¿Sin empleo? Hay vacantes con sueldos desde $4 millones: conózcalas aquí

Contar con un empleo estable es clave para proyectar el futuro con seguridad y tranquilidad. Más allá del ingreso mensual, significa acceder a beneficios, crecer profesionalmente y construir una trayectoria laboral sólida.

En Colombia actualmente se encuentran disponibles vacantes con salarios que superan los $4 millones de pesos mensuales, en distintos sectores económicos y niveles de experiencia. Estas ofertas son ideales para profesionales que quieran avanzar en su carrera y aspirar a mejores condiciones laborales. A continuación le presentamos algunas de las oportunidades destacadas.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las vacantes disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree su perfil profesional completo y postúlese a las ofertas que más le interesen. Recuerde que el proceso es completamente gratuito y virtual.

Líder de estrategia digital – Bogotá D.C.

Empresa: Amarilo

Salario: $ 7.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será definir e implementar las estrategias digitales, de acuerdo con los lineamientos de la dirección de mercadeo de proyecto y la gerencia de mercadeo, para consolidar y amplificar la marca Amarilo como un referente de innovación dentro del mundo digital y así asegurar que los planes de marketing generen un impacto medible y escalable.

Responsabilidades:

Monitorear tendencias de mercado, competencia, pricing y comportamiento del consumidor en las salas, así como, evaluar nuevas oportunidades de canales, audiencias o formatos, para identificar alertas oportunas que afectan el performance digital. Detectar insights accionables que retroalimenten estrategias de posicionamiento y ventas, para contribuir al cumplimiento de las metas comerciales.

Monitorear e implementar la estrategia SEO/SEM, para garantizar la alineación de los objetivos de marca y negocio.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo, Administración o Ingeniería Industrial. Deseable Posgrado en Marketing Digital, Analítica de Negocios o MBA.

Dominio de métricas de performance (CAC, CPL, LTV, ROI), Excel/Power BI para análisis y storytelling de datos, Conocimiento de CRM y automatización (HubSpot, Salesforce, etc.), Capacidad para estructurar proyectos de innovación y alianzas.

Manejo de presupuestos y análisis en Excel/Power BI

5 a 6 años en marketing estratégico o growth, idealmente en real estate, banca, telcos o consumo masivo. Experiencia comprobada en marketing digital, performance y optimización de funnels.

Ejecutivo comercial en construcción – Medellín

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 5.000.000 a $ 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como consultor comercial, será responsable de consolidar y expandir la participación en el mercado de Antioquia, trabajando directamente con constructoras, arquitectos y distribuidores.

Responsabilidades:

Consolidar y expandir participación comercial en Antioquia.

Gestión comercial con constructoras, arquitectos y distribuidores.

Especificación de productos y acompañamiento técnico-comercial en obra.

Cierre de negocios por proyecto.

Manejo de CRM pipeline de oportunidades y seguimiento postventa.

Ejecución de estrategias de posicionamiento técnico.

Requerimiento:

Formación profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción o afines.

Mínimo 5 años de experiencia en ventas técnicas en el sector construcción.

Carro propio.

Residencia en Medellín o alrededores.

Gerente de relación con empresas pyme – Neiva

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 6.000.000 a $ 6.200.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como manager de relaciones corporativas, será responsable de gestionar las relaciones con los clientes corporativos clave y de identificar nuevas oportunidades de negocio para expandir la cartera.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias comerciales para el sector empresas.

Gestionar la relación con clientes corporativos clave.

Identificar oportunidades de negocio y expandir la cartera de clientes.

Garantizar el cumplimiento de las metas establecidas por la dirección.

Requerimientos:

Título en Administración de Empresas, Economía o campos relacionados.

Experiencia previa en gestión de relaciones con clientes corporativos.

Habilidades comprobadas en el desarrollo de estrategias comerciales.

Excelentes capacidades de comunicación y negociación

Administrador de seguridad de la información – Bogotá D.C.

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 4.500.000 a $ 4.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es crucial para asegurar la integridad y protección de nuestros datos frente a posibles amenazas.

Responsabilidades:

Proveer el estudio y definición de tecnologías para el Modelo de Seguridad de la Información.

Realizar análisis de riesgos en seguridad de la información.

Proponer estrategias para la mitigación de riesgos.

Investigar incidentes de seguridad y custodiar la información recolectada.

Revisar y ajustar políticas normas y procedimientos de seguridad.

Administrar el proceso de gestión de llaves de inscripción con la caja Atalla.

Requerimientos:

Título profesional en informática ingeniería de sistemas o afines.

Experiencia comprobada en gestión de seguridad de la información.

Conocimiento en análisis de riesgos y mitigación de vulnerabilidades.

Capacidad para investigar incidentes de seguridad.

Experiencia en administración de llaves de cifrado.

Habilidad para ajustar políticas de seguridad a nuevas tecnologías.