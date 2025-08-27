Sector salud: más de 8.000 empleos disponibles hoy

El sector salud sigue siendo uno de los más dinámicos en el mercado laboral, ofreciendo oportunidades para profesionales y técnicos que buscan estabilidad y proyección. Es por eso, que actualmente, hay más de 8.000 vacantes activas en Colombia, dirigidas a perfiles con vocación de servicio y disposición para trabajar en entornos clínicos, hospitalarios y administrativos.

Aquí le presentamos algunas de las ofertas destacadas. Si desea conocer todas las vacantes y postularse sin costo, ingrese a este enlace y encuentre la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

Trabajo sí hay: se abren vacantes en el sector salud en diferentes partes del país | Foto: Europa Press via Getty Images

Auxiliar de odontología – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty S.A.S.

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como asistente dental, será una parte fundamental en las operaciones diarias, brindando apoyo a los dentistas durante los procedimientos y asegurando el flujo eficiente de pacientes en la clínica.

Responsabilidades:

Asistir a los dentistas durante los procedimientos odontológicos.

Mantener la limpieza y esterilización del área de trabajo.

Gestionar citas y registros de pacientes en la clínica dental.

Preparar y organizar el instrumental dental necesario para cada procedimiento.

Asegurar un flujo eficiente de pacientes en la clínica.

Realizar tareas administrativas básicas relacionadas con el área de odontología.

Requerimientos:

Técnico o Tecnólogo en Salud Oral.

Registro Rethus y resolución vigentes.

Experiencia mínima de un año como Auxiliar de Odontología.

Disponibilidad para trabajar en el norte o sur de Bogotá.

Habilidades organizativas y de gestión del tiempo.

Regente de farmacia – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: $ 1.700.000 a $ 2.400.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase a Medipiel como regente de farmacia y asegure el cumplimiento estricto de los requisitos legales para operar la droguería, brindando asesoría experta a los clientes.

Responsabilidades:

Ejecutar labores de control y vigilancia del inventario físico de los medicamentos.

Asesorar objetivamente a los clientes sobre productos y servicios.

Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente para droguerías.

Velar por el manejo correcto de medicamentos, garantizando su entrega en óptimas condiciones.

Registrar diariamente temperatura y humedad según normativa.

Ser responsable de la representación técnica ante entes de control.

Asistir a capacitaciones y presentar evaluaciones.

Cumplir horario asignado y manejar sistema SIESA (POS y comercial).

Custodiar dinero e inventario correctamente.

Requerimientos:

Tecnólogo en Regencia de Farmacia.

Conocimiento en normatividad legal vigente para droguerías.

Manejo del sistema SIESA (POS y comercial).

Médico general UCI – Manizales

Empresa: Zentria

Salario: $ 2.110.000 a $ 5.777.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Zentria busca un doctor general en UCI comprometido, con habilidades para trabajar bajo presión y tomar decisiones clínicas efectivas.

Responsabilidades:

Realizar la valoración clínica diaria de los pacientes internados en la UCI.

Ejecutar procedimientos críticos según protocolos establecidos.

Monitorear la evolución clínica de los pacientes y ajustar los planes de tratamiento según sea necesario.

Garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y calidad en la atención.

Mantener una comunicación constante y efectiva con el equipo médico y los familiares de los pacientes.

Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos biomédicos y colaborar en su mantenimiento preventivo.

Requerimientos:

Experiencia de 1 año en servicios de cuidado crítico (UCI).

Formación académica: Profesional en Medicina.

Certificaciones requeridas: Cursos actualizados en Soporte Vital Avanzado (ACLS) Soporte Vital Básico (BLS) y Código Fucsia.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Toma de decisiones clínicas.

Comunicación efectiva con el equipo de salud y familiares.

Enfermero auditor ambulatorio – Tunja

Empresa: Soluciones Inmediatas

Salario: $ 6.715.316

Tipo de contrato: Temporal

Si es un enfermero profesional con experiencia en auditoría y gestión ambulatoria, esta es su oportunidad para destacar en el sector salud. Estará encargado de evaluar y monitorear la prestación de servicios ambulatorios, asegurando el cumplimiento de los lineamientos técnicos y normativos.

Responsabilidades:

Evaluar y monitorear la prestación de servicios ambulatorios según lineamientos técnicos y normativos.

Identificar desviaciones de costo en servicios priorizados y generar alertas para su intervención.

Evaluar e intervenir el costo médico en IPS asignadas buscando eficiencia y racionalidad técnica.

Ejecutar auditoría en unidades de psiquiatría y cuidado crónico.

Identificar e intervenir casos de abandono social y eventos relacionados con la seguridad del paciente.

Apoyar en la elaboración de respuestas a PQRS de acto médico.

Presentar informes de gestión que permitan tomar decisiones y plantear estrategias de mejora.

Requerimientos:

Profesional en Enfermería.

Especialización en Gerencia en Servicios de Salud Auditoría en Salud Administración en Salud o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años en auditoría concurrente, auditoría de cuentas médicas y facturación.

Conocimientos sólidos en servicios ambulatorios y domiciliarios.

Conocimiento de la normatividad legal vigente en salud.

Familiaridad con los manuales tarifarios del sector salud.