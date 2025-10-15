Se disparan las contrataciones en Colombia: revise si cumple los requisitos

El panorama laboral en Colombia está mostrando señales claras de recuperación y expansión. Según la más reciente encuesta de expectativas de empleo de ManpowerGroup, alrededor del 42 % de las empresas planea aumentar su equipo en los próximos meses. Esto refleja optimismo empresarial, y abre la puerta para miles de nuevas vacantes en distintos sectores.

Sectores como bienes de servicio y consumo, tecnologías de información, manufactura y atención al cliente aparecen entre los más dinámicos.

Eso significa que perfiles tanto con experiencia como sin ella tienen oportunidades si están dispuestos a adaptarse, aprender rápido y demostrar competencias clave tales como comunicación, trabajo en equipo, orientación al cliente y manejo básico de herramientas digitales.

Si está en búsqueda activa de empleo, esta podría ser su oportunidad. Ingrese a Semana Empleos, donde encontrará más de 110.000 ofertas activas en todo el país. Cree su perfil, suba su hoja de vida y aplique en minutos.

Asesor comercial externo - Sector ferretero Villavicencio

Salario a convenir

Una importante empresa del sector logístico requiere un asesor comercial externo en Villavicencio y Meta. Si la persona cuenta con experiencia en el sector ferretero y disfruta del trabajo en campo, esta es una oportunidad ideal.

Se busca un representante de ventas externo con al menos dos años de experiencia en el sector ferretero o afines, encargado de visitar clientes y construir relaciones en terreno.

La empresa ofrece un contrato inicial por obra y labor, con posibilidades de pasar a contratación directa, salario competitivo de $2.000.000, un auxilio extralegal de $200.000, además de comisiones, recargos adicionales y viáticos. El horario es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., con dos sábados al mes.

Responsabilidades:

Visitar clientes en Villavicencio y Meta para promover productos ferreteros.

Desarrollar y mantener relaciones comerciales sólidas en el sector.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos por la empresa.

Realizar seguimiento post-venta para garantizar la satisfacción del cliente.

Preparar y presentar informes de ventas y actividad comercial.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en áreas comerciales administrativas o afines.

Mínimo 2 años de experiencia en el sector ferretero o afines.

Experiencia comprobada en visitas de clientes 100% en campo.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Disponibilidad para trabajar en Villavicencio y alrededores.

Asesor comercial Bogotá

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

Una empresa del sector moda busca asesor comercial para trabajar exclusivamente en tiendas Patprimo (Patprimo, Ostu, Atmos, Seven Seven, entre otras). Se requiere una persona con experiencia mínima de seis meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas dentro del retail, con conocimiento del ambiente operativo y comercial.

Responsabilidades:

Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.

Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).

Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).

Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.

Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.

Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.

Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.

Orientación al cliente y resultados.

Horarios:

Rotativos domingo a domingo, apertura / cierre de tienda (1 día de descanso entre semana).

Condiciones laborales:

Contrato directo con la empresa.

Comisiones sin techo y sin piso según el cumplimiento de indicadores.

Pagos puntuales.

Plan carrera y estabilidad laboral.

Descuento de compra de productos.

Auxiliar de servicios generales

Salario: 1.423.500 a 1.700.000

Se requiere auxiliar de servicios generales en Bogotá. La persona debe contar con experiencia mínima de dos años en mantenimiento y limpieza de espacios. Se valorará el conocimiento en manejo de maquinaria industrial.

Responsabilidades:

Realizar limpieza y mantenimiento de oficinas baños pisos paredes vidrios techos y cafetería.

Operar maquinaria de aseo (rotativa aspiradora hidrolavadora).

Apoyar en actividades de cafetería y atención al cliente interno.

Garantizar la presentación orden y limpieza de las instalaciones.

Requerimientos:

Formación: Bachiller

Experiencia: Mínima de 2 años en cargos similares

Conocimiento en manejo de hidrolavadora aspiradora y máquina rotativa industrial

Experiencia en tratamiento de pisos y actividades de aseo

Conductor C2

Salario: 1.423.500 a 2.400.000

Una empresa ubicada en Bogotá – Montevideo requiere conductor con licencia C2.

Tipo de contrato: obra y labor o indefinido.

Salario: $1.450.000 + bono de $275.000 + auxilio de transporte legal vigente + prestaciones de ley.

Horario: lunes a sábado, inicio y fin de ruta (disponibilidad los domingos si se requiere).

Requisitos:

Bachiller.

Licencia C2 vigente.

Experiencia mínima de un año manejando vehículos de carga o furgones.

Excelente actitud de servicio y compromiso.

Funciones principales:

Transportar los servicios asignados diariamente y cumplir con la entrega al cliente final.

Manipular adecuadamente la mercancía y garantizar su llegada en óptimas condiciones.

Verificar la mercancía cargada frente a los documentos del sistema.

Asistir en el descargue y armado de mercancía, siempre que el cliente lo permita.

Gestionar rutas y servicios en tiempo real mediante Beetrack.

Recaudar, verificar y entregar efectivo de contraentregas y transportes diariamente.

Legalizar planillas de transporte con sus respectivos soportes y firmas.

Mantener el vehículo en óptimas condiciones e informar novedades.

Garantizar el parqueo del vehículo en los lugares asignados.

Verificar, aprobar y firmar el estado del vehículo y herramientas asignadas.

Auxiliar de farmacia Manizales

Salario: 1.550.000 a 2.200.000

Se requiere auxiliar de farmacia en la ciudad de Manizales. La empresa busca una persona comprometida, entusiasta y con deseos de crecer profesionalmente. Será responsable de brindar asesoría personalizada a los clientes, asegurando una experiencia de compra satisfactoria y apoyando los procesos de regencia de farmacia.

Responsabilidades:

Conocer acertadamente los productos y servicios de la organización.

Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades.

Apoyar en la recepción almacenamiento dispensación y/o facturación.

Revisar fechas de vencimiento y realizar inventarios asignados.

Dispensar fórmulas médicas sin variaciones.

Realizar arqueo de caja si es asignado para ello.

Requerimientos:

Técnico en auxiliar de farmacia (titulado).

Mínimo 1 año de experiencia en regencia de farmacia en área comercial.

Conocimientos en Paquete Office.

Se ofrece: