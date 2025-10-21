¿Sin trabajo? Buscan agentes de servicio por chat. Aplique desde el celular

Si está buscando empleo y tiene habilidades para la atención al cliente por chat, estas ofertas podrían interesarle. Son varias las empresas que se encuentran buscando agentes y algunas incluso ofrecen trabajo remoto.

Aplicar a estas vacantes es muy sencillo, tan solo requiere de un par de minutos y conexión a internet. Todas estas vacantes se encuentran disponibles a través de Semana Empleos, donde podrá encontrar más de 110.000 vacantes en todo el país.

A continuación, algunas de las ofertas disponibles.

Agentes de servicio al cliente chat Bogotá

Salario: 1.423.500

Empresa líder en el sector de servicios busca incorporar nuevos talentos en su equipo de asesores de atención al cliente para su call center.

Si se considera una persona proactiva, dinámica y con habilidades en brindar atención al cliente, ¡esta oferta es para usted!

Funciones:

Atender llamadas o chats de los clientes de manera cortés y profesional.

Resolver las consultas y preocupaciones de los clientes de manera rápida y precisa.

Proporcionar información y asesoramiento sobre los productos y servicios de la empresa.

Mantener registros precisos de las conversaciones y transacciones con los clientes.

Requisitos del puesto:

Técnicos, tecnólogos o estudiantes universitarios hasta 7mo semestre

Experiencia de 6 meses como asesor de atención al cliente Call Center, en chats

Habilidades comunicativas y persuasivas, con capacidad para generar interés en los clientes.

Orientación al logro de objetivos y resultados.

Capacidad de trabajo en equipo y adaptabilidad a diferentes situaciones.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábados (Festivos), cumpliendo una jornada laboral de 44 horas semanales.

Se ofrece:

Horarios de Lunes a Domingo y festivos rotativos

Salario básico de $1.423.500 + Auxilio de transporte $200.000 + comisiones $300.000 prestacionales

Contrato con todas las prestaciones de ley (EPS,ARL, FONDO DE PENSION, Y CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR)

Periodicidad de pago mensual.

Contrato fijo a 1 mes

Si busca una oportunidad para desarrollarse profesionalmente en el ámbito de atención al cliente, este puesto es ideal para usted.

Asistente virtual chat redes

Salario: 1.700.000 a 2.400.000

¿Es activo en redes sociales y le encanta conversar por mensajes? Esta es su oportunidad para brillar. Se busca un asesor de chat en redes sociales para unirse a equipo vibrante.

Como consultor de redes sociales, será el primer contacto con los usuarios, asegurándose de que sus experiencias sean agradables y fluidas. Se ofrece un salario fijo mensual, junto a bonos adicionales por productividad y cumplimiento de metas.

Se ofrece un entrenamiento inicial pagado y un acompañamiento continuo en su desarrollo profesional. Además, se trabajará 100% remoto desde cualquier lugar con buena conexión, y tendrá la posibilidad de ascender a coordinador de equipo según su desempeño.

Responsabilidades:

Gestionar chats en redes sociales de manera efectiva.

Mantener conversaciones fluidas y dinámicas con los usuarios.

Seguir guías de comunicación establecidas y cumplir objetivos diarios.

Requerimientos:

Hombres y mujeres entre 18 y 30 años.

Con o sin experiencia previa nosotros te capacitamos.

Excelente ortografía y redacción.

Manejo básico de redes sociales (Facebook, Instagram, TikTok, etc.).

Disponibilidad mínima de 6 horas diarias.

Asesor/a ventas por chat Bogotá

Salario: 1.600.000

En Job&talent en este momento, estamos en búsqueda de Asesor/a ventas por chat.

Funciones:

Servicio al cliente y ventas mediante canal, chat, manejo de PQRS.

Formación académica: bachiller.

Experiencia: de al menos 6 meses en ventas mediante canal, chat, atención al cliente y manejo de herramientas ofimáticas.

Salario: $1.600.000 + prestaciones.

Jornada laboral: 44 horas semanales.

Agente contact center

Salario: 1.800.000

Se está en la búsqueda de un dedicado agente de contact center para unirse al equipo que tenga experiencia en atender y resolver las necesidades de los clientes, asegurando que cada interacción sea positiva y cumpla con nuestros altos estándares de calidad.

Se ofrece un ambiente de trabajo dinámico, con salario base, más comisiones y un contrato indefinido. El horario es de lunes a sábado en jornadas diurnas.

Responsabilidades:

Atender llamadas y consultas de clientes.

Resolver requerimientos de manera eficiente.

Proporcionar un servicio de atención al usuario excepcional.

Cumplir con los estándares de calidad de la llamada.

Registrar información precisa en el sistema.

Requerimientos:

Técnico en atención al cliente, contact center o afines.

Mínimo 1 año de experiencia en centros de experiencia o contact center.

Habilidades de comunicación claras y efectivas.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Conocimiento en herramientas de gestión de clientes.

Agente de televentas

Salario: 1.423.500

Modalidad: 100% presencial.

La misión en este rol será garantizar la gestión efectiva de las campañas de televenta, teniendo en cuenta sus necesidades, los requerimientos, estándares de calidad, productividad, servicio y metas establecidas por la compañía.

Perfil

Residencia en Medellín o sus alrededores.

Mínimo ser bachiller graduado.

Experiencia mínima 3 meses en ventas Call Center.

Manejo básico de herramientas ofimáticas.

Habilidades comerciales, buena comunicación, actitud positiva, energía y ganas de aprender.

Se ofrece