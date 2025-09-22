Se buscan asesores de ventas en varias empresas del país. Conozca cómo aplicar

El mercado laboral en Colombia sigue activo, generando nuevas oportunidades para quienes buscan empleo de manera activa.

En esta ocasión, el sector de ventas se destaca por la variedad de vacantes disponibles, desde tiendas de cadena hasta marcas de moda reconocidas.

Hoy le presentamos algunas de las oportunidades abiertas en el país, con la facilidad de postularse desde cualquier dispositivo en tan solo unos minutos.

Estas ofertas están disponibles a través de Semana Empleos, un portal de empleabilidad que cuenta con más de 110.000 vacantes activas.

¿Cómo aplicar?

Si la vacante deseada se encuentra en la lista que encontrará a continuación, regístrese en el enlace que encontrará al final de cada una. Para explorar otras vacantes, ingrese a Semana empleo y escriba “asesor de ventar” en el buscador. Filtre por ciudad para personalizar los resultados obtenidos. Postule en la vacante a elección.

Asesor de ventas - Patprimo, Bogotá

Salario: $1.423.500 a $2.000.000

Se busca un asesor comercial para trabajar exclusivamente en tiendas Patprimo, representando marcas como Patprimo, Ostu, Atmos y Seven Seven.

Se requiere experiencia mínima de seis meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas dentro del retail. Se valora conocimiento del ambiente operativo y comercial.

Responsabilidades:

Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.

Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).

Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).

Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.

Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.

Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.

Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.

Orientación al cliente y resultados.

Horarios:

Rotativos domingo a domingo, apertura / cierre de tienda (1 día de descanso entre semana).

Qué se ofrece:

Contrato directo con la empresa.

Comisiones sin techo y sin piso según el cumplimiento de indicadores.

Pagos puntuales.

Plan carrera y estabilidad laboral.

Descuento de compra de productos.

Asesor de ventas Medipiel Medellín

Salario: $ 1.423.500

Se busca un asesor de ventas para unirse a Medipiel. Como consultor de ventas, será responsable de proporcionar una experiencia excepcional a los clientes mediante un servicio personalizado.

La empresa ofrece un ambiente de trabajo colaborativo y oportunidades de crecimiento profesional, junto con beneficios como descuentos en productos y día de cumpleaños libre.

Responsabilidades:

Proveer atención personalizada a los clientes.

Manejar caja y realizar cierre de ventas.

Realizar inventarios cíclicos para control de stock.

Contribuir al cumplimiento de objetivos de ventas.

Asegurar el óptimo funcionamiento del punto de venta.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en ventas o roles similares.

Bachillerato completo.

Disponibilidad para trabajar horarios de centro comercial.

Habilidades interpersonales para atención al cliente.

Asesor de ventas / Buenaventura

Salario: $ 1.423.500

STF Group, marcas de moda Studio F, Ela y STF MAN, busca asesor de ventas para contrato directo a término indefinido o por temporada, según experiencia y disponibilidad.

Beneficios:

Contrato directo con la marca.

Salario básico de $1.423.500 más prestaciones y comisiones, las cuales pueden triplicar el salario.

Dotación de última colección de la marca.

Responsabilidades y requerimientos:

Se espera que el candidato cumpla con funciones de asesoría y ventas en tienda, orientadas a brindar un servicio de calidad y alcanzar los objetivos comerciales de la marca.

Asesor de ventas - Bancoomeva, Apartadó

Salario: $2.200.000 a $2.400.000

Se busca asesor de ventas bancario para integrarse al equipo de Bancoomeva, reconocido como uno de los mejores ambientes laborales según Great Place to Work.

El candidato contribuirá a la cultura de éxito continuo y desempeñará un rol clave en la atención y gestión de clientes.

Responsabilidades:

Gerenciar el portafolio de clientes asignado garantizando atención oportuna y seguimiento.

Realizar la debida diligencia en la vinculación de clientes asegurando su conocimiento.

Asegurar la rentabilidad de los negocios establecidos.

Asesorar a clientes y asociados en la venta de productos de captación y colocación.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años en ventas bancarias o financieras.

Habilidad para gestionar relaciones con clientes.

Conocimiento en productos financieros.

Asesor de ventas Barranquilla

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.500.000

Se invita a unirse al equipo de PASH S.A.S. como asesor comercial. Se busca una persona apasionada por la moda y las ventas, que brinde atención personalizada y contribuya al crecimiento del negocio. Se ofrecen capacitaciones constantes y oportunidades de desarrollo profesional.

Responsabilidades:

Vender colecciones de ropa mediante asesoramiento a clientes.

Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.

Establecer relaciones sólidas con los clientes.

Brindar información y orientación sobre los productos.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.

Nivel de educación:

Bachillerato completo

