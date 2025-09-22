Se buscan cocineros y ayudantes de cocina en restaurantes reconocidos

¿Busca empleo en el sector de la cocina? ¡Atento! Son múltiples las ofertas que se han abierto a través de Semana Empleos.

¿Apasionado por la cocina y en busca de nuevas oportunidades laborales? Varios restaurantes reconocidos en Colombia están buscando cocineros y ayudantes de cocina para reforzar sus equipos.

Esta es una excelente oportunidad para quienes desean trabajar en un entorno creativo y dinámico, donde la gastronomía es protagonista.

Los candidatos ideales deben tener experiencia en preparación de alimentos, manejo de técnicas culinarias y trabajo en equipo.

Las vacantes ofrecen la posibilidad de desarrollar habilidades, aprender de chefs expertos y formar parte de restaurantes con alta reputación.

Quienes estén interesados pueden postularse directamente en los establecimientos o a través de los portales de empleo habilitados. Estas oportunidades son ideales para quienes buscan estabilidad laboral y crecimiento profesional en el mundo gastronómico.

Vacantes disponibles

Cocinero Pereira

Salario a convenir

Se invita a unirse al equipo como cocinero en un restaurante de cocina moderna en crecimiento. Se busca un chef apasionado y creativo, que ame experimentar con sabores y texturas.

La empresa valora a sus empleados y ofrece un ambiente de trabajo dinámico donde podrán desarrollarse en sus habilidades culinarias. Se requiere una persona que comparta la pasión por la gastronomía y esté dispuesta a llevar las creaciones culinarias al siguiente nivel.

Responsabilidades:

Preparar y presentar platos de alta calidad.

Colaborar en la creación de nuevos menús.

Mantener altos estándares de higiene y limpieza en la cocina.

Supervisar y coordinar el trabajo del equipo de cocina.

Asegurar la calidad y consistencia de cada plato servido.

Requerimientos:

Experiencia previa como Cocinero o Chef de cocina.

Formación en gastronomía o artes culinarias (Técnico o Profesional).

Capacidad para trabajar bajo presión en un entorno de ritmo rápido.

Pasión por la cocina y el arte culinario.

Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Cocinero/a Medellín

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.480.000

Se busca cocinero altamente motivado, con estudios técnicos o tecnológicos en gastronomía o áreas afines y experiencia mínima de seis meses en cocinas.

Se ofrece un salario con prestaciones sociales y la oportunidad de recibir propinas. El contrato es indefinido, con turnos rotativos y compensatorios durante la semana. Vacantes disponibles en Medellín y Cali.

Responsabilidades:

Elaborar platillos acorde a las fichas técnicas de la empresa, para los platos de croquetas, arroces, sopas, entradas, postres y demas que corresponda a nuestra linea caliente.

Realizar la tempura de los rollos

Tener mise en place con los alimentos picados y porcionados según la ficha técnica

Rotular los insumos de su responsabilidad

Cumplir con los estándares de higiene para la manipulación de alimentos.

Realizar el mise en place antes de la apertura del punto de venta.

Montaje y desmontaje del área de trabajo.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses trabajando en cocina o restaurantes.

Cocinero/ cocinera para laborar en Mosquera

Salario: $ 1.592.000

Importante empresa busca cocineros proactivos y responsables para unirse al equipo. Se ofrece un ambiente laboral dinámico y oportunidades de crecimiento profesional.

Responsabilidades:

Realizar los preliminares para la preparación de los alimentos en el servicio acordes con la minuta patrón.

Dar apoyo en las preparaciones del área de cocina fría, caliente, ensaladas, jugos, etc.

Realizar el pre-alistamiento de la materia prima requerida para la elaboración de la preparación del ciclo.

Organizar la línea de manera que los productos del ciclo estén conforme para los usuarios.

Atención al usuario en la línea.

Requerimientos:

Bachillerato completo

Experiencia formal de 1 año en cocina

Auxiliar de cocina / Cocinero Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.600.000

Se invita a unirse a una reconocida cadena de restaurantes como auxiliar de cocina o cocinero. Se buscan personas apasionadas por la gastronomía colombiana, con experiencia en la preparación de comidas típicas y platos a la carta. Se ofrece un ambiente de trabajo dinámico, un salario competitivo y beneficios adicionales.

Responsabilidades:

Preparar comidas típicas colombianas

Elaborar platos a la carta según el menú del día

Mantener la limpieza y el orden en la cocina

Colaborar con el equipo en el servicio diario

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años en cocina

Conocimiento en comidas típicas colombianas

Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo

Cocinero experto en cortes de carne - Bogotá

Salario: $ 1.600.000 a $ 1.800.000

Se busca cocinero experto en cortes de carne para unirse al equipo. Se ofrece contrato a término indefinido con todas las prestaciones de ley y horarios rotativos, buscando un equilibrio entre trabajo y vida personal. El candidato aportará conocimiento en cortes y tipos de carne para deleitar a los clientes con auténticos sabores mexicanos.

Responsabilidades

Realizar cortes precisos de carne.

Mantener la limpieza y organización del área de cocina.

Colaborar con el equipo para asegurar el cumplimiento de recetas.

Monitorear la calidad de los ingredientes.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como cocinero especializado en cortes de carne.

Conocimiento avanzado en tipos de carne y técnicas de corte.

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos (8 a.m.-5 p.m. o 12 p.m.-10p.m.). De martes a domingo (se descansan todos los lunes)

Auxiliar de cocina - Leños y Carbón, Bogotá

Salario: $1.423.500

Leños y Carbón del Grupo Nutresa solicita personal con noveno grado, bachillerato y/o técnico para desempeñar el cargo de auxiliar de cocina / parrilla.

Funciones cocina:

Preparación de alimentos

Cocina fría

Cocina Caliente

Organización y Aseo.

Horario: domingo a domingo en horarios rotativos. 1 día de descanso a la semana.

Apertura

Turno partido

Cierre

Salario: Mínimo + Auxilio de transporte + prestaciones de ley + propinas

Contrato: Indefinido y vinculación directa con la empresa

Beneficios