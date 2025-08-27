Suscribirse

Sector salud: más de 8.000 empleos disponibles hoy

Las ofertas laborales están disponibles a nivel nacional.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

27 de agosto de 2025, 5:16 p. m.
Conozca las vacantes que tiene Colsubsidio en el sector salud.
Conozca las vacantes disponibles en el sector salud. | Foto: Getty Images

El sector salud sigue siendo uno de los más dinámicos en el mercado laboral, ofreciendo oportunidades para profesionales y técnicos que buscan estabilidad y proyección. Es por eso, que actualmente, hay más de 8.000 vacantes activas en Colombia, dirigidas a perfiles con vocación de servicio y disposición para trabajar en entornos clínicos, hospitalarios y administrativos.

Aquí le presentamos algunas de las ofertas destacadas. Si desea conocer todas las vacantes y postularse sin costo, ingrese a este enlace y encuentre la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

Una enfermera sostiene en su mano una jeringa. Imagen de referencia
Trabajo sí hay: se abren vacantes en el sector salud en diferentes partes del país | Foto: Europa Press via Getty Images

Auxiliar de odontología – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty S.A.S.

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como asistente dental, será una parte fundamental en las operaciones diarias, brindando apoyo a los dentistas durante los procedimientos y asegurando el flujo eficiente de pacientes en la clínica.

Responsabilidades:

  • Asistir a los dentistas durante los procedimientos odontológicos.
  • Mantener la limpieza y esterilización del área de trabajo.
  • Gestionar citas y registros de pacientes en la clínica dental.
  • Preparar y organizar el instrumental dental necesario para cada procedimiento.
  • Asegurar un flujo eficiente de pacientes en la clínica.
  • Realizar tareas administrativas básicas relacionadas con el área de odontología.

Requerimientos:

  • Técnico o Tecnólogo en Salud Oral.
  • Registro Rethus y resolución vigentes.
  • Experiencia mínima de un año como Auxiliar de Odontología.
  • Disponibilidad para trabajar en el norte o sur de Bogotá.
  • Habilidades organizativas y de gestión del tiempo.

¡Postúlese aquí!

Regente de farmacia – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: $ 1.700.000 a $ 2.400.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase a Medipiel como regente de farmacia y asegure el cumplimiento estricto de los requisitos legales para operar la droguería, brindando asesoría experta a los clientes.

Responsabilidades:

  • Ejecutar labores de control y vigilancia del inventario físico de los medicamentos.
  • Asesorar objetivamente a los clientes sobre productos y servicios.
  • Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente para droguerías.
  • Velar por el manejo correcto de medicamentos, garantizando su entrega en óptimas condiciones.
  • Registrar diariamente temperatura y humedad según normativa.
  • Ser responsable de la representación técnica ante entes de control.
  • Asistir a capacitaciones y presentar evaluaciones.
  • Cumplir horario asignado y manejar sistema SIESA (POS y comercial).
  • Custodiar dinero e inventario correctamente.

Requerimientos:

  • Tecnólogo en Regencia de Farmacia.
  • Conocimiento en normatividad legal vigente para droguerías.
  • Manejo del sistema SIESA (POS y comercial).

¡Postúlese aquí!

Contexto: Vacantes para enfermeros y auxiliares: postúlese aquí

Médico general UCI – Manizales

Empresa: Zentria

Salario: $ 2.110.000 a $ 5.777.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Zentria busca un doctor general en UCI comprometido, con habilidades para trabajar bajo presión y tomar decisiones clínicas efectivas.

Responsabilidades:

  • Realizar la valoración clínica diaria de los pacientes internados en la UCI.
  • Ejecutar procedimientos críticos según protocolos establecidos.
  • Monitorear la evolución clínica de los pacientes y ajustar los planes de tratamiento según sea necesario.
  • Garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y calidad en la atención.
  • Mantener una comunicación constante y efectiva con el equipo médico y los familiares de los pacientes.
  • Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos biomédicos y colaborar en su mantenimiento preventivo.

Requerimientos:

  • Experiencia de 1 año en servicios de cuidado crítico (UCI).
  • Formación académica: Profesional en Medicina.
  • Certificaciones requeridas: Cursos actualizados en Soporte Vital Avanzado (ACLS) Soporte Vital Básico (BLS) y Código Fucsia.
  • Capacidad para trabajar bajo presión.
  • Toma de decisiones clínicas.
  • Comunicación efectiva con el equipo de salud y familiares.

¡Postúlese aquí!

Enfermero auditor ambulatorio – Tunja

Empresa: Soluciones Inmediatas

Salario: $ 6.715.316

Tipo de contrato: Temporal

Si es un enfermero profesional con experiencia en auditoría y gestión ambulatoria, esta es su oportunidad para destacar en el sector salud. Estará encargado de evaluar y monitorear la prestación de servicios ambulatorios, asegurando el cumplimiento de los lineamientos técnicos y normativos.

Responsabilidades:

  • Evaluar y monitorear la prestación de servicios ambulatorios según lineamientos técnicos y normativos.
  • Identificar desviaciones de costo en servicios priorizados y generar alertas para su intervención.
  • Evaluar e intervenir el costo médico en IPS asignadas buscando eficiencia y racionalidad técnica.
  • Ejecutar auditoría en unidades de psiquiatría y cuidado crónico.
  • Identificar e intervenir casos de abandono social y eventos relacionados con la seguridad del paciente.
  • Apoyar en la elaboración de respuestas a PQRS de acto médico.
  • Presentar informes de gestión que permitan tomar decisiones y plantear estrategias de mejora.

Requerimientos:

  • Profesional en Enfermería.
  • Especialización en Gerencia en Servicios de Salud Auditoría en Salud Administración en Salud o áreas afines.
  • Experiencia mínima de 2 años en auditoría concurrente, auditoría de cuentas médicas y facturación.
  • Conocimientos sólidos en servicios ambulatorios y domiciliarios.
  • Conocimiento de la normatividad legal vigente en salud.
  • Familiaridad con los manuales tarifarios del sector salud.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

