¿Sin empleo en septiembre? Conozca estas ofertas

Gran convocatoria laboral.

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

4 de septiembre de 2025
En Colombia, así como en América Latina, el mercado laboral oculto es un fenómeno muy relevante y, por eso, quienes no tienen una red de contactos sólida tienden a perderse oportunidades valiosas.
La temporada de fin de año y el crecimiento de distintos sectores en el país han impulsado nuevas vacantes laborales con contratación inmediata. Empresas de comercio, salud, industria, tecnología y servicios están en búsqueda de personal en varias ciudades de Colombia, ofreciendo estabilidad, beneficios y oportunidades de desarrollo.

Se valoran perfiles técnicos en administración o áreas afines, con experiencia mínima de dos años en labores similares.

A continuación, algunas de las vacantes disponibles, pero para explorar las últimas ofertas, haga clic acá.

Vendedor temporal de Navidad 6H – Homecenter Manizales

Salario a convenir

Homecenter Manizales busca, para su temporada de Navidad, vendedores con disponibilidad de 6 horas diarias. La persona seleccionada deberá aportar dinamismo, actitud y disposición de servicio para garantizar el cumplimiento del propósito de la compañía: construir conjuntamente los sueños y proyectos de los hogares de los clientes a través de un servicio cercano y de calidad.

Responsabilidades:

  • Brindar asesoría completa en productos, proyectos y servicios.
  • Garantizar una adecuada presentación de las áreas a cargo.
  • Utilizar canales de venta y herramientas digitales disponibles.
  • Fidelizar clientes a través de experiencias de compra memorables, incluyendo la posventa.
  • Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Auxiliar administrativo – Vicepresidencia Jurídica Banco de Occidente Bogotá

Salario: $ 1.500.000 a $ 1.600.000

Banco de Occidente requiere auxiliar administrativo para su Vicepresidencia Jurídica en Bogotá. Este rol será fundamental en el apoyo a las operaciones diarias del área, garantizando una gestión eficiente de los procesos.

La entidad ofrece contrato a término indefinido, estabilidad laboral y un entorno 100 % presencial.

Responsabilidades:

  • Gestionar documentación y archivo de la Vicepresidencia Jurídica.
  • Coordinar agendas y reuniones.
  • Preparar informes y presentaciones.
  • Mantener actualizada la base de datos de clientes y casos legales.
  • Atender comunicaciones internas y externas.
  • Apoyar en logística de eventos y capacitaciones.

Requerimientos:

  • Título técnico en administración o áreas afines.
  • Experiencia mínima de dos años en roles administrativos.
  • Manejo de herramientas ofimáticas (Word, Excel, PowerPoint).
  • Organización, gestión del tiempo y habilidades de comunicación.
  • Disponibilidad para trabajar presencial en Bogotá.

Estratega digital – Avianet

Salario a convenir

Avianet, empresa líder en la industria hotelera, busca estratega digital para diseñar e implementar estrategias de marketing digital que fortalezcan la visibilidad y relevancia de hoteles asociados. El cargo está orientado a profesionales con visión estratégica, capacidad analítica y experiencia en campañas de alto impacto.

Responsabilidades:

  • Diseñar e implementar estrategias digitales integrales.
  • Monitorear y optimizar campañas para aumentar conversiones.
  • Gestionar cuentas estratégicas con enfoque a largo plazo.
  • Colaborar con equipos internos para alinear objetivos de marketing.

Requerimientos:

  • Profesional en marketing, comunicación o áreas afines.• Experiencia demostrada en marketing digital y publicidad online.
  • Manejo avanzado de herramientas digitales, e-commerce y Google Ads.
  • Habilidades analíticas para interpretar métricas.

Soporte técnico en sitio – Cali

Salario: $ 1.479.000

Empresa de tecnología busca soporte técnico N1 en Cali para ofrecer asistencia presencial a usuarios finales, asegurando el funcionamiento óptimo de equipos y sistemas.

Responsabilidades:

  • Atender incidentes de manera presencial.
  • Realizar mantenimiento de portátiles, PCs, impresoras y escáneres.
  • Gestionar incidentes en plataformas especializadas.
  • Colaborar en la gestión de antivirus y soluciones remotas.
  • Aplicar conceptos ITIL para mejorar procesos.

Requerimientos:

  • Técnico o tecnólogo en sistemas, telecomunicaciones o afines.
  • Experiencia mínima de seis meses en soporte técnico.
  • Conocimientos en hardware, software y herramientas de gestión.
  • Manejo de ITIL.

Especialista en corte láser

Salario: $ 2.300.000

Empresa industrial busca especialista en corte láser con experiencia en maquinaria Bodor y programación numérica.

Se ofrece un entorno dinámico donde la precisión y la innovación son fundamentales.

Responsabilidades:

  • Operar y programar maquinaria de corte láser.
  • Realizar ajustes y verificar la calidad de cortes.
  • Utilizar herramientas de medición.
  • Asegurar el mantenimiento de la maquinaria.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia mínima de un año en corte láser.
  • Conocimiento en programación numérica a pie de máquina.
  • Manejo de maquinaria Bodor y herramientas de precisión.

Asesor comercial – Bogotá

Salario: $ 1.800.000 + comisiones

Empresa comercial busca asesor de ventas en Bogotá. Se ofrece salario base de $1.423.500, auxilio de transporte de $200.000, comisiones, pagos quincenales, todas las prestaciones de ley y beneficios adicionales.

Responsabilidades:

  • Captar y fidelizar clientes.
  • Cumplir metas de ventas mensuales.
  • Realizar presentaciones de productos o servicios.
  • Brindar un servicio al cliente sobresaliente.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia mínima de un año en ventas.
  • Habilidades de comunicación y negociación.
  • Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo (con día compensatorio).

Auxiliar de enfermería administrativo – Autorizaciones y tutelas Bogotá

Salario: $ 1.700.000 a $ 1.900.000

Entidad del sector salud busca auxiliar de expedición de volantes para su sede en el norte de Bogotá.

Requerimientos:

Tecnólogo en salud o carreras administrativas.

Experiencia mínima de un año en autorizaciones, POS, NO POS, MIPRES, gestión de tutelas y PQRs.

Manejo de Excel.

Condiciones:

  • Contrato directo con la compañía.
  • Beneficios extralegales.• Horario: lunes a viernes, sábados cada 15 días.
  • Lugar: estación Pepe Sierra.

Representante de ventas – Postobón Itagüí

Salario a convenir

Postobón busca representante de ventas en Itagüí, con experiencia en canal TAT y atención al cliente. Se ofrece un entorno dinámico con posibilidades de crecimiento profesional.

Responsabilidades:

  • Organizar y ejecutar planes de ventas.
  • Analizar condiciones del mercado.
  • Cumplir cuotas mensuales.
  • Brindar información de marketing y responder a clientes.

Requerimientos:

  • Bachiller, preferiblemente técnico en ventas o mercadeo.
  • Dos años de experiencia en ventas TAT.
  • Experiencia en consumo masivo y servicio al cliente.
  • Motocicleta con documentación vigente.

