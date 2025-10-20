Si busca un primer trabajo, estas oportunidades podrían ser de su interés

Encontrar un primer trabajo puede ser un gran reto, pero son muchas las empresas que se encuentran apostando por nuevos talentos que recién están dando sus primeros pasos laborales.

Las ofertas ofrecen capacitación, e incluso algunas brindan formación educativa, lo que representa una gran oportunidad para aquellos que recién egresan o que quieren avanzar laboralmente.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas más atractivas. Si desea conocer la oferta completa, ingrese a Semana Empleos y filtre por experiencia para encontrar las que más se ajusten a su perfil.

Recuerde: a la hora de registrarse, entre más completo su perfil, mayores las posibilidades de contratación.

Bachiller motorizado - Bogotá

Salario a convenir

Importante empresa de consumo masivo busca personal masculino con moto que sean bachilleres graduados.

Las personas que apliquen a este empleo podrán o no tener experiencia y tendrán funciones como visitar tiendas diariamente de rutas locales, ubicar el material publicitario, diligenciar encuestas, mantener la organización de los productos por tienda y enviar información.

Transporte diario:15.496 ruta Local

Variable:

SMMLV + auxilio de transporte legal.

Auxilio datos celular: $5.000 / día.

Auxilio de transporte: $16.397 diario.

Indispensable: tener moto con papeles al día y celular con datos

Bachiller sin experiencia - Bogotá

Salario a convenir

En Claro Colombia buscan bachilleres que deseen estudiar. La empresa ofrece un contrato de aprendizaje con los siguientes beneficios:

Etapa lectiva: apoyo de sostenimiento equivalente al 75 % del SMLV.

apoyo de sostenimiento equivalente al 75 % del SMLV. Etapa productiva: apoyo de sostenimiento del 100 % del SMLV, auxilio de transporte, y afiliación a EPS, ARL, pago de prestaciones sociales y parafiscales.

Requisitos:

No haber tenido contrato de aprendizaje previo.

No estar cursando actualmente un programa técnico, tecnólogo o profesional.

Bachiller sin experiencia para temporada - Medellín

Salario: 1.423.500

¿Le apasionan las ventas y la moda? ¡Hay una oportunidad perfecta para usted! En Tiendas reconocidas como Carrera, Outlet 50 %, Rifle, Chevignon, Americanino, American Brands, American Eagle y Moft están buscando personas dinámicas, comprometidas y con ganas de ofrecer una atención al cliente excepcional.

Funciones

Brindar un servicio al cliente memorable, creando una experiencia de compra única.

Colaborar con el equipo para alcanzar y superar las metas comerciales.

Requisitos

Enfoque en el cliente: saber escuchar y responder a sus necesidades.

Espíritu de equipo: trabajar de manera colaborativa para cumplir objetivos.

Compromiso: dedicación y responsabilidad con cada tarea y con la marca.

Orientación a resultados: ser proactivo para lograr y superar las metas de ventas.

Se ofrece

Salario de $1.423.500 + auxilio de transporte + comisiones + prestaciones de ley.

Horario de tiempo completo.

Requisitos:

Bachillerato completo.

Ser mayor de edad.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo.

Plataformas como Semana Empleo permiten encontrar un primer empleo en pocos minutos y sin salir de casa. | Foto: Getty Images

Bachiller académico - cuota cerrada - Barranquilla

Salario a convenir

Si vive en Barranquilla o en zonas aledañas, y está interesado(a) en empezar sus estudios en áreas comerciales o financieras, patrocinado por Banco de Occidente y luego vincularse laboralmente, ¡esta es su oportunidad!

Perfil

Personas interesadas en realizar con el Sena un programa técnico.

Personas interesadas en realizar contrato de aprendizaje en el sector bancario.

Ser bachiller/estudiante de 11°, o estudiante universitario desde primer hasta cuarto semestre.

Personas que no hayan realizado contrato de aprendizaje.

Disponibilidad horaria (para el programa Sena) de lunes a sábado, de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.

Bachiller con experiencia comercial presencial / medio tiempo - Banco Falabella, Manizales

Salario a convenir

Requisitos:

Nivel académico: bachiller.

Experiencia: 6 meses en ventas presenciales.

Salario: base de $716.750 + aux. transporte de $200.000 + recargos adicionales + comisiones.

Horarios: medio tiempo.

Lunes a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes.

Turnos de 4 horas (intermedio y cierre).

Solo se trabaja medio tiempo o 4 horas en el día.

Disponibilidad desde las 12 p.m. hasta las 9 p.m. para agendar el turno.

Funciones: