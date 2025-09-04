¿Sin empleo en septiembre? Conozca estas ofertas

La temporada de fin de año y el crecimiento de distintos sectores en el país han impulsado nuevas vacantes laborales con contratación inmediata. Empresas de comercio, salud, industria, tecnología y servicios están en búsqueda de personal en varias ciudades de Colombia, ofreciendo estabilidad, beneficios y oportunidades de desarrollo.

Se valoran perfiles técnicos en administración o áreas afines, con experiencia mínima de dos años en labores similares.

A continuación, algunas de las vacantes disponibles, pero para explorar las últimas ofertas, haga clic acá.

Vendedor temporal de Navidad 6H – Homecenter Manizales

Salario a convenir

Homecenter Manizales busca, para su temporada de Navidad, vendedores con disponibilidad de 6 horas diarias. La persona seleccionada deberá aportar dinamismo, actitud y disposición de servicio para garantizar el cumplimiento del propósito de la compañía: construir conjuntamente los sueños y proyectos de los hogares de los clientes a través de un servicio cercano y de calidad.

Responsabilidades:

Brindar asesoría completa en productos, proyectos y servicios.

Garantizar una adecuada presentación de las áreas a cargo.

Utilizar canales de venta y herramientas digitales disponibles.

Fidelizar clientes a través de experiencias de compra memorables, incluyendo la posventa.

Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Auxiliar administrativo – Vicepresidencia Jurídica Banco de Occidente Bogotá

Salario: $ 1.500.000 a $ 1.600.000

Banco de Occidente requiere auxiliar administrativo para su Vicepresidencia Jurídica en Bogotá. Este rol será fundamental en el apoyo a las operaciones diarias del área, garantizando una gestión eficiente de los procesos.

La entidad ofrece contrato a término indefinido, estabilidad laboral y un entorno 100 % presencial.

Responsabilidades:

Gestionar documentación y archivo de la Vicepresidencia Jurídica.

Coordinar agendas y reuniones.

Preparar informes y presentaciones.

Mantener actualizada la base de datos de clientes y casos legales.

Atender comunicaciones internas y externas.

Apoyar en logística de eventos y capacitaciones.

Requerimientos:

Título técnico en administración o áreas afines.

Experiencia mínima de dos años en roles administrativos.

Manejo de herramientas ofimáticas (Word, Excel, PowerPoint).

Organización, gestión del tiempo y habilidades de comunicación.

Disponibilidad para trabajar presencial en Bogotá.

Estratega digital – Avianet

Salario a convenir

Avianet, empresa líder en la industria hotelera, busca estratega digital para diseñar e implementar estrategias de marketing digital que fortalezcan la visibilidad y relevancia de hoteles asociados. El cargo está orientado a profesionales con visión estratégica, capacidad analítica y experiencia en campañas de alto impacto.

Responsabilidades:

Diseñar e implementar estrategias digitales integrales.

Monitorear y optimizar campañas para aumentar conversiones.

Gestionar cuentas estratégicas con enfoque a largo plazo.

Colaborar con equipos internos para alinear objetivos de marketing.

Requerimientos:

Profesional en marketing, comunicación o áreas afines.• Experiencia demostrada en marketing digital y publicidad online.

Manejo avanzado de herramientas digitales, e-commerce y Google Ads.

Habilidades analíticas para interpretar métricas.

Soporte técnico en sitio – Cali

Salario: $ 1.479.000

Empresa de tecnología busca soporte técnico N1 en Cali para ofrecer asistencia presencial a usuarios finales, asegurando el funcionamiento óptimo de equipos y sistemas.

Responsabilidades:

Atender incidentes de manera presencial.

Realizar mantenimiento de portátiles, PCs, impresoras y escáneres.

Gestionar incidentes en plataformas especializadas.

Colaborar en la gestión de antivirus y soluciones remotas.

Aplicar conceptos ITIL para mejorar procesos.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en sistemas, telecomunicaciones o afines.

Experiencia mínima de seis meses en soporte técnico.

Conocimientos en hardware, software y herramientas de gestión.

Manejo de ITIL.

Especialista en corte láser

Salario: $ 2.300.000

Empresa industrial busca especialista en corte láser con experiencia en maquinaria Bodor y programación numérica.

Se ofrece un entorno dinámico donde la precisión y la innovación son fundamentales.

Responsabilidades:

Operar y programar maquinaria de corte láser.

Realizar ajustes y verificar la calidad de cortes.

Utilizar herramientas de medición.

Asegurar el mantenimiento de la maquinaria.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de un año en corte láser.

Conocimiento en programación numérica a pie de máquina.

Manejo de maquinaria Bodor y herramientas de precisión.

Asesor comercial – Bogotá

Salario: $ 1.800.000 + comisiones

Empresa comercial busca asesor de ventas en Bogotá. Se ofrece salario base de $1.423.500, auxilio de transporte de $200.000, comisiones, pagos quincenales, todas las prestaciones de ley y beneficios adicionales.

Responsabilidades:

Captar y fidelizar clientes.

Cumplir metas de ventas mensuales.

Realizar presentaciones de productos o servicios.

Brindar un servicio al cliente sobresaliente.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de un año en ventas.

Habilidades de comunicación y negociación.

Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo (con día compensatorio).

Auxiliar de enfermería administrativo – Autorizaciones y tutelas Bogotá

Salario: $ 1.700.000 a $ 1.900.000

Entidad del sector salud busca auxiliar de expedición de volantes para su sede en el norte de Bogotá.

Requerimientos:

Tecnólogo en salud o carreras administrativas.

Experiencia mínima de un año en autorizaciones, POS, NO POS, MIPRES, gestión de tutelas y PQRs.

Manejo de Excel.

Condiciones:

Contrato directo con la compañía.

Beneficios extralegales.• Horario: lunes a viernes, sábados cada 15 días.

Lugar: estación Pepe Sierra.

Representante de ventas – Postobón Itagüí

Salario a convenir

Postobón busca representante de ventas en Itagüí, con experiencia en canal TAT y atención al cliente. Se ofrece un entorno dinámico con posibilidades de crecimiento profesional.

Responsabilidades:

Organizar y ejecutar planes de ventas.

Analizar condiciones del mercado.

Cumplir cuotas mensuales.

Brindar información de marketing y responder a clientes.

Requerimientos: