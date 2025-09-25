Suscribirse

¿Sin empleo? Hay vacantes con sueldos desde $4 millones: conózcalas aquí

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

25 de septiembre de 2025, 3:53 p. m.
Los interesados pueden postularse a través de Magneto.
Los interesados pueden postularse a través de la sección de Semana Empleos. | Foto: Stock

Contar con un empleo estable es clave para proyectar el futuro con seguridad y tranquilidad. Más allá del ingreso mensual, significa acceder a beneficios, crecer profesionalmente y construir una trayectoria laboral sólida.

En Colombia actualmente se encuentran disponibles vacantes con salarios que superan los $4 millones de pesos mensuales, en distintos sectores económicos y niveles de experiencia. Estas ofertas son ideales para profesionales que quieran avanzar en su carrera y aspirar a mejores condiciones laborales. A continuación le presentamos algunas de las oportunidades destacadas.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las vacantes disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree su perfil profesional completo y postúlese a las ofertas que más le interesen. Recuerde que el proceso es completamente gratuito y virtual.

Son más de mil ofertas laborales publicadas en la página de Magneto clasificadas en diferentes sectores y ciudades del país.
Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Stock

Líder de estrategia digital – Bogotá D.C.

Empresa: Amarilo

Salario: $ 7.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será definir e implementar las estrategias digitales, de acuerdo con los lineamientos de la dirección de mercadeo de proyecto y la gerencia de mercadeo, para consolidar y amplificar la marca Amarilo como un referente de innovación dentro del mundo digital y así asegurar que los planes de marketing generen un impacto medible y escalable.

Responsabilidades:

  • Monitorear tendencias de mercado, competencia, pricing y comportamiento del consumidor en las salas, así como, evaluar nuevas oportunidades de canales, audiencias o formatos, para identificar alertas oportunas que afectan el performance digital. Detectar insights accionables que retroalimenten estrategias de posicionamiento y ventas, para contribuir al cumplimiento de las metas comerciales.
  • Monitorear e implementar la estrategia SEO/SEM, para garantizar la alineación de los objetivos de marca y negocio.

Requerimientos:

  • Profesional en Mercadeo, Administración o Ingeniería Industrial. Deseable Posgrado en Marketing Digital, Analítica de Negocios o MBA.
  • Dominio de métricas de performance (CAC, CPL, LTV, ROI), Excel/Power BI para análisis y storytelling de datos, Conocimiento de CRM y automatización (HubSpot, Salesforce, etc.), Capacidad para estructurar proyectos de innovación y alianzas.
  • Manejo de presupuestos y análisis en Excel/Power BI
  • 5 a 6 años en marketing estratégico o growth, idealmente en real estate, banca, telcos o consumo masivo. Experiencia comprobada en marketing digital, performance y optimización de funnels.

¡Postúlese aquí!

Ejecutivo comercial en construcción – Medellín

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 5.000.000 a $ 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como consultor comercial, será responsable de consolidar y expandir la participación en el mercado de Antioquia, trabajando directamente con constructoras, arquitectos y distribuidores.

Responsabilidades:

  • Consolidar y expandir participación comercial en Antioquia.
  • Gestión comercial con constructoras, arquitectos y distribuidores.
  • Especificación de productos y acompañamiento técnico-comercial en obra.
  • Cierre de negocios por proyecto.
  • Manejo de CRM pipeline de oportunidades y seguimiento postventa.
  • Ejecución de estrategias de posicionamiento técnico.

Requerimiento:

  • Formación profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción o afines.
  • Mínimo 5 años de experiencia en ventas técnicas en el sector construcción.
  • Carro propio.
  • Residencia en Medellín o alrededores.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Vacantes con contratación inmediata en Colombia: postúlese aquí

Gerente de relación con empresas pyme – Neiva

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 6.000.000 a $ 6.200.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como manager de relaciones corporativas, será responsable de gestionar las relaciones con los clientes corporativos clave y de identificar nuevas oportunidades de negocio para expandir la cartera.

Responsabilidades:

  • Desarrollar e implementar estrategias comerciales para el sector empresas.
  • Gestionar la relación con clientes corporativos clave.
  • Identificar oportunidades de negocio y expandir la cartera de clientes.
  • Garantizar el cumplimiento de las metas establecidas por la dirección.

Requerimientos:

  • Título en Administración de Empresas, Economía o campos relacionados.
  • Experiencia previa en gestión de relaciones con clientes corporativos.
  • Habilidades comprobadas en el desarrollo de estrategias comerciales.
  • Excelentes capacidades de comunicación y negociación

¡Postúlese aquí!

Administrador de seguridad de la información – Bogotá D.C.

Empresa: Banco de Occidente

Salario: $ 4.500.000 a $ 4.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es crucial para asegurar la integridad y protección de nuestros datos frente a posibles amenazas.

Responsabilidades:

  • Proveer el estudio y definición de tecnologías para el Modelo de Seguridad de la Información.
  • Realizar análisis de riesgos en seguridad de la información.
  • Proponer estrategias para la mitigación de riesgos.
  • Investigar incidentes de seguridad y custodiar la información recolectada.
  • Revisar y ajustar políticas normas y procedimientos de seguridad.
  • Administrar el proceso de gestión de llaves de inscripción con la caja Atalla.

Requerimientos:

  • Título profesional en informática ingeniería de sistemas o afines.
  • Experiencia comprobada en gestión de seguridad de la información.
  • Conocimiento en análisis de riesgos y mitigación de vulnerabilidades.
  • Capacidad para investigar incidentes de seguridad.
  • Experiencia en administración de llaves de cifrado.
  • Habilidad para ajustar políticas de seguridad a nuevas tecnologías.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

