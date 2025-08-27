Empleo
Sector salud: más de 8.000 empleos disponibles hoy
Las ofertas laborales están disponibles a nivel nacional.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El sector salud sigue siendo uno de los más dinámicos en el mercado laboral, ofreciendo oportunidades para profesionales y técnicos que buscan estabilidad y proyección. Es por eso, que actualmente, hay más de 8.000 vacantes activas en Colombia, dirigidas a perfiles con vocación de servicio y disposición para trabajar en entornos clínicos, hospitalarios y administrativos.
Aquí le presentamos algunas de las ofertas destacadas. Si desea conocer todas las vacantes y postularse sin costo, ingrese a este enlace y encuentre la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.
Auxiliar de odontología – Bogotá D.C.
Empresa: Keralty S.A.S.
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como asistente dental, será una parte fundamental en las operaciones diarias, brindando apoyo a los dentistas durante los procedimientos y asegurando el flujo eficiente de pacientes en la clínica.
Responsabilidades:
- Asistir a los dentistas durante los procedimientos odontológicos.
- Mantener la limpieza y esterilización del área de trabajo.
- Gestionar citas y registros de pacientes en la clínica dental.
- Preparar y organizar el instrumental dental necesario para cada procedimiento.
- Asegurar un flujo eficiente de pacientes en la clínica.
- Realizar tareas administrativas básicas relacionadas con el área de odontología.
Requerimientos:
- Técnico o Tecnólogo en Salud Oral.
- Registro Rethus y resolución vigentes.
- Experiencia mínima de un año como Auxiliar de Odontología.
- Disponibilidad para trabajar en el norte o sur de Bogotá.
- Habilidades organizativas y de gestión del tiempo.
Regente de farmacia – Medellín
Empresa: Medipiel
Salario: $ 1.700.000 a $ 2.400.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Únase a Medipiel como regente de farmacia y asegure el cumplimiento estricto de los requisitos legales para operar la droguería, brindando asesoría experta a los clientes.
Responsabilidades:
- Ejecutar labores de control y vigilancia del inventario físico de los medicamentos.
- Asesorar objetivamente a los clientes sobre productos y servicios.
- Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente para droguerías.
- Velar por el manejo correcto de medicamentos, garantizando su entrega en óptimas condiciones.
- Registrar diariamente temperatura y humedad según normativa.
- Ser responsable de la representación técnica ante entes de control.
- Asistir a capacitaciones y presentar evaluaciones.
- Cumplir horario asignado y manejar sistema SIESA (POS y comercial).
- Custodiar dinero e inventario correctamente.
Requerimientos:
- Tecnólogo en Regencia de Farmacia.
- Conocimiento en normatividad legal vigente para droguerías.
- Manejo del sistema SIESA (POS y comercial).
Médico general UCI – Manizales
Empresa: Zentria
Salario: $ 2.110.000 a $ 5.777.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Zentria busca un doctor general en UCI comprometido, con habilidades para trabajar bajo presión y tomar decisiones clínicas efectivas.
Responsabilidades:
- Realizar la valoración clínica diaria de los pacientes internados en la UCI.
- Ejecutar procedimientos críticos según protocolos establecidos.
- Monitorear la evolución clínica de los pacientes y ajustar los planes de tratamiento según sea necesario.
- Garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y calidad en la atención.
- Mantener una comunicación constante y efectiva con el equipo médico y los familiares de los pacientes.
- Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos biomédicos y colaborar en su mantenimiento preventivo.
Requerimientos:
- Experiencia de 1 año en servicios de cuidado crítico (UCI).
- Formación académica: Profesional en Medicina.
- Certificaciones requeridas: Cursos actualizados en Soporte Vital Avanzado (ACLS) Soporte Vital Básico (BLS) y Código Fucsia.
- Capacidad para trabajar bajo presión.
- Toma de decisiones clínicas.
- Comunicación efectiva con el equipo de salud y familiares.
Enfermero auditor ambulatorio – Tunja
Empresa: Soluciones Inmediatas
Salario: $ 6.715.316
Tipo de contrato: Temporal
Si es un enfermero profesional con experiencia en auditoría y gestión ambulatoria, esta es su oportunidad para destacar en el sector salud. Estará encargado de evaluar y monitorear la prestación de servicios ambulatorios, asegurando el cumplimiento de los lineamientos técnicos y normativos.
Responsabilidades:
- Evaluar y monitorear la prestación de servicios ambulatorios según lineamientos técnicos y normativos.
- Identificar desviaciones de costo en servicios priorizados y generar alertas para su intervención.
- Evaluar e intervenir el costo médico en IPS asignadas buscando eficiencia y racionalidad técnica.
- Ejecutar auditoría en unidades de psiquiatría y cuidado crónico.
- Identificar e intervenir casos de abandono social y eventos relacionados con la seguridad del paciente.
- Apoyar en la elaboración de respuestas a PQRS de acto médico.
- Presentar informes de gestión que permitan tomar decisiones y plantear estrategias de mejora.
Requerimientos:
- Profesional en Enfermería.
- Especialización en Gerencia en Servicios de Salud Auditoría en Salud Administración en Salud o áreas afines.
- Experiencia mínima de 2 años en auditoría concurrente, auditoría de cuentas médicas y facturación.
- Conocimientos sólidos en servicios ambulatorios y domiciliarios.
- Conocimiento de la normatividad legal vigente en salud.
- Familiaridad con los manuales tarifarios del sector salud.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.