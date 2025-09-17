Se buscan cajeros y asesores en Bogotá, Medellín y Cali

¿Busca empleo en el sector comercial? En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali se han abierto nuevas convocatorias para contratar cajeros y asesores de ventas, en empresas que se destacan por su solidez y dinamismo en el mercado.

Estas oportunidades están dirigidas a personas con y sin experiencia, ya que muchas de las compañías ofrecen procesos de capacitación inicial para garantizar un buen desempeño en el cargo.

Además, los seleccionados podrán acceder a beneficios laborales, posibilidades de ascenso y un ambiente de trabajo que fomenta el aprendizaje continuo. Las vacantes disponibles son ideales para quienes cuentan con habilidades comunicativas, gusto por la atención al cliente y disposición para alcanzar metas comerciales.

¿Cómo aplicar?

El proceso de postulación es completamente virtual y gratuito: basta con crear o actualizar el perfil en la plataforma de empleabilidad aliada, explorar las ofertas disponibles y aplicar directamente a la que más se ajuste a su perfil.

Recuerde que mantener su información completa y actualizada incrementa las posibilidades de avanzar en los procesos de selección.

Cajeros Bogotá

Salario: $1.505.000 a $2.000.000

COMODIN S.A.S. está en búsqueda de cajeros(as) para temporada, para trabajar con su tienda de ropa OUTLET TODO AL 50%.

Funciones del cajero:

Cobro de productos: procesar las transacciones de venta, incluyendo el manejo de efectivo y pagos con tarjeta. Atención al cliente: brindar un excelente servicio, respondiendo preguntas sobre productos, tallas, disponibilidad y promociones. Manejo de devoluciones y cambios: procesar devoluciones de ropa o cambios, asegurándose de que se sigan las políticas de la tienda. Sugerencias de productos: ofrecer recomendaciones sobre complementos o prendas adicionales que puedan interesar al cliente. Mantenimiento de la caja: realizar arqueos de caja al final del día y asegurarse de que el efectivo esté bien organizado. Gestión de inventario: apoyar en el control básico de inventario, reportando artículos que necesitan ser reabastecidos. Colaboración con el equipo: trabajar en conjunto con otros empleados para asegurar un flujo eficiente de operaciones en la tienda.

Inicio de contrato: 20 de octubre de 2025.

Cajera Cali

Salario: $1.600.000

Se requiere cajeras con experiencia mínima de 1 año en supermercados, con manejo de todos los medios de pago.

La labor es por temporada desde octubre a enero.

Horarios: domingo a domingo con día compensatorio a la semana.

Salario básico: $1.600.000 + horas extras y recargos + auxilio de transporte y prestaciones de ley.

Cajero Medellín

Salario: $1.965.000

Se ofrece un entorno dinámico donde cada día representa una nueva oportunidad para demostrar la pasión y lograr grandes cosas.

El cargo se desarrolla exclusivamente de lunes a viernes, lo que permite disfrutar de un equilibrio entre vida laboral y personal.

La compañía cree en el desarrollo continuo, tanto personal como profesional, y ofrece un ambiente que fomenta el crecimiento.

Tipo contrato: obra labor.Nivel de estudios requerido: técnico.

Cajero Cali Studio FSTF GROUP (Studio F, Ela y STF MAN)

Se encuentran en búsqueda de cajeros con experiencia comercial mínima de 6 meses certificable (preferiblemente en marcas de moda).

Responsabilidades:

Procesar pagos y transacciones con precisión.

Atender a los clientes con amabilidad y profesionalismo.

Mantener el área de la caja ordenada y limpia.

Asistir en funciones adicionales del punto de venta según sea requerido.

Requerimientos:

Bachiller.

Mayor de edad.

Cédula de ciudadanía.

Disponibilidad inmediata para trabajar en Cali.

Disposición para trabajar tiempo completo (no estudiantes presenciales).

Asesor comercial Bogotá

Salario: $1.423.500 a $5.000.000

Importante empresa del sector de telecomunicaciones, a través de ManpowerGroup, está en la búsqueda de asesores(as) comerciales integrales, apasionados(as) por las ventas y con alto enfoque en resultados.

Requisitos:

Bachiller con mínimo 2 años de experiencia en ventas certificada.

Técnico, tecnólogo o profesional con mínimo 1 año de experiencia en ventas certificada.

Experiencia comprobada en cumplimiento de metas comerciales y trabajo bajo comisiones.

Excelentes habilidades de comunicación, orientación al cliente y actitud comercial.

Condiciones laborales:

Salario base: $1.423.500 (prestaciones de ley).

Ingreso promedio mensual: entre $2.500.000 y $3.500.000.

Comisiones sin techo (posibilidad de alcanzar hasta $5.000.000 mensuales).

Horario: lunes a sábado y dos domingos al mes, con disponibilidad para días festivos.

Asesores comerciales Lilipink Medellín

Salario: $1.423.500 a $2.000.000Lili Pink & Yoi busca asesores(as) comerciales para trabajar en la apertura de nuevas tiendas.

Responsabilidades:

Asesorar y atender a los clientes en el proceso de compra.

Impulsar las ventas en las tiendas asignadas.

Mantener el orden y la presentación de los productos.

Colaborar en la apertura de nuevas tiendas.

Fomentar un excelente servicio al cliente.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares como representante de ventas.

Bachillerato completo.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Actitud positiva y disposición para aprender.

Capacidad para trabajar en equipo.

Asesor comercial Patprimo Medellín

Salario: $1.423.500 a $2.000.000

Se requiere asesor(a) comercial para trabajar en tiendas PATPRIMO con experiencia mínima de 6 meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas de retail.

Responsabilidades:

Atender y asesorar clientes dentro de la tienda.

Cumplir con metas e indicadores de venta.

Gestionar stock y exhibición del merchandising.

Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza.

Participar en promociones y exhibiciones especiales.

Registrar ventas y apoyar en conteos de stock.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en asesoría y ventas en grandes superficies.

Actitud positiva y buen relacionamiento interpersonal.

Orientación al cliente y resultados.

Horarios: rotativos domingo a domingo, apertura/cierre de tienda (1 día de descanso entre semana).

Beneficios: