Se buscan jóvenes sin experiencia: oportunidades laborales en todo el país

Si usted es joven, recién graduado o simplemente aún no ha conseguido experiencia laboral formal, esta noticia puede ser su gran empujón. En Colombia, distintas empresas están abriendo vacantes especialmente diseñadas para quienes quieren iniciar su carrera profesional y no exigen experiencia previa.

Las convocatorias atienden perfiles variados: atención al cliente, ventas, apoyo operativo, logística, administración básica o trabajo remoto.

Para acceder a estas vacantes y muchas otras, ingrese a Semana Empleos, donde encontrará más de 110.000 ofertas activas en todo el país. Cree su perfil gratuito, cargue su hoja de vida y aplique en minutos.

Bachiller sin experiencia para oportunidad en Claro

Salario a convenir

Se ofrece: contrato de aprendizaje con los siguientes beneficios:

Etapa lectiva: apoyo de sostenimiento equivalente al 75% del SMLV .

apoyo de sostenimiento equivalente al . Etapa productiva: apoyo de sostenimiento del 100% del SMLV, auxilio de transporte, y afiliación a EPS, ARL, pago de prestaciones sociales y parafiscales.

Requisitos:

No haber tenido contrato de aprendizaje previo.

No estar cursando actualmente un programa técnico, tecnólogo o profesional.

Al finalizar su proceso de formación, tendrá la posibilidad de vincularse laboralmente con Claro.

Personal sin experiencia

Salario a convenir

Se está en búsqueda de asesores integrales retail con o sin experiencia, apasionados por la moda y con excelente actitud de servicio, para unirse a nuestro equipo en esta temporada.

No estudiantes.

Salario: $1.164.684 aprox. proporcional a la jornada + auxilio de transporte $200.000 + recargos dominicales y festivos + todas las prestaciones de ley.

Horario:

36 horas semanales (6 horas diarias), turnos rotativos de apertura o cierre. Disponibilidad de domingo a domingo (no se acomodan horarios).

Pagos: mensuales

Funciones principales:

Brindar asesoría a los clientes sobre productos, precios, características y promociones.

Apoyar en el orden, reposición y presentación de la tienda.

Si le apasiona la moda y quieres crecer en el mundo del retail, esta oportunidad es para usted.

Motorizados sin experiencia

Salario: $ 1.723.400 a 2.000.000

¿Tiene una moto y ganas de trabajar? ¡Esta es su oportunidad! En Telcos, una compañía líder en telecomunicaciones, se está buscando personas comprometidas para unirse al equipo como motorizados sin experiencia. No se necesita experiencia previa.

Requerimientos:

Poseer moto propia o arrendada con cilindraje superior a 120 cc.

Moto modelo superior al 2015 sin comparendos.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado.

Actitud positiva y ganas de aprender.

Capacidad para trabajar de manera independiente.

Salario base competitivo de $1.423.500 más bono de rodamiento $300.000 y productividad.

Supervisor de logística e inventarios

Salario: $2.800.000

Conocimientos

Manejo de herramientas ofimáticas, con amplio manejo demostrable en los siguientes mecanismos:

Destreza en el manejo de plataformas tecnológicas y en línea (internet, correo electrónico, Teams).

Paquete office (Excel) nivel intermedio en hojas de cálculo, base de datos.

Gestión de almacenes, logística, inventarios y cadena de suministros.

Funciones

Recepción de mercancía.

Ingreso de mercancía al sistema de información en línea.

Devolución y solicitud de mercancía.

Apoyo al bienestar de los productos en bodega.

Velar por la disponibilidad de mercancía.

Apoyo las acciones logísticas integrales.

Realizar conciliaciones de inventario.

Rectificar despachos.

Validación de cortes de ventas con proveedores.

Supervisar diariamente la evolución del equipo de trabajo.

Control de stock (análisis de inventarios y cortes de ventas).

Definición e implementación de los planes de acción relacionados con el área de logística.

Relación y atención a editores y proveedores.

Tipo de contrato: término fijo, inicialmente, directamente con la empresa.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.