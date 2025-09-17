Empleo
Se buscan cajeros y asesores en Bogotá, Medellín y Cali
¡Trabajo sí hay!
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
¿Busca empleo en el sector comercial? En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali se han abierto nuevas convocatorias para contratar cajeros y asesores de ventas, en empresas que se destacan por su solidez y dinamismo en el mercado.
Estas oportunidades están dirigidas a personas con y sin experiencia, ya que muchas de las compañías ofrecen procesos de capacitación inicial para garantizar un buen desempeño en el cargo.
Además, los seleccionados podrán acceder a beneficios laborales, posibilidades de ascenso y un ambiente de trabajo que fomenta el aprendizaje continuo. Las vacantes disponibles son ideales para quienes cuentan con habilidades comunicativas, gusto por la atención al cliente y disposición para alcanzar metas comerciales.
¿Cómo aplicar?
El proceso de postulación es completamente virtual y gratuito: basta con crear o actualizar el perfil en la plataforma de empleabilidad aliada, explorar las ofertas disponibles y aplicar directamente a la que más se ajuste a su perfil.
Recuerde que mantener su información completa y actualizada incrementa las posibilidades de avanzar en los procesos de selección.
Cajeros Bogotá
Salario: $1.505.000 a $2.000.000
COMODIN S.A.S. está en búsqueda de cajeros(as) para temporada, para trabajar con su tienda de ropa OUTLET TODO AL 50%.
Funciones del cajero:
- Cobro de productos: procesar las transacciones de venta, incluyendo el manejo de efectivo y pagos con tarjeta.
- Atención al cliente: brindar un excelente servicio, respondiendo preguntas sobre productos, tallas, disponibilidad y promociones.
- Manejo de devoluciones y cambios: procesar devoluciones de ropa o cambios, asegurándose de que se sigan las políticas de la tienda.
- Sugerencias de productos: ofrecer recomendaciones sobre complementos o prendas adicionales que puedan interesar al cliente.
- Mantenimiento de la caja: realizar arqueos de caja al final del día y asegurarse de que el efectivo esté bien organizado.
- Gestión de inventario: apoyar en el control básico de inventario, reportando artículos que necesitan ser reabastecidos.
- Colaboración con el equipo: trabajar en conjunto con otros empleados para asegurar un flujo eficiente de operaciones en la tienda.
Inicio de contrato: 20 de octubre de 2025.
Cajera Cali
Salario: $1.600.000
Se requiere cajeras con experiencia mínima de 1 año en supermercados, con manejo de todos los medios de pago.
La labor es por temporada desde octubre a enero.
Horarios: domingo a domingo con día compensatorio a la semana.
Salario básico: $1.600.000 + horas extras y recargos + auxilio de transporte y prestaciones de ley.
Cajero Medellín
Salario: $1.965.000
Se ofrece un entorno dinámico donde cada día representa una nueva oportunidad para demostrar la pasión y lograr grandes cosas.
El cargo se desarrolla exclusivamente de lunes a viernes, lo que permite disfrutar de un equilibrio entre vida laboral y personal.
La compañía cree en el desarrollo continuo, tanto personal como profesional, y ofrece un ambiente que fomenta el crecimiento.
Tipo contrato: obra labor.Nivel de estudios requerido: técnico.
Cajero Cali Studio FSTF GROUP (Studio F, Ela y STF MAN)
Se encuentran en búsqueda de cajeros con experiencia comercial mínima de 6 meses certificable (preferiblemente en marcas de moda).
Responsabilidades:
- Procesar pagos y transacciones con precisión.
- Atender a los clientes con amabilidad y profesionalismo.
- Mantener el área de la caja ordenada y limpia.
- Asistir en funciones adicionales del punto de venta según sea requerido.
Requerimientos:
- Bachiller.
- Mayor de edad.
- Cédula de ciudadanía.
- Disponibilidad inmediata para trabajar en Cali.
- Disposición para trabajar tiempo completo (no estudiantes presenciales).
Asesor comercial Bogotá
Salario: $1.423.500 a $5.000.000
Importante empresa del sector de telecomunicaciones, a través de ManpowerGroup, está en la búsqueda de asesores(as) comerciales integrales, apasionados(as) por las ventas y con alto enfoque en resultados.
Requisitos:
- Bachiller con mínimo 2 años de experiencia en ventas certificada.
- Técnico, tecnólogo o profesional con mínimo 1 año de experiencia en ventas certificada.
- Experiencia comprobada en cumplimiento de metas comerciales y trabajo bajo comisiones.
- Excelentes habilidades de comunicación, orientación al cliente y actitud comercial.
Condiciones laborales:
- Salario base: $1.423.500 (prestaciones de ley).
- Ingreso promedio mensual: entre $2.500.000 y $3.500.000.
- Comisiones sin techo (posibilidad de alcanzar hasta $5.000.000 mensuales).
- Horario: lunes a sábado y dos domingos al mes, con disponibilidad para días festivos.
Asesores comerciales Lilipink Medellín
Salario: $1.423.500 a $2.000.000Lili Pink & Yoi busca asesores(as) comerciales para trabajar en la apertura de nuevas tiendas.
Responsabilidades:
- Asesorar y atender a los clientes en el proceso de compra.
- Impulsar las ventas en las tiendas asignadas.
- Mantener el orden y la presentación de los productos.
- Colaborar en la apertura de nuevas tiendas.
- Fomentar un excelente servicio al cliente.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares como representante de ventas.
- Bachillerato completo.
- Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
- Actitud positiva y disposición para aprender.
- Capacidad para trabajar en equipo.
Asesor comercial Patprimo Medellín
Salario: $1.423.500 a $2.000.000
Se requiere asesor(a) comercial para trabajar en tiendas PATPRIMO con experiencia mínima de 6 meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas de retail.
Responsabilidades:
- Atender y asesorar clientes dentro de la tienda.
- Cumplir con metas e indicadores de venta.
- Gestionar stock y exhibición del merchandising.
- Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza.
- Participar en promociones y exhibiciones especiales.
- Registrar ventas y apoyar en conteos de stock.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia en asesoría y ventas en grandes superficies.
- Actitud positiva y buen relacionamiento interpersonal.
- Orientación al cliente y resultados.
Horarios: rotativos domingo a domingo, apertura/cierre de tienda (1 día de descanso entre semana).
Beneficios:
- Contrato directo con la empresa.
- Comisiones sin techo.
- Pagos puntuales.
- Plan carrera y estabilidad laboral.
- Descuento de compra de productos.