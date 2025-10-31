Se buscan trabajadores: más de 12.000 vacantes activas en Colombia este mes

El ritmo del mercado laboral en Colombia se acelera y trae buenas noticias para quienes están buscando empleo: este mes, más de 12.000 vacantes activas están abiertas en diferentes sectores y ciudades del país.

Muchas de estas vacantes no exigen experiencia previa y ofrecen contratación rápida, lo que las convierte en una gran opción para quienes desean arrancar o cambiar de rumbo profesional.

Un consejo clave para aplicar: revise que su información de contacto esté correcta y destaque aunque sea una experiencia o competencia relevante: la claridad puede marcar la diferencia.

Auxiliar logístico

Salario: 1.423.500

Importante empresa se encuentra en la búsqueda de un auxiliar logístico de novedades, un cargo esencial para garantizar que las operaciones de bodega y distribución se desarrollen sin contratiempos.

La persona seleccionada será responsable del despacho de mercancías a la transportadora, del seguimiento de los envíos y de la gestión de cualquier novedad que surja en el proceso.

También estará a cargo de realizar inventarios periódicos para asegurar que los registros estén actualizados y precisos. Esta posición representa una excelente oportunidad para quienes deseen desarrollarse dentro del sector logístico y de transporte.

Responsabilidades:

Encargarse del despacho de mercancías a la transportadora.

Realizar seguimiento constante de los envíos.

Gestionar novedades que surjan en el proceso de envíos.

Realizar inventarios periódicos y mantener registros precisos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en logística o despachos preferible.

Habilidad para gestionar múltiples tareas de manera eficiente.

Conocimientos básicos de herramientas de gestión de inventarios.

Analista de datos

Salario: 3.470.553

¿Te apasiona el análisis de datos e información y quieres trabajar en un equipo de profesionales altamente cualificados?

Tu misión será interpretar y analizar los datos de la compañía, construir herramientas visuales para los diferentes niveles estratégicos de la organización que generen valor y faciliten la toma de decisiones. También buscamos automatizar procesos asociados a la administración de la información y crear esquemas para la validación de datos y generación de alertas.

Perfil:

Profesional o tecnólogo titulado de carreras de ingeniería, estadística o afines o estudiante (desde 8 semestre en adelante).

titulado de carreras de ingeniería, estadística o afines o estudiante (desde 8 semestre en adelante). Se requiere tecnólogo o estudiante a partir de octavo semestre con mínimo dos años de experiencia, o profesional con al menos un año de experiencia, en el manejo de indicadores, métricas y bases de datos, así como en el uso avanzado de Excel (incluyendo tablas dinámicas, macros, VBA), Access, Power BI y SQL.

Condiciones laborales

Salario mensual competitivo: $ 3.470.553 – nomina plana.

Prestaciones Sociales.

Horario: de lunes a jueves de 7:30 a. m. a 5:45 p. m. y viernes de 7:00 a. m. a 2:00 p. m.

Contrato: Indefinido – Teletrabajo Suplementario – Firma directa.

Además:

Alianzas educativas para ti y tu familia.

Portafolio de beneficios comerciales

Convenios financieros

Excelente Ambienta Laboral.

Oportunidades de desarrollo profesional

Un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo.

Ejecutivo comercial de construcción Ferretería Obra civil Industrial

Salario: 2.000.000 a 3.000.000

Empresa especializada en ventanería busca un ejecutivo comercial que desee crecer profesionalmente y formar parte de una compañía sólida y en expansión.

Ubicación: Toberín, Bogotá

Horario:

Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 6:00 p.m y viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Tipo de contrato: indefinido

Compensación:

Salario básico: $2.000.000 + auxilio de rodamiento

Esquema de comisiones atractivo: hasta 1% antes de IVA, con componentes prestacionales.

Modalidad de trabajo:

Gestión mixta: en calle y en oficina, según programación.

Funciones

Atender y fidelizar clientes actuales.

Elaborar propuestas comerciales efectivas.

Realizar seguimiento y acompañamiento en el proceso de venta.

Implementar estrategias de búsqueda activa de nuevos clientes.

¿Qué se necesita para aplicar?

Experiencia: 2 años en adelante cargos similares.

Formación: Técnico, tecnólogo o profesional en áreas administrativas o comerciales (no excluyente).

Conocimientos: Excel, redacción profesional, comunicación asertiva, atención al cliente, manejo de proveedores.

Competencias clave: orientación al logro, trabajo en equipo, habilidades comunicativas.

Cajero de temporada Americanino

Salario: 1.423.500 a 3.000.000

Si le apasiona el mundo de la moda y el servicio al cliente, este es el lugar para usted. En COMODIN SAS, están en busca de un cajero de tienda de temporada para las sucursales en tiendas ubicadas en Bogotá. Se ofrece un salario de $1.533.000 más incentivos, auxilio de transporte, prestaciones de ley.

Además, tendrá incentivos adicionales por cumplimiento de metas y un descuento exclusivo en las marcas. El contrato será por obra o labor durante la temporada, con posibilidad de pasar a un contrato indefinido. El horario es de lunes a domingo, con turnos rotativos de 8 horas diarias.

Responsabilidades:

Manejo de caja registradora y procesamiento de pagos.

Atención y servicio al cliente en punto de venta.

Mantenimiento del área de caja limpia y organizada.

Apoyo en inventarios y control de mercancía.

Cumplimiento de metas de ventas y servicio.

Requerimientos:

Mínimo 6 meses de experiencia como cajero en tiendas de ropa o marcas.

Bachillerato completo.

Habilidades en manejo de efectivo y transacciones.

Excelentes habilidades de comunicación.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Asesor de ventas temporada (Zona Norte) Naf Naf

Salario: 1.423.500 a 3.000.000

¿Le apasiona la moda y le gustaría formar parte de una marca icónica como Chevignon? Se está en búsqueda de un entusiasta asesor comercial para el equipo en el sur.

Será parte de una empresa que valora la excelencia en el servicio y el trabajo en equipo, ofreciendo todas las prestaciones de ley y un paquete de incentivos atractivo que incluye el salario mínimo legal vigente (SMLV), incentivos adicionales y bonos de la felicidad.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes en la selección de productos Chevignon.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Mantener un conocimiento actualizado sobre las tendencias de moda y productos.

Garantizar la satisfacción del cliente a través de un excelente servicio.

Participar en la organización y presentación del punto de venta.

Requerimientos: