¿Sin empleo en septiembre? Conozca estas ofertas

La temporada de fin de año y el crecimiento de distintos sectores en el país han impulsado nuevas vacantes laborales con contratación inmediata. Empresas de comercio, salud, industria, tecnología y servicios están en búsqueda de personal en varias ciudades de Colombia, ofreciendo estabilidad, beneficios y oportunidades de desarrollo.
Se valoran perfiles técnicos en administración o áreas afines, con experiencia mínima de dos años en labores similares.
A continuación, algunas de las vacantes disponibles, pero para explorar las últimas ofertas, haga clic acá.
Vendedor temporal de Navidad 6H – Homecenter Manizales
Salario a convenir
Homecenter Manizales busca, para su temporada de Navidad, vendedores con disponibilidad de 6 horas diarias. La persona seleccionada deberá aportar dinamismo, actitud y disposición de servicio para garantizar el cumplimiento del propósito de la compañía: construir conjuntamente los sueños y proyectos de los hogares de los clientes a través de un servicio cercano y de calidad.
Responsabilidades:
- Brindar asesoría completa en productos, proyectos y servicios.
- Garantizar una adecuada presentación de las áreas a cargo.
- Utilizar canales de venta y herramientas digitales disponibles.
- Fidelizar clientes a través de experiencias de compra memorables, incluyendo la posventa.
- Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.
Auxiliar administrativo – Vicepresidencia Jurídica Banco de Occidente Bogotá
Salario: $ 1.500.000 a $ 1.600.000
Banco de Occidente requiere auxiliar administrativo para su Vicepresidencia Jurídica en Bogotá. Este rol será fundamental en el apoyo a las operaciones diarias del área, garantizando una gestión eficiente de los procesos.
La entidad ofrece contrato a término indefinido, estabilidad laboral y un entorno 100 % presencial.
Responsabilidades:
- Gestionar documentación y archivo de la Vicepresidencia Jurídica.
- Coordinar agendas y reuniones.
- Preparar informes y presentaciones.
- Mantener actualizada la base de datos de clientes y casos legales.
- Atender comunicaciones internas y externas.
- Apoyar en logística de eventos y capacitaciones.
Requerimientos:
- Título técnico en administración o áreas afines.
- Experiencia mínima de dos años en roles administrativos.
- Manejo de herramientas ofimáticas (Word, Excel, PowerPoint).
- Organización, gestión del tiempo y habilidades de comunicación.
- Disponibilidad para trabajar presencial en Bogotá.
Estratega digital – Avianet
Salario a convenir
Avianet, empresa líder en la industria hotelera, busca estratega digital para diseñar e implementar estrategias de marketing digital que fortalezcan la visibilidad y relevancia de hoteles asociados. El cargo está orientado a profesionales con visión estratégica, capacidad analítica y experiencia en campañas de alto impacto.
Responsabilidades:
- Diseñar e implementar estrategias digitales integrales.
- Monitorear y optimizar campañas para aumentar conversiones.
- Gestionar cuentas estratégicas con enfoque a largo plazo.
- Colaborar con equipos internos para alinear objetivos de marketing.
Requerimientos:
- Profesional en marketing, comunicación o áreas afines.• Experiencia demostrada en marketing digital y publicidad online.
- Manejo avanzado de herramientas digitales, e-commerce y Google Ads.
- Habilidades analíticas para interpretar métricas.
Soporte técnico en sitio – Cali
Salario: $ 1.479.000
Empresa de tecnología busca soporte técnico N1 en Cali para ofrecer asistencia presencial a usuarios finales, asegurando el funcionamiento óptimo de equipos y sistemas.
Responsabilidades:
- Atender incidentes de manera presencial.
- Realizar mantenimiento de portátiles, PCs, impresoras y escáneres.
- Gestionar incidentes en plataformas especializadas.
- Colaborar en la gestión de antivirus y soluciones remotas.
- Aplicar conceptos ITIL para mejorar procesos.
Requerimientos:
- Técnico o tecnólogo en sistemas, telecomunicaciones o afines.
- Experiencia mínima de seis meses en soporte técnico.
- Conocimientos en hardware, software y herramientas de gestión.
- Manejo de ITIL.
Especialista en corte láser
Salario: $ 2.300.000
Empresa industrial busca especialista en corte láser con experiencia en maquinaria Bodor y programación numérica.
Se ofrece un entorno dinámico donde la precisión y la innovación son fundamentales.
Responsabilidades:
- Operar y programar maquinaria de corte láser.
- Realizar ajustes y verificar la calidad de cortes.
- Utilizar herramientas de medición.
- Asegurar el mantenimiento de la maquinaria.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia mínima de un año en corte láser.
- Conocimiento en programación numérica a pie de máquina.
- Manejo de maquinaria Bodor y herramientas de precisión.
Asesor comercial – Bogotá
Salario: $ 1.800.000 + comisiones
Empresa comercial busca asesor de ventas en Bogotá. Se ofrece salario base de $1.423.500, auxilio de transporte de $200.000, comisiones, pagos quincenales, todas las prestaciones de ley y beneficios adicionales.
Responsabilidades:
- Captar y fidelizar clientes.
- Cumplir metas de ventas mensuales.
- Realizar presentaciones de productos o servicios.
- Brindar un servicio al cliente sobresaliente.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia mínima de un año en ventas.
- Habilidades de comunicación y negociación.
- Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo (con día compensatorio).
Auxiliar de enfermería administrativo – Autorizaciones y tutelas Bogotá
Salario: $ 1.700.000 a $ 1.900.000
Entidad del sector salud busca auxiliar de expedición de volantes para su sede en el norte de Bogotá.
Requerimientos:
Tecnólogo en salud o carreras administrativas.
Experiencia mínima de un año en autorizaciones, POS, NO POS, MIPRES, gestión de tutelas y PQRs.
Manejo de Excel.
Condiciones:
- Contrato directo con la compañía.
- Beneficios extralegales.• Horario: lunes a viernes, sábados cada 15 días.
- Lugar: estación Pepe Sierra.
Representante de ventas – Postobón Itagüí
Salario a convenir
Postobón busca representante de ventas en Itagüí, con experiencia en canal TAT y atención al cliente. Se ofrece un entorno dinámico con posibilidades de crecimiento profesional.
Responsabilidades:
- Organizar y ejecutar planes de ventas.
- Analizar condiciones del mercado.
- Cumplir cuotas mensuales.
- Brindar información de marketing y responder a clientes.
Requerimientos:
- Bachiller, preferiblemente técnico en ventas o mercadeo.
- Dos años de experiencia en ventas TAT.
- Experiencia en consumo masivo y servicio al cliente.
- Motocicleta con documentación vigente.