¿Sin trabajo? Comience el mes con empleo aplicando a estas vacantes

El inicio de mes puede ser el momento ideal para dar un nuevo rumbo a su vida laboral. De esta manera, en distintas regiones del país se encuentran abiertas múltiples oportunidades de empleo en sectores estratégicos que buscan fortalecer sus equipos con nuevos talentos.

Estas vacantes abarcan perfiles diversos, desde cargos operativos hasta posiciones profesionales, lo que aumenta las posibilidades de encontrar un empleo que se ajuste a sus expectativas y proyección.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Los interesados pueden postularse a través de la sección de Semana Empleos. | Foto: Stock

Oficiales de construcción – Rionegro

Empresa: Airplan

Salario: $ 2.748.247

Tipo de contrato: Término fijo

Si tiene experiencia como oficial de obra, oficial de construcción o supervisor de obra, esta es su oportunidad de contribuir en un entorno dinámico y estimulante.

Responsabilidades:

Ejecutar trabajos de mantenimiento de infraestructura.

Asegurar la calidad y cumplimiento de las órdenes de trabajo.

Liderar y supervisar al personal auxiliar en la obra.

Manejar herramientas de construcción y realizar trabajos de plomería y obra blanca.

Garantizar la seguridad en el trabajo, especialmente en alturas.

Requerimientos:

Bachillerato completo con curso en técnicas de construcción.

Certificado de trabajo en alturas.

Experiencia mínima de 5 años como oficial o maestro de obra.

Conocimiento en herramientas de construcción, plomería y obra blanca.

Capacidad para manejar personal del sector de la construcción.

Coordinador bienes y servicios – Pasto

Empresa: Alkosto-Corbeta

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinador de bienes y servicios, será el responsable de coordinar la negociación, adquisición, almacenamiento y gestión de bienes y servicios de consumo interno.

Responsabilidades:

Negociar e identificar proveedores de servicios y productos.

Coordinar y supervisar la realización de inventarios para garantizar el control y custodia adecuada de los bienes.

Supervisar el correcto manejo de caja mejor de la agencia.

Evaluar y asegurar la efectividad de los procesos mediante el diseño e implementación de indicadores.

Requerimientos:

Ser profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o afines.

Experiencia de 3 años en negociaciones de productos, bienes y servicios.

Habilidades de negociación, análisis y toma de decisiones.

Orientación a resultados y capacidad de trabajar en equipo.

Líder de punto de venta – Bucaramanga

Empresa: Medipiel

Salario: $ 1.608.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será responsable de garantizar el cumplimiento de las metas comerciales, potenciar el bienestar del equipo y asegurar una operación impecable en loa puntos de venta.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas.

Optimizar la operación del punto de venta.

Liderar y desarrollar al equipo de tienda.

Supervisar y mejorar procesos administrativos, logísticos y contables.

Asegurar el cumplimiento de políticas internas y normativas.

Implementar estrategias de marketing y servicio.

Administrar recursos, inventarios y activos.

Requerimientos:

3 años de experiencia como administrador/líder de tienda.

Formación Técnica o Tecnóloga en Ventas/Regencia/Administración.

Jefe administrativo – Bogotá D.C.

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: $ 7.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol crucial abarca la gestión financiera operativa, relación con proveedores, gestión de talento humano, calidad y SST, así como soporte tecnológico y legal.

Responsabilidades:

Coordinar la administración de caja menor y reembolsos.

Apoyar a jefaturas en el manejo de gastos específicos.

Seguimiento a legalización de viajes y control de viáticos.

Coordinar insumos no retail y materiales para tiendas y CEDI.

Asegurar los procesos de reclutamiento, inducción y contratación de personal.

Seguimiento a desvinculación del personal y novedades de nómina.

Coordinar inspecciones de calidad y control de plagas.

Garantizar la instalación y mantenimiento de equipos tecnológicos.

Coordinar documentación legal y verificación normativa.

Gestión de pagos de impuestos municipales.

Requerimientos

Experiencia mínima de 4 años en posiciones similares.

Conocimientos en gestión financiera y operativa.

Habilidad para coordinar equipos de trabajo.

Experiencia en relaciones con proveedores.

Conocimiento de normativas SST y de calidad.

Capacidad de gestión de talento humano.