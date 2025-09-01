¿Sin empleo? Estas son las mejores oportunidades disponibles hoy

Si está en búsqueda de trabajo, esta es una excelente ocasión para encontrar una vacante ajustada a su perfil. Actualmente, diferentes sectores están incorporando talento en cargos administrativos, comerciales, tecnológicos y de servicio al cliente. Estas oportunidades representan una opción ideal para quienes desean estabilidad y crecimiento profesional en empresas reconocidas a nivel nacional.

¿Cómo postularse?

Los interesados en las vacantes activas pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. Aquí le presentamos algunas de ellas.

Administrador de tienda – Cali

Empresa: Studio F

Salario: 2.100.000

Tipo de contrato: Término indefinido

La marca Studio F está en busca de un administrador de tienda para una de sus sedes en el sur de Cali. Este líder de tienda será responsable de inspirar y dirigir un equipo de ventas hacia el logro de objetivos ambiciosos.

Responsabilidades:

Dirigir y motivar al equipo de ventas para alcanzar y superar los objetivos comerciales.

Gestionar el inventario y controlar el abastecimiento de mercancía en la tienda.

Supervisar la implementación y seguimiento de los KPIs comerciales.

Coordinar y gestionar los turnos y horarios del equipo de trabajo.

Garantizar una experiencia de compra excepcional para los clientes.

Requerimientos:

Mínimo 1 año de experiencia como líder o encargado de tienda en moda o retail.

Dominio en manejo de KPIs comerciales.

Conocimiento en control de inventarios.

Experiencia en gestión de equipos y promoción de alto desempeño.

Capacidad para coordinar mallas horarias y turnos.

Ejecutivo comercial tiempo completo – Bogotá D.C.

Empresa: Tuya S.A.

Salario: 1.710.000

Tipo de contrato: Término fijo

Como ejecutivo comercial o ejecutivo supernumerario, tendrá la oportunidad de brindar un acompañamiento integral a los clientes del retail, ofreciendo soluciones financieras personalizadas que satisfagan sus necesidades.

Responsabilidades:

Brindar acompañamiento integral a los clientes.

Ofrecer soluciones financieras personalizadas (Seguros, Tarjetas de crédito, Créditos).

Garantizar el cumplimiento de metas comerciales, realizando la venta del portafolio de productos financieros de la compañía.

Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mínimo 6 meses de experiencia en ventas.

Sensibilidad por el cliente.

Colaboración y trabajo en equipo.

Disponibilidad para laborar en turnos rotativos diurnos de lunes a sábado y dos domingos al mes. Tendrás un día compensatorio a la semana.

Asesor(a) comercial – Barranquilla

Empresa: Bodytech

Salario: 1.423.500 a 3.000.000

Tipo de contrato: Temporal

Bodytech busca personas dinámicas con talento para las ventas, que deseen formar parte de su equipo.

Responsabilidades:

Promocionar y vender servicios Bodytech.

Proveer atención al cliente excepcional.

Atender consultas y resolver inquietudes de los clientes.

Participar en actividades promocionales organizadas por la empresa.

Cumplir con los objetivos de venta establecidos.

Requerimientos:

Formación técnica y/o tecnológica en áreas administrativas o afines.

Experiencia mínima de 1 año en cargos similares.

Experiencia mínima de 1 año en ventas de productos intangibles o retail.

Disponibilidad en turnos fijos de 8 horas (apertura, cierre, intermedio)

Habilidades en comunicación asertiva, actitud orientada al servicio al cliente, habilidades interpersonales, trabajo en equipo, orientación a resultados, negociación efectiva.

Customer success – Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

La misión del cargo será liderar la estrategia de fidelización de clientes propios.

Responsabilidades:

Llevar a nuestros clientes a encontrar, de manera oportuna, el talento de calidad que necesitan.

Ser aliados estratégicos de nuestros clientes en la consecución de sus objetivos, mediante la reducción del time to hire, el aumento del volumen de postulaciones, el fortalecimiento de su marca empleadora y la mejora en la experiencia del candidato.

Asegurar la usabilidad de los productos, identificando oportunidades de mejora, ampliando servicios o resolviendo situaciones que puedan comprometer la relación con el cliente.

Obtener retroalimentación de los clientes para colaborar con los equipos de producto en procesos de mejora continua, fomentando la implementación de nuevos proyectos que impacten positivamente en la retención.

Actuar como experto funcional, acompañando a los clientes para que obtengan el máximo valor de nuestras soluciones.

Presentar informes y dar seguimiento a los KPIs de cada cliente, diseñando estrategias enfocadas en su retención y fidelización.

Garantizar al cliente el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida y de los niveles acordados en los servicios contratados.

Gestionar de manera eficiente cualquier contingencia relacionada con procesos, soporte, equipo o tecnología que pueda afectar el mantenimiento y la renovación de los clientes de la unidad.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en cargos de customer success, client success, key account manager o ejecutivo de cuentas en empresas HRtech, Saas, ATS o CRM.

Experiencia liderando o implementando proyectos de tecnología.

Experiencia o conocimientos para gestionar la medición de la satisfacción de los clientes.