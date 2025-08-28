Se buscan auxiliares de enfermería en todo el país: ofertas laborales activas

Si está buscando empleo, aproveche: esta podría ser su oportunidad. Actualmente hay múltiples vacantes activas para auxiliares de enfermería en ciudades como Bogotá, Medellín, Tunja y Manizales.

Las convocatorias están abiertas en clínicas, hospitales y reconocidas instituciones de salud que ofrecen estabilidad, crecimiento profesional y, en algunos casos, contrato a término indefinido con beneficios adicionales. Además, todas las vacantes exigen requisitos indispensables como registro en el RETHUS y resolución vigente.

A continuación, encontrará algunas de las ofertas más destacadas para auxiliares de enfermería en distintas ciudades del país. Lo invitamos a revisar los requisitos y postularse a través de los enlaces compartidos en cada vacante.

Auxiliar de enfermería para clínica Bogotá

Salario a convenir

Se encuentra abierta la convocatoria para Auxiliar de Enfermería con experiencia mínima de un año en servicios asistenciales en clínicas de alta complejidad. La persona seleccionada deberá contar con RETHUS y resolución al día, garantizando el cumplimiento de los estándares legales y de calidad.

Responsabilidades:

Proveer atención básica y de apoyo al paciente bajo la supervisión del personal médico.

Asistir en procedimientos médicos y mantener el entorno de trabajo limpio y seguro.

Monitorizar signos vitales y reportar cambios al equipo médico.

Colaborar con el equipo de enfermería en la ejecución de planes de cuidado.

Cumplir con los protocolos de seguridad y normativas del sector salud.

Requerimientos:

Técnico en cuidados auxiliares de enfermería o título equivalente.

Experiencia mínima de 1 año en clínicas de alta complejidad.

Registro en el RETHUS y resolución al día.

Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Auxiliar de enfermería domiciliaria en IPS Medellín

Salario: $ 2.431.000

Importante IPS busca Auxiliar de Enfermería para atención domiciliaria, con experiencia en la administración de medicamentos en el hogar. La persona seleccionada se desempeñará en Medellín y otras ciudades, brindando cuidado integral y oportuno en un ambiente colaborativo.

Responsabilidades:

Aplicar medicamentos y tratamientos prescritos en el domicilio del paciente.

Garantizar la correcta aplicación de los tratamientos.

Asegurar cuidado integral y oportuno al paciente.

Brindar acompañamiento a pacientes y familias.

Registrar progresos y reportar cambios al equipo médico.

Requerimientos:

Técnico en auxiliar de enfermería con registro en ReTHUS.

Experiencia mínima de 1 año en administración de medicamentos en el ámbito domiciliario.

Atención al detalle y responsabilidad en el cuidado.

Empatía y compromiso con la calidad del servicio.

Auxiliar de enfermería en consulta externa Tunja

Salario: $ 1.425.000 a $ 1.847.000

Se requiere auxiliar de enfermería en consulta externa, con posibilidad de ubicación en diversas ciudades como Bogotá, Cartagena y Santa Marta. La persona seleccionada brindará atención ambulatoria en un entorno que promueve el desarrollo profesional.

Responsabilidades:

Atender y acompañar a pacientes ambulatorios.

Asistir en procedimientos básicos de consulta externa.

Apoyar al personal médico en el manejo del flujo de pacientes.

Mantener el área de trabajo organizada.

Registrar y comunicar datos relevantes sobre la salud del paciente.

Requerimientos:

Técnico en auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 1 año en consulta externa.

Habilidades de trabajo en equipo y comunicación efectiva.

Vocación de servicio y proactividad.

Auxiliar de enfermería – UCI Manizales

Salario: $ 1.425.000 a $ 1.847.000

Institución de salud reconocida busca auxiliar de enfermería para Unidad de Cuidados Intensivos. Se requiere experiencia mínima de un año en cuidado crítico y disponibilidad para trabajar en ciudades como Manizales, Tunja e Ibagué.

Responsabilidades:

Recibir y preparar pacientes en la UCI.

Monitorizar signos vitales, estado de conciencia y dispositivos médicos.

Mantener inventarios actualizados y el carro de paro.

Asistir en cuidados básicos como higiene, cambios de posición y alimentación.

Requerimientos:

Técnico en auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 1 año en UCI.

Trabajo en equipo y comunicación efectiva.

Vocación de servicio y responsabilidad.

Auxiliar de enfermería salas de cirugía Bogotá

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.500.000

La Fundación Santa Fe de Bogotá requiere auxiliar de enfermería para salas de cirugía, con experiencia en procedimientos de alta complejidad. Se ofrece contrato a término indefinido, salario competitivo y prestaciones de ley.

Responsabilidades:

Atención en pre y postoperatorio.

Apoyo en cirugías de alta complejidad.

Toma de signos vitales y canalización.

Participación en cateterismo.

Prevención de caídas y educación al paciente.

Requerimientos:

Técnico auxiliar de enfermería con experiencia en quirófanos.

Registro ReTHUS y resolución vigente.

Cursos actualizados de BLS y Código Blanco.

Experiencia superior a un año en salas de cirugía.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Auxiliar de enfermería en ginecobstetricia Bogotá

Salario: $ 1.500.000 a $ 2.000.000

La Fundación Santa Fe de Bogotá busca Auxiliar de Enfermería en Ginecobstetricia, con experiencia en hospitales de alta complejidad. Se ofrece contrato a término indefinido, turnos rotativos y un entorno que fomenta el crecimiento profesional.

Responsabilidades:

Brindar atención integral a mujeres y recién nacidos.

Educación en lactancia materna.

Monitorización fetal durante el embarazo.

Asistencia en parto y postparto.

Garantizar trato humanizado y de calidad.

Requerimientos: