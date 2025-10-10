Si busca empleo por primera vez, esta podría ser su oportunidad. Nuevas vacantes

Dar el primer paso en el mundo laboral no siempre es fácil, pero esta vez las oportunidades están al alcance de todos. Son varias las empresas que han abierto vacantes para personas en búsqueda de su primera oportunidad laboral.

Las compañías valoran la actitud, la disposición para aprender y las habilidades blandas como la comunicación y el trabajo en equipo. Además, varias de estas ofertas incluyen capacitaciones, horarios flexibles y contrato directo, lo que convierte esta convocatoria en una excelente oportunidad para empezar con pie derecho en el mercado laboral.

Para aplicar, ingrese a Semana Empleos, donde encontrará más de 110.000 vacantes activas en todo el país. Allí podrá crear su perfil y subir su hoja de vida gratis.

Bachiller sin experiencia

Salario a convenir

Claro Colombia ofrece la posibilidad de estudiar en un centro de formación privado con patrocinio de la empresa.

Se ofrece:

Contrato de aprendizaje con los siguientes beneficios:

Etapa lectiva: apoyo de sostenimiento equivalente al 75% del SMLV.

Etapa productiva: apoyo de sostenimiento del 100% del SMLV, auxilio de transporte, y afiliación a EPS, ARL, pago de prestaciones sociales y parafiscales.

Requisitos:

No haber tenido contrato de aprendizaje previo.

No estar cursando actualmente un programa técnico, tecnólogo o profesional.

En este momento no se cumplen los requisitos, se invita a referir a alguien que pueda estar interesado en estudiar y comenzar su desarrollo laboral con la compañía.

Al finalizar el proceso de formación, existe la posibilidad de vincularse laboralmente con Claro.

En Claro se cree firmemente que la diversidad y el talento son la mayor fortaleza. Sin importar quién sea o de dónde provenga, todas las candidaturas reciben la misma atención y oportunidad de crecimiento. El talento y la señal de Claro siempre llegan lejos.

Operarios sin experiencia Bogotá

Salario: $ 1.423.500

Una empresa especializada en el servicio de lavado y embellecimiento automotriz requiere personal (hombres y mujeres) para el cargo de operativo de lavado. Las principales funciones serán: manejo de máquinas de lavado de alta presión, entrenamiento en pulido y porcelanizado de vehículos, manejo adecuado de recursos y residuos, embellecimiento y alistamiento de vehículos.

Se requiere contar con estudios de básica primaria y no se exige experiencia. La labor se desarrollará en servicios generales u oficios varios.

Condiciones:

Salario: salario mínimo legal vigente + prestaciones de ley.

Turnos: nocturnos.

Contratación directa e inmediata con la compañía.

También pueden participar personas extranjeras con cédula colombiana.

Lugar de trabajo: Bogotá.

Asesores comerciales sin experiencia Medellín

Salario: $ 1.423.500

En Eficacia se cree en el talento y se busca personal para el cargo de asesores(as) comerciales y mercaimpulsadores(as) en Medellín.

Escuela Comercial Eficacia:

Tres días de capacitación remunerada con un pago diario de $20.000.

Después del entrenamiento, existe la posibilidad de vinculación a una empresa aliada con contrato que incluye todas las prestaciones de ley y acceso a beneficios exclusivos:



No se requiere experiencia, solo actitud, pasión por las ventas y deseo de crecer en una empresa que transforma vidas.

Vendedores con o sin experiencia

Salario: $ 2.000.000

Si a la persona le apasiona el mundo de la moda y las ventas, esta es una oportunidad para unirse a un equipo dinámico como vendedor.

Requerimientos:

Con o sin experiencia en ventas.

Excelentes habilidades comunicativas.

Beneficios: salario mínimo + prestaciones + comisiones.

Gran convocatoria motorizados / Sin experiencia

Salario: $ 1.723.400 a $ 2.500.000

Telcos, una compañía líder en telecomunicaciones, busca personas comprometidas para unirse a su equipo como motorizados sin experiencia. No se requiere experiencia previa.

Requisitos:

Bachiller certificado (grado 11°)

Moto modelo 2015 en adelante, cilindraje entre 120cc y 200cc

Licencia de conducción A2, con mínimo 4 meses de expedición

Actitud de servicio y ganas de aprender

Se ofrece

Contrato a término fijo por 1 año directo con TELCOS (con posibilidad de renovación) todas las prestaciones de ley

Plan carrera: oportunidad de ascenso dentro de la compañía

Salario base mínimo 2025 + auxilio transporte+ Auxilio fijo de $300.000 por 6 meses

Rodamiento diario de $18.200 por día laborado

Bono de productividad

Promedio salarial mensual desde $2.400.000 hasta $2.500.000 o más, según desempeño

Pagos mensuales puntuales

Capacitaciones de alturas.

Crecimiento laboral después de dos meses.

Horario: lunes a sábado desde las 6:00 a.m. hasta finalizar el recorrido.

Disponibilidad ocasional de 1 a 2 domingos al mes según operación

Lugar de trabajo: Barrio Carvajal – Localidad de Kennedy, Bogotá

Modalidad 100% presencial

Mercaimpulsador sin experiencia / Con moto Medellín

Salario: $ 1.500.000 a $ 1.800.000

Manpower está en búsqueda de mercaimpulsadores(as) dinámicos(as) para unirse a su equipo en los puntos de venta de Colanta. Si la persona cuenta con moto y entusiasmo por las ventas, esta es una oportunidad ideal. No se requiere experiencia previa.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Poseer moto propia.

Licencia de conducción con mínimo 6 meses de antigüedad.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado y dos domingos al mes.

¡Aplique ya!

Auxiliar de bodega aeropuerto sin experiencia

Salario: $ 1.423.500

Importante empresa de almacenamiento, logística y distribución requiere personal para desempeñarse como auxiliar de bodega en el aeropuerto.

Formación:

Bachiller.

Experiencia laboral:

Con o sin experiencia en bodega o cargos afines.

Condiciones:

Horario: turno rotativo de 8 horas, de lunes a domingo.

Salario: $1.423.500 + prestaciones de ley, recargos adicionales (horas extras, nocturnas y dominicales) y ruta nocturna entre las 10:30 p.m. y las 5:00 a.m.

Contrato: obra o labor.

Funciones:

Cargue y descargue de aeronaves.