contactar a decision makers (CIOs CISOs administradores y gerentes de IT) mediante llamadas en frío emails y LinkedIn.

Crear y nutrir tu propia base de datos de prospectos utilizando herramientas de prospección (LinkedIn Sales Navigator Apollo Lemlist Lusha).

Concertar reuniones de alto valor con clientes potenciales asegurando que los socios de la empresa puedan cerrar la venta.

Participar en las llamadas de cierre junto a los socios y dar seguimiento a los clientes activados.

Contribuir al posicionamiento de la marca XXX como referente en ciberseguridad para empresas.

Generar reconocimiento de marca en el sector tecnológico y de ciberseguridad.

Requerimientos:

Experiencia previa de 2 años en ventas tecnológicas B2B y B2C.

Conocimientos técnicos en EDR MDR XDR protección de correo avanzado gestión de identidades y protección DNS.

Experiencia con CRM preferiblemente HubSpot.

Habilidades en gestión de contactos y prospección.

Capacidad para generar leads de alta calidad y actitud resiliente y orientada a objetivos.

Conocimientos valorables en Active Directory (Entra ID) DSPM gestión de vulnerabilidades y pen testing.

Dominio del español inglés valorable.

Asesor comercial digital - Inmuebles

Salario: $ 2.000.000 a $ 4.000.000

Amarilo busca asesor comercial digital para atender, asesorar y orientar al cliente a través de videoconferencias, de acuerdo con los protocolos definidos por la compañía, con el fin de presentar proyectos y lograr el cierre efectivo de la venta.

¿Cuál será su misión?

Atender, asesorar y orientar al cliente digital a través de videoconferencias, de acuerdo con los protocolos definidos por la compañía, con el fin de presentar los proyectos y lograr el cierre efectivo de la venta, para cumplir con las metas establecidas.

Requisitos

Técnico, estudiante universitario (modalidad virtual) o profesional de carreras administrativas administración de empresas, ingeniería industrial.

Experiencia superior a 2 años en atención, asesoría y orientación al cliente digital específicamente Videoconferencias.

Horarios en de lunes a sábado y disponibilidad adicional cuando se requiera. Contrato directo.

Salario: Básico $2.110.000 + Variable promedio $2.500.000

Asesor comercial / Asesor de ventas / Asesor de telecomunicaciones

Salario: $ 1.423.500 a $ 5.000.000

Importante empresa del sector de telecomunicaciones, a través de ManpowerGroup, líder global en servicios de talento humano, se encuentra en la búsqueda de Asesores(as) Comerciales, apasionados(as) por las ventas y con alto enfoque en resultados.

Requisitos

Nivel académico:

Bachiller con mínimo 2 años de experiencia en ventas certificada preferiblemente en el sector de Telecomunicaciones

Técnico, tecnólogo o profesional con mínimo 1 año de experiencia en ventas certificada.

Experiencia comprobada en cumplimiento de metas comerciales y trabajo bajo comisiones.

Excelentes habilidades de comunicación, orientación al cliente y actitud comercial.

Condiciones laborales:

Salario base: $1.423.500 (con todas las prestaciones de ley).

Ingreso promedio mensual: entre $2.500.000 y $3.500.000.

Comisiones sin techo: posibilidad de alcanzar hasta $5.000.000 mensuales.

Horario:

Lunes a sábado

Dos domingos al mes

Disponibilidad para laborar en días festivos.

Ubicación: Barranquilla

Asesor de servicios financieros Armenia

Salario: $ 2.157.000

Se busca asesor de servicios financieros para orientar a clientes en productos financieros, realizar operaciones de caja y cumplir objetivos comerciales. La persona seleccionada deberá demostrar experiencia en el sector financiero y destacarse en el servicio al cliente.

Responsabilidades:

Atender a los clientes y resolver sus consultas sobre productos financieros.

Realizar operaciones de caja y manejo de efectivo de manera precisa.

Cumplir objetivos comerciales mediante la venta de servicios financieros.

Llevar a cabo actividades tanto operativas como comerciales del banco.

Brindar un excelente servicio al cliente y asesoramiento financiero.

Requerimientos: