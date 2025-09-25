EMPLEO
¿Sin empleo? Hay vacantes con sueldos desde $4 millones: conózcalas aquí
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Contar con un empleo estable es clave para proyectar el futuro con seguridad y tranquilidad. Más allá del ingreso mensual, significa acceder a beneficios, crecer profesionalmente y construir una trayectoria laboral sólida.
En Colombia actualmente se encuentran disponibles vacantes con salarios que superan los $4 millones de pesos mensuales, en distintos sectores económicos y niveles de experiencia. Estas ofertas son ideales para profesionales que quieran avanzar en su carrera y aspirar a mejores condiciones laborales. A continuación le presentamos algunas de las oportunidades destacadas.
¿Cómo aplicar?
Si desea conocer todas las vacantes disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree su perfil profesional completo y postúlese a las ofertas que más le interesen. Recuerde que el proceso es completamente gratuito y virtual.
Líder de estrategia digital – Bogotá D.C.
Empresa: Amarilo
Salario: $ 7.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Su misión será definir e implementar las estrategias digitales, de acuerdo con los lineamientos de la dirección de mercadeo de proyecto y la gerencia de mercadeo, para consolidar y amplificar la marca Amarilo como un referente de innovación dentro del mundo digital y así asegurar que los planes de marketing generen un impacto medible y escalable.
Responsabilidades:
- Monitorear tendencias de mercado, competencia, pricing y comportamiento del consumidor en las salas, así como, evaluar nuevas oportunidades de canales, audiencias o formatos, para identificar alertas oportunas que afectan el performance digital. Detectar insights accionables que retroalimenten estrategias de posicionamiento y ventas, para contribuir al cumplimiento de las metas comerciales.
- Monitorear e implementar la estrategia SEO/SEM, para garantizar la alineación de los objetivos de marca y negocio.
Requerimientos:
- Profesional en Mercadeo, Administración o Ingeniería Industrial. Deseable Posgrado en Marketing Digital, Analítica de Negocios o MBA.
- Dominio de métricas de performance (CAC, CPL, LTV, ROI), Excel/Power BI para análisis y storytelling de datos, Conocimiento de CRM y automatización (HubSpot, Salesforce, etc.), Capacidad para estructurar proyectos de innovación y alianzas.
- Manejo de presupuestos y análisis en Excel/Power BI
- 5 a 6 años en marketing estratégico o growth, idealmente en real estate, banca, telcos o consumo masivo. Experiencia comprobada en marketing digital, performance y optimización de funnels.
Ejecutivo comercial en construcción – Medellín
Empresa: ManpowerGroup Colombia
Salario: $ 5.000.000 a $ 5.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como consultor comercial, será responsable de consolidar y expandir la participación en el mercado de Antioquia, trabajando directamente con constructoras, arquitectos y distribuidores.
Responsabilidades:
- Consolidar y expandir participación comercial en Antioquia.
- Gestión comercial con constructoras, arquitectos y distribuidores.
- Especificación de productos y acompañamiento técnico-comercial en obra.
- Cierre de negocios por proyecto.
- Manejo de CRM pipeline de oportunidades y seguimiento postventa.
- Ejecución de estrategias de posicionamiento técnico.
Requerimiento:
- Formación profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción o afines.
- Mínimo 5 años de experiencia en ventas técnicas en el sector construcción.
- Carro propio.
- Residencia en Medellín o alrededores.
Gerente de relación con empresas pyme – Neiva
Empresa: Banco de Occidente
Salario: $ 6.000.000 a $ 6.200.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como manager de relaciones corporativas, será responsable de gestionar las relaciones con los clientes corporativos clave y de identificar nuevas oportunidades de negocio para expandir la cartera.
Responsabilidades:
- Desarrollar e implementar estrategias comerciales para el sector empresas.
- Gestionar la relación con clientes corporativos clave.
- Identificar oportunidades de negocio y expandir la cartera de clientes.
- Garantizar el cumplimiento de las metas establecidas por la dirección.
Requerimientos:
- Título en Administración de Empresas, Economía o campos relacionados.
- Experiencia previa en gestión de relaciones con clientes corporativos.
- Habilidades comprobadas en el desarrollo de estrategias comerciales.
- Excelentes capacidades de comunicación y negociación
Administrador de seguridad de la información – Bogotá D.C.
Empresa: Banco de Occidente
Salario: $ 4.500.000 a $ 4.800.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es crucial para asegurar la integridad y protección de nuestros datos frente a posibles amenazas.
Responsabilidades:
- Proveer el estudio y definición de tecnologías para el Modelo de Seguridad de la Información.
- Realizar análisis de riesgos en seguridad de la información.
- Proponer estrategias para la mitigación de riesgos.
- Investigar incidentes de seguridad y custodiar la información recolectada.
- Revisar y ajustar políticas normas y procedimientos de seguridad.
- Administrar el proceso de gestión de llaves de inscripción con la caja Atalla.
Requerimientos:
- Título profesional en informática ingeniería de sistemas o afines.
- Experiencia comprobada en gestión de seguridad de la información.
- Conocimiento en análisis de riesgos y mitigación de vulnerabilidades.
- Capacidad para investigar incidentes de seguridad.
- Experiencia en administración de llaves de cifrado.
- Habilidad para ajustar políticas de seguridad a nuevas tecnologías.
