Se buscan conductores en todo el país: empleo con beneficios extras

¿Busca trabajo y tiene licencia? Ojo al dato: actualmente, diferentes empresas están en búsqueda de conductores para cubrir rutas urbanas y nacionales, ofreciendo salarios competitivos, estabilidad laboral y beneficios adicionales que varían según la compañía.

Las vacantes están dirigidas a personas con experiencia en conducción de vehículos de carga, transporte de pasajeros o distribución de mercancías.

En muchos casos se requiere contar buen historial de tránsito y habilidades de servicio al cliente. Sin embargo, algunas empresas también ofrecen procesos de inducción y capacitación para fortalecer las competencias de los nuevos colaboradores.

Entre los beneficios adicionales se destacan bonificaciones por cumplimiento, auxilio de alimentación, horas extras remuneradas, seguridad social completa e incentivos por rendimiento. Además, varias organizaciones brindan oportunidades de ascenso dentro del área logística y de transporte.

¿Cómo aplicar?

Ingrese a Semana Empleos, haciendo clic acá. Escriba “conductor” en la barra de búsqueda. Elija la vacante que más se adapte a su perfil. Recuerde que la plataforma le permite filtrar por ciudad, salario, entre otros. Regístrese en la plataforma y aplique.

A continuación, algunas de las vacantes disponibles.

Conductor Medellín

Salario: $ 1.700.000

Importante equipo busca conductor que pueda aportar su experiencia en la conducción de vehículos asignados.

En este rol, será responsable no solo de operar el vehículo, sino también de participar activamente en la separación y gestión de mercancías.

Las funciones incluirán el cargue, descargue y apoyo en diversas labores de bodega, asegurando un flujo de trabajo eficiente y coordinado.

Es fundamental que cuente con disponibilidad para viajar, garantizando que se cumplan con las necesidades logísticas de los clientes.

Tipo contrato: obra labor

Nivel de estudios requerido: bachiller

Conductor Bogotá

Salario: $ 2.000.000

Se está buscando un candidato masculino, titulado a nivel de bachillerato, que posea una licencia de conducción C2.

Si cuenta con al menos 2 años de experiencia manejando vehículos de carga pesada y tiene un buen conocimiento de las ubicaciones y zonas de Bogotá, esta oportunidad puede ser para usted.

La responsabilidad de este puesto incluye garantizar la entrega segura y oportuna de los productos a nuestros clientes.

Se ofrece una jornada laboral de lunes a sábado desde las 6:00 a.m. hasta el fin de la actividad diaria, un salario competitivo de $2.000.000, más un bono de transporte de $200.000, además de los beneficios de ley.

Forme parte de un equipo dinámico en un entorno de trabajo profesional y comprometido.

Tipo contrato: obra labor

Nivel de estudios requerido: bachiller

Conductor Barranquilla

Colombiana de Trasplantes requiere para el área logística un mensajero - conductor en la ciudad de Barranquilla, el cual tendrá por objetivo gestionar la mensajería y la conducción de los vehículos de la organización de manera responsable, oportuna y eficaz.

Debe ser bachiller académico con licencia de conducción A2 y B1, tener moto propia y contar con mínimo 1 año de experiencia en mensajería y 2 años en conducción de vehículos y motocicletas.

Dentro de sus funciones se encuentran:

Radicar facturas

Realizar los envíos de documentos y paquetes solicitados a través del área de logística

Realizar compras

Realizar trámites administrativos

Transportar a los trabajadores de Colombiana de Trasplantes con fines corporativos

Conducir el vehículo de la empresa en los eventos de rescates de órganos y trasplantes de órganos

Manejar las planillas de correspondencia

Manejar las planillas de control de gasolina y mantenimientos de las camionetas a cargo

Conductor-C1 Medellín

Salario: $ 1.850.000

“Somos es una startup colombiana de tecnología que nació para desafiar lo imposible. Combinamos ingeniería y diseño para transformar la vida de las personas. No somos una empresa tradicional de telecomunicaciones: gracias a nuestra fibra óptica Active Fibre, ofrecemos el internet más rápido, confiable y accesible de Colombia, sin cláusulas de permanencia ni costos ocultos", agrega la marca empleadora.

Beneficios

Vinculación estable y directa: contrato a término indefinido.

Tiempo extra para ti: más días de vacaciones y de calamidad que los mínimos de ley.

Beneficios especiales con aliados estratégicos, para que ahorres y disfrutes más.

Cultura de aprendizaje continuo, aquí nunca te quedas quieto: siempre hay algo nuevo por aprender y aplicar.

Un ambiente basado en respeto, innovación, responsabilidad y crecimiento.

Misión del cargo

Su misión es realizar el transporte de personal, materiales y equipos para la instalación de infraestructura de obra civil, eléctrica y datos, bajo las normas técnicas vigentes y atendiendo las instrucciones de su correspondiente inmediato.

Requerimientos

Formación: Bachillerato completo hasta técnico

Experiencia: Mínima de 1 año

Licencia de conducción vigente: (mínimo categoría C1).

Habilidades y mindset: buscamos personas que:



Funciones principales

●Transporte de personal, materiales, equipos y herramientas hacia los diferentes sitios de despliegue según el cronograma establecido.

● Asegurar el buen estado del vehículo y llevar a cabo su mantenimiento

preventivo, así como el reporte de fallas o problemas mecánicos.

● Carga y descarga de materiales, equipos y herramientas, asegurando que se sigan las normas de seguridad en el transporte.

● Apoyo al equipo de despliegue en el traslado de materiales al interior de la copropiedad y otras áreas donde se realicen los trabajos.

● Participar en el acopio de materiales sobrantes, herramientas y equipos para su correcto traslado y entrega en bodega.

● Cumplir con los protocolos de transporte seguro y el adecuado funcionamiento del vehículo durante el desarrollo del proyecto.

Conductor de tractocamión Amagá

Salario: $ 2.253.908

Una multinacional canadiense busca conductores para la planta ubicada en Amagá, requiere conductores de tractomula, responsables y comprometidos para integrar al equipo de transporte.

Esta es una excelente oportunidad para aquellos con experiencia en manejo de vehículos sencillos que desean trabajar en una empresa reconocida por su enfoque en la seguridad y profesionalismo. Se ofrece un ambiente laboral estable y la posibilidad de crecimiento dentro de la organización.

Responsabilidades:

Conducir tractomulas para el transporte seguro de mercancías.

Cumplir con las normativas de tránsito y seguridad vial.

Mantener la limpieza y el mantenimiento básico del vehículo.

Reportar cualquier incidente o desperfecto mecánico a los supervisores.

Colaborar con el equipo de logística para asegurar entregas a tiempo.

Requerimientos:

Licencia C3 sin multas ni comparendos o acuerdo de pago por un valor no mayor a $1.000.000.

4 años de experiencia reciente y certificable en conducción de vehículos.

Educación básica primaria aprobada.

Disponibilidad para laborar de domingo a domingo con un día compensatorio a la semana. Se maneja programación de diferentes turnos.

Tener motocicleta para desplazamiento personal.

Nivel de educación:

Básica primaria

Salario básico: $1.986.916 más prestaciones de ley.