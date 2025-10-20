Suscribirse

Empleo

Si busca un primer trabajo, estas oportunidades podrían ser de su interés

¡Aplicar a estas vacantes es gratis!

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

20 de octubre de 2025, 2:17 p. m.
En situaciones clave como entrevistas de trabajo, primeras citas o encuentros con personas importantes, la primera impresión puede definir el rumbo de una relación.
Aplique a estas ofertas | Foto: Getty Images

Encontrar un primer trabajo puede ser un gran reto, pero son muchas las empresas que se encuentran apostando por nuevos talentos que recién están dando sus primeros pasos laborales.

Las ofertas ofrecen capacitación, e incluso algunas brindan formación educativa, lo que representa una gran oportunidad para aquellos que recién egresan o que quieren avanzar laboralmente.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas más atractivas. Si desea conocer la oferta completa, ingrese a Semana Empleos y filtre por experiencia para encontrar las que más se ajusten a su perfil.

Recuerde: a la hora de registrarse, entre más completo su perfil, mayores las posibilidades de contratación.

Bachiller motorizado - Bogotá

Salario a convenir

Importante empresa de consumo masivo busca personal masculino con moto que sean bachilleres graduados.

Las personas que apliquen a este empleo podrán o no tener experiencia y tendrán funciones como visitar tiendas diariamente de rutas locales, ubicar el material publicitario, diligenciar encuestas, mantener la organización de los productos por tienda y enviar información.

Transporte diario:15.496 ruta Local

Variable:

  • SMMLV + auxilio de transporte legal.
  • Auxilio datos celular: $5.000 / día.
  • Auxilio de transporte: $16.397 diario.

Indispensable: tener moto con papeles al día y celular con datos

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Bachiller sin experiencia - Bogotá

Salario a convenir

En Claro Colombia buscan bachilleres que deseen estudiar. La empresa ofrece un contrato de aprendizaje con los siguientes beneficios:

  • Etapa lectiva: apoyo de sostenimiento equivalente al 75 % del SMLV.
  • Etapa productiva: apoyo de sostenimiento del 100 % del SMLV, auxilio de transporte, y afiliación a EPS, ARL, pago de prestaciones sociales y parafiscales.

Requisitos:

  • No haber tenido contrato de aprendizaje previo.
  • No estar cursando actualmente un programa técnico, tecnólogo o profesional.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Bachiller sin experiencia para temporada - Medellín

Salario: 1.423.500

¿Le apasionan las ventas y la moda? ¡Hay una oportunidad perfecta para usted! En Tiendas reconocidas como Carrera, Outlet 50 %, Rifle, Chevignon, Americanino, American Brands, American Eagle y Moft están buscando personas dinámicas, comprometidas y con ganas de ofrecer una atención al cliente excepcional.

Funciones

  • Brindar un servicio al cliente memorable, creando una experiencia de compra única.
  • Colaborar con el equipo para alcanzar y superar las metas comerciales.

Requisitos

  • Enfoque en el cliente: saber escuchar y responder a sus necesidades.
  • Espíritu de equipo: trabajar de manera colaborativa para cumplir objetivos.
  • Compromiso: dedicación y responsabilidad con cada tarea y con la marca.
  • Orientación a resultados: ser proactivo para lograr y superar las metas de ventas.

Se ofrece

  • Salario de $1.423.500 + auxilio de transporte + comisiones + prestaciones de ley.
  • Horario de tiempo completo.

Requisitos:

  • Bachillerato completo.
  • Ser mayor de edad.
  • Disponibilidad para trabajar tiempo completo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

En Colombia, así como en América Latina, el mercado laboral oculto es un fenómeno muy relevante y, por eso, quienes no tienen una red de contactos sólida tienden a perderse oportunidades valiosas.
Plataformas como Semana Empleo permiten encontrar un primer empleo en pocos minutos y sin salir de casa. | Foto: Getty Images

Bachiller académico - cuota cerrada - Barranquilla

Salario a convenir

Si vive en Barranquilla o en zonas aledañas, y está interesado(a) en empezar sus estudios en áreas comerciales o financieras, patrocinado por Banco de Occidente y luego vincularse laboralmente, ¡esta es su oportunidad!

Perfil

  • Personas interesadas en realizar con el Sena un programa técnico.
  • Personas interesadas en realizar contrato de aprendizaje en el sector bancario.
  • Ser bachiller/estudiante de 11°, o estudiante universitario desde primer hasta cuarto semestre.
  • Personas que no hayan realizado contrato de aprendizaje.
  • Disponibilidad horaria (para el programa Sena) de lunes a sábado, de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Bachiller con experiencia comercial presencial / medio tiempo - Banco Falabella, Manizales

Salario a convenir

Requisitos:

Nivel académico: bachiller.

Experiencia: 6 meses en ventas presenciales.

Salario: base de $716.750 + aux. transporte de $200.000 + recargos adicionales + comisiones.

Horarios: medio tiempo.

  • Lunes a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes.
  • Turnos de 4 horas (intermedio y cierre).
  • Solo se trabaja medio tiempo o 4 horas en el día.
  • Disponibilidad desde las 12 p.m. hasta las 9 p.m. para agendar el turno.

Funciones:

Venta y ofrecimiento de tarjeta de débito y crédito en las sedes (Homecenter o tienda Falabella).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ⁠⁠Luisa Fernanda W lanzó pulla por renuncia de Yina Calderón en Stream Fighters 4: “Inseguridad y falta de compromiso”

2. Emiten alertas para California y otros estados ante clima invernal persistente. “Las heladas podrían dañar vegetación y tuberías”

3. Reconocido actor, que aún vive con su ex, reveló que tiene nueva pareja y lidia con incómoda situación: “Bajo el mismo techo”

4. EE. UU. dejará de validar el género X en pasaportes y así deberá actualizar el suyo

5. Socavación obliga al Metro de Medellín a suspender servicio en tres estaciones de la Línea A

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EmpleovacantesTrabajoOfertas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.